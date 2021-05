SLAVONKA KOJA ZNA ŠTO ŽELI! Vesna Vučemilović otkriva što je za nju svetinja, ali i na što joj se građani na terenu najčešće žale!

Autor: D.D.

U velikom intervjuu s Vesnom Vučemilović, kandidatkinjom Domovinskog pokreta za županicu Osječko-baranjske županije, doznajte sve o problemima tog kraja i načinima na koje ih Vučemilović planira riješiti. Kao konkurente ima dvojicu muškaraca no nije zabrinuta jer, kako sama kaže, zna što znači voditi velike projekte i rukovoditi timom.

Prema posljednjim anketama aktualni župan Ivan Anušić u ozbiljnoj je prednosti pred Vama. Vjerujete li anketama? Koje su Vaše prednosti pred njime?



Ankete zasigurno pokazuju neke trendove, međutim, i iz iskustava prijašnjih izbora možemo vidjeti da su znale itekako pogriješiti. Isto tako, važno je i tko ankete naručuje. Nekako ispada tko naruči anketu taj je odmah favorit ili u najmanju ruku sigurno prolazi u drugi krug. Tako da bih svakako to promatrala s jednom većom dozom rezerve. Pričekajmo ipak izbore. Ovo proteklo vrijeme, kroz obilazak mjesta naše Županije i javne nastupe trudila sam se, i to argumentima i činjenicama, ukazati na sve što trenutna vlast i župan Anušić nisu učinili, a mogli su, jer je bilo i instrumenata i prilika. Isto tako, smatram da je važno pogledati i tko je što do sada u životu radio i postigao. Imam i iskustvo iz realnog sektora i akademsku karijeru. Znam što znači voditi velike projekte i rukovoditi timom. I uvijek sam se usavršavala u svojoj struci i vodim se time da nikada ne smijemo prestati učiti. Nemam osobno ništa protiv župana Anušića, ali mislim da je loše vodio županiju, jer smo po svim pokazateljima daleko ispod prosjeka Republike Hrvatske. Jednostavno, nije bilo vizije, a ako ne znaš u kojem smjeru trebaš ići, onda sve što radiš je uzalud.

Što smatrate najslabijim Anušićevim točkama? Možete li izdvojiti tri stvari koje biste vi osobno drugačije realizirali na razini županije?



Teško je izdvojiti tri stvari, jer ja bih zaista sve drugačije. Dovoljno je pogledati njihov program iz 2017. godine. Za sve to što su tamo obećali i sve te projekte trebalo bi im nekoliko mandata. Od svega toga što je tamo obećano, malo toga je realizirano. Rekla bih da je problem u kompetencijama i zapošljavanju po stranačkom ključu, a ne stručnosti i znanju. Često ističem da jedan čovjek ne može znati sve. Ključno je imati tim suradnika koji znaju raditi i koji su kompetentni svatko na svom području.

Koje su osnovne okosnice Vašega programa?

Oživljavanje prehrambeno-prerađivačke industrije, poticanje malog i srednjeg poduzetništva korištenje sredstava iz EU fondova za proizvodne investicije koje će otvarati nova radna mjesta. Poticat ćemo poljoprivredni sektor i financijski na temelju jasnih planova koji se deriviraju iz hrvatske i lokanih razvojnih strategija. Pokrenut ćemo i četiri postojeće lokalne akcijske grupe (LAG-ovi), jer je to pametna infrastruktura za definiranje strategija i ostvarivanje planova. Prema najboljoj europskoj praksi to je izvrstan spoj suradnje javnog i privatnog sektora, ali i nevladinih udruga i pojedinaca, OPG-a, proizvodnih organizacija, zadruga i sl. Ključno je povećati samodostatnost u poljoprivrednoj proizvodnji, olakšati plasman domaćih proizvoda i uvesti transparentan i učinkovit sustav poticaja. Jedan od ciljeva investiranja trebao bi biti povećanje izvoza. Bitno je povećati udio domaće proizvodnje u izvozu, koji je sada ispod 30% BDP-a, a zemlja veličine Hrvatske trebala bi izvoziti više od 60% da bi bila razvijena. Izvoz je prepušten inerciji i poduzetnicima.

Jedan od najčešćih problema u Slavoniji zasigurno je loša demografska slika. Kako to mislite mijenjati?

Da, u Osječko-baranjskoj županiji u 20 godina imamo oko 60.000 stanovnika manje, daleko najviše od svih županija. Rezultat je to i zanemarivanja djelatnosti na nacionalnoj razini koje su dominantne u gospodarstvu Osječko-baranjske županije poput poljoprivrede i prerađivačke industrije. Nema promjene demografske slike bez otvaranja novih radnih mjesta, sigurnosti radnog mjesta, zapošljavanja na neodređeno, a ne određeno vrijeme. Mi ćemo ulagati u proizvodne investicije gdje su multiplikatori puno veći nego u infrastrukturnih projektima.

Privlačenje investitora nerijetko se spominje u lokalnim izborima. Imate li kakve ideje po tome pitanju?



Ključno je početi mijenjati javnu upravu i micati zapreke poduzetništvu. Povećanim ulaganjem u obrazovanje, istraživanje i razvoj poticat ćemo pametnu specijalizaciju kroz industrijske politike. Pametnim prostornim upravljanjem oblikovat ćemo adekvatnu infrastrukturu za razvoj poduzetništva, gdje će javna uprava i druge poduzetničke institucije poticati ulagače. Poduzetnike moramo rasteretiti poglavito u segmentu parafiskalnih nameta.









Vaša je županija usko vezana i uz poljoprivredu, što na tom polju nudite svojim sugrađanima?



Mjere vezano za poljoprivredu moraju uključiti dva iznimno važna čimbenika koja čine obiteljska poljoprivredna gospodarstva i prehrambeno prerađivačka industrija. Važna karika u vertikali su i gospodarski subjekti srednje veličine kojih je bilo u pet slavonskih županija čak dvjesto u gradovima i naseljima do 10.000 stanovnika. Ključno je u narednom razdoblju postići samodostatnost u četiri važne proizvodnje koje čine meso, mlijeko, voće i povrće. To je ključno za očuvanje radnih mjesta u ruralnim područjima i prehrambeno prerađivačku industriju. Nadalje, okrupnjavanje i povećanje posjeda važno je za povećanje produktivnosti. Također, nužno izgraditi ne jedan regionalni distributivni centar već mrežu hladnjača, pogona dorade i veletržnica manjih kapaciteta koje će biti u neposrednoj blizini. Sukladno tome treba i poticati udruživanje u proizvodne udruge kao nositelja vertikalne koordinacije sa prerađivačima i kupcima.

Možete li izdvojiti neke najvažnije infrastrukturne projekte za koje ćete se zalagati.



Vezano uz infrastrukturu, dostupna sredstva usmjerit ćemo u gradnju škola kako bi konačno osigurali jednosmjensku nastavu, gradnju sportskih centara u našim gradovima te domove za umirovljenike. Kada govorimo o prometnoj infrastrukturu, svakako nam je cilj što skorije staviti u funkciju most Drava te prioritetno obnoviti i rekonstruirati lokalne, županijske i državne ceste.

I kao majka vrlo ste dobro upoznati s obrazovanjem na razini županije. Mogu li se po tom pitanju napraviti određeni iskoraci?



Može se itekako, i mora se. Naš program predviđa žurnu i sveobuhvatnu reorganizaciju cjelokupnog školskog sustava u županiji uvođenjem koncepta cjelodnevne nastave uz obvezno uključivanje svih aktivnosti i učenja u vrijeme boravka djeteta u školi. Takav reorganizacijski pothvat provodio bi se u svim školama uz nužne nadogradnje ili izgradnje novih škola i njihovo opremanje svim potrebnim objektima radi postizanja jedinstvenoga gradskog standarda uređenja škola.

Kako oživjeti turizam u Osječko-baranjskoj županiji?



U Osječko-baranjskoj županiji postoje atraktivni i tržišno prepoznati elementi turističke ponude, ali i značajna atrakcijska osnova koja još uvijek nije iskorištena niti uvezana u turističke proizvode, prije svega u segmentu kratkih odmora. Nužno je raditi na povećanju smještajnih kapaciteta, osmišljavanju novih, međunarodnih događanja, poticanju malih investicija i razvoja turizma na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Slavoniju i Baranju želimo pozicionirati i kao enogastronomsku destinaciju upotpunjujući ju ostalim sadržajima kao što su: biciklističke staze, arheološke rute, kulturne vrijednosti, sakralne objekte i baštinu, lovne i ribolovne sadržaje, manifestacije i drugo.









Po čemu ćete biti drugačiji od svojeg protukandidata ukoliko osvojite vlast u županiji?



Zasigurno po pristupu radu, biranju suradnika po sposobnosti, a ne podobnosti te realizaciji. Neću obećavati, već raditi od prvog dana mandata na provedbi programa s vidljivim i mjerljivim rezultatima.

Živite u Našicama. Tamo se posljednjih mjeseci u režiji HDZ-ova gradonačelnika izvode veliki radovi. Kako gledate na te projekte i što biste izdvojili kao najveće probleme unutar svoje životne sredine?

Na bagere i lopate prije izbora smo već navikli, ne samo u našoj županiji. To je zaista sramotno i uvreda za građane, sve one koji izlaze na izbore. Ne čudi stoga što je povjerenje građana u politiku i političare na niskim granama. Međutim, nismo svi isti i ja ću se svim silama truditi da zadobijem povjerenje građana, jer želim raditi, mislim da imam znanja i sposobnosti da sa svojim timom osiguram sredstva i usmjerim u projekte koji će napokon pokrenuti pozitivne trendove u Osječko-baranjskoj županiji.

U Našicama su problemi slični kao i u ostalim mjestima Osječko-baranjske županije. U Našicama se ulaže 600 milijuna kuna iz EU fondova u obnovu dvorca i malog parka koji je bio u savršeno dobrom stanju. Najveći je problem što se radi o ulaganjima koja ne otvaraju nova radna mjesta. Ako se već ulaže u infrastrukturne projekte, puno potrebniji bi bili dom umirovljenika, sportski centar, bazen.

Kako biste ocijenili ulaganja u sport na razini županije?



Sportske navike stječu se u ranom djetinjstvu, vrtiću, osnovnoj školi. A što naša djeca imaju? Kakve uvjete i infrastrukturu za bavljenje sportom? Dok nemamo adekvatne osnovne škole i sportske dvorane, ne možemo govoriti o ulaganju u sport. Kao što sam napomenula, svaki grad mora dobiti sportsku dvoranu. To u 21. stoljeću nije nikakav luksuz, to je osnovna i nužna infrastruktura. Na tome ćemo ustrajati i na taj način približiti sport i omogućiti bavljenje sportom svakom djetetu.

Postoji li neki dio vašeg programa namijenjen braniteljskoj populaciji?



Hrvatski branitelji ugrađeni su u temelje moderne Republike Hrvatske, čega je Domovinski pokret itekako svjestan, i tu vrijednost ne samo deklarativno, nego i praktično poštuje i baštini u svim svojim programima. Posvetit ćemo im punu pažnju, osigurati dostojanstvo, unaprijediti kvalitetu života, poticati njihovo aktivno uključivanje i zapošljavanje, omogućiti vrhunsku zdravstvenu skrb i programe koje trebaju i zaslužuju.

Kako ste se snašli u Saboru? Prilično ste aktivni i angažirani, no to je za Vas ipak jedno novo iskustvo?



Ja sam u Saboru jer sam za to dobila povjerenje građana i to je za mene svetinja. Ozbiljnim pristupom, odgovornim i aktivnim radom i zalaganjem u Saboru želim opravdati to povjerenje građana i doprinijeti rješenjima za probleme koji najviše muče naše građane. Zasigurno sam i među najaktivnijim saborskim zastupnicima i zastupnicama, iako naravno ne želim biti svakom loncu poklopac, već se držati onih tema koje su važne i o kojima s aspekta svog dosadašnje rada, iskustva i obrazovanja imam što za reći.

Na što vam se građani na terenu najčešće žale?



Najviše ih bole nepotizam, korupcija, stranačka podobnost, privilegije pripadnika određenih stranaka i neuređenost države.

Kako je Vaša obitelj reagirala na kandidaturu?



Bez podrške svoje obitelji ne bih se bavila politikom niti ulazila u izbornu utrku za županicu Osječko-baranjske županije. Na tome sam im zahvalna.

Jeste li tipična Slavonka? Možete li nam otkriti neki vaš originalan slavonski recept?



Kao svoj adut u kuhinji, budući da volim peći kolače, istaknula bih mađaricu po tradicionalnom receptu, gdje se krema radi od karameliziranog šećera.

Kako se najradije opuštate?



Brzo hodanje, planinarenje i dobra knjiga te opuštanje u krugu obitelji.

Da nas kao goste sa strane morate pozvati u svoju županiju na koja biste nas mjesta odveli?



Morali biste doći na nekoliko dana jer u jednom danu ne možemo vidjeti predivnu Đakovačku ergelu, Đakovačku katedralu, povijesnu baštinu Našica, Miholjca, Belišća, Valpova; Grad Osijek sa secesijom, Tvrđom; i naravno Baranju i Kopački rit s jedinstvenom eno-gastro ponudom.