Slavonija ovakvo nešto nije doživjela! Stiže nezapamćena višemilijunska investicija: Sve bi trebalo biti gotovo do kraja godine

Autor: Iva Međugorac

Privatna bolnica i hotel u srcu Čepina, dva su to projekta kojima jedan od najbogatijih Hrvata Marko Pipunić nastavlja ulaganje u ovu općinu u kojoj već odlično posluje kroz niz projekata među kojima je definitivno najpoznatiji restoran Crna svinja. Ništa manje od prvog čovjeka Žito grupe ne očekuje se ni kada je u pitanju privatna bolnica koja bi se trebala otvoriti najkasnije početkom iduće godine, mada je plan da bolnica zaživi do kraja ove godine.

Projekt vrijedan 25 milijuna eura

Biti će to veliko zdanje u kojem bi posao trebalo pronaći stotinjak medicinskih radnika, a u Čepinu već sada pričaju kako takav projekt ne postoji nigdje u Hrvatskoj pa ni u daleko većim sredinama od ove njihove. Bolnica bi po svemu sudeći trebala oživjeti i cijeli kraj, a imućni Pipunić koji je do sada bio poznat uglavnom kao vlasnik vodeće poljoprivredne i prehrambene grupacije u našoj zemlji u projekt bolnice krenuo je sa poznatim plastičnim i rekonstruktivnim kirurgom profesorom Milomirom Ninkovićem.

Projekt je inače vrijedan 25 milijuna eura, a bolnica bi se trebala prostirati na više od 6.500 kvadrata te bi se ondje pored plastične i rekonstruktivne kirurgije, pacijentima trebale pružati usluge s područja dentalne medicine, urologije, oftalmologije i interne medicine., pored toga u bolnici bi trebala postojati i jedna mala te dvije velike operacijske sale, ali i sobe za postoperativnu skrb. Predviđa se da bi u sklopu ovog projekta u Čepinu trebao zaživjeti i stacionar kao i šest apartmana, a sadržaji koje Pipunić s Ninkovićem proprema prema najavama trebali bi biti najmoderniji, nalik onima kakvi se viđaju u vodećim svjetskim klinikama.





Ninković jedan od najpoznatijih hrvatskih liječnika

Inače je Ninković poznat i kao liječnik koji je operirao bivšeg premijera, pokojnog Ivicu Račana, ali i predsjednika Ivu Josipovića, ali je znan i izvan hrvatskih granica pošto je dva desetljeća bip šef poznate Klinik für Plastische, Rekonstruktive, Hand und Verbrennungschirurgie u bolnici Bogenhausen u Münchenu od kuda se odlučio vratiti u Hrvatsku, odnosno u Čepin u bolnicu u kojoj će mu se kao šef urologije pridružiti profesor Arnulf Stenzl, ali i doktor Tomislav Kalem. Sam je Pipunić otkrio kako je njegov motiv za ulazak u zdravstveni biznis želja da iza sebe ostavi nešto trajnije.

Pipunić je inače do sada upravljao Žito grupom pod kojom posluje 36 što većih što manjih tvrtki s ukupnim prihodom od oko 600 milijuna eura. U njegovom poslovnom carstvu zaposleno je preko 2.500 ljudi, a podaci Poslovne Hrvatske otkrivaju kako je najveća tvrtka iz grupacije- Žito prošle godine ostvarila skoro 400 milijuna eura prihoda, ali i preko 19 milijuna eura zarade. Pipunić je trenutno poznat kao vodeći proizvođač svinja, mloijeka, jaja, brašna, junadi i stočne hrane, a bave se i obnovljivim izvorima energije, a u Osijeku pak Pipunić ima niz građevinskih poduhvata u stanogradnji. U Slavoniji je Pipunić bio i ostao poznat prije svega kao kralj žita, ali i jedan od najmoćnijih poduzetnika u čijim se zdanjima odnedavno proizvodi čak i pršut. Iako njegovo poslovanje nije previše oslonjeno na politiku treba reći kako je Pipunić u odličnim odnosima i sa premijerom Plenkovićem, i sa bivšom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, ali i sa aktualnim predsjednikom Zoranom Milanovićem koji je kao premijer na feštu povodom 25 godina postojanja njegove Žito grupe stigao vladinim helikopterom iz Zagreba. Premda su mediji nerijetko zainteresirani za njegovo poslovanje, Pipunić uglavnom izbjegava novinare, a svakako je zanimljivo spomenuti to da je svojedobno za svoje radnike u Osijeku otvorio wellness centar.

Pita li se samog Pipunića on je temelje svojeg današnjeg bogatstva udario još prije Domovinskog rata kada je živio u svojoj rodnoj Modriči u susjednoj Bosni i Hercegovini. Jedno vrijeme s puncem je radio kao referent prodaje rezervnih dijelova, a potom 90-tih otvara privatnu tvrtku koja se bavila trgovinom i koja je za dvije godine napravila ogroman skok pošto su od minimalne plaće zarađivali veliki novac. Kada je njegova Bosanska Posavina 92-e pala u srpske ruke Pipunić s obitelji stiže u Osijek gdje je osnovao Žito, tvrtku koja se bavila trgovinom ratarskim kulturama i repromaterijalom, a od tada njegovo poslovanje nezaustavljivo raste pa je tako trgovao sa svim nekadašnjim poljoprivrednim kombinatima koje je u međuvremenu i preuzeo. Riječ je o kombinatima Osijek, Valpovo i Orahovica. Istini za volju treba reći da je on ovim kombinatima pomagao robnim ili novčanim pozajmicama kada su se našli u nevolji pa je stoga u procesu privatizacije i bio u povoljnijem položaju te je tako skoro sve tvrtke kupio u stečaju ili u procesu predstečaja. Pipunić danas za sebe kaže da je vjernik, a poznato je da je izdašno donirao HDZ u vrijeme vlade Ive Sanadera, potom se okrenuo HNS_u kada je na vlast došla Kukuriku koalicija, no najveća nepoznanica kada je Pipunić u pitaju ostaje netko tko je u veljači 2008.godine u dvorište njegove obiteljske kuće u središtu Osijeka bacio dvije bombe.