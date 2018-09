SLAVONCI, OPREZ! Znate li što vam prijeti?

Autor: dnevno.hr

Nedavna je pojava salmonele u ćevapčićima i pljeskavicama jednog trgovačkog lanca opravdano je zabrinula i brojne Osječane. Ipak, kako doznaje Glas Slavonije od prof. prim. dr. sc. Ljiljane Perić, predstojnice Klinike za infektologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek, zbog konzumacije salmonelom zaraženih mesnih proizvoda ovih dana nije hospitaliziran ni jedan pacijent, no prije mjesec dana zbog salmoneloze na Klinici su hospitalizirani dijete i dvije odrasle osobe. Štoviše, predstojnica je istaknula kako bilježe slučajeve zaraze salmonelom tijekom cijele godine.

”Uvijek nastojimo utvrditi izvor zaraze, no kućne je infekcije teško dokazati. No, mi slučajeve prijavljujemo epidemiološkoj službi Zavoda za javno zdravstvo koja potom još jednom provjerava ishodište. Salmoneloza je najčešća zbog konzumacije jaja, mesa i mlijeka zaražene životinje, i to naizgled zdrave, potom tjestenine koja sadržava zaraženo jaje. Ukratko, navedenim proizvodima koji nisu dovoljno termički obrađeni”, kaže dr. Perić. Naglašava kako je najčešća zaraza nakon pripreme nedovoljno pečenog mesa na roštilju, bilo da je riječ o pilećem ili svinjskom.

Naime, ako u središnjim dijelovima mesa temperatura nije u slučaju pečenja minimalno 60 stupnjeva 20 minuta, odnosno u slučaju kuhanja mesa 100 stupnjeva deset minuta, moguća je zaraza salmonelom. Naime, na navedenim temperaturama, kaže naša sugovornica, salmonela ugiba. Dakle, ako je meso priređeno na adekvatnoj temeperaturi, konzument se neće zaraziti. Kad je u pitanju jaje, kaže, valja ga kuhati minimalno deset minuta, pa i da je zaraženo salmonelom, neće biti razloga za razvoj bolesti.

”Također, mlijeko, sir i mliječni proizvodi koji nisu dovoljno pasterizirani mogu dovesti do pojave bolesti. Upute za pravilno kuhanje daju se i za pripremu kolača s kremom od sirovih jaja, odnosno preporučuje se izbjegavanje takve kreme u korist kuhane. Valja voditi računa i o brzini i načinu pripreme tjestenine”, preporučuje dr. Perić.

Treba obratiti pozornost i na pranje ruku nakon rada sa sirovim namirnicama, a pripremljena gotova jela ne smiju se stavljati u posuđe koje je korišteno za rad sa sirovim namirnicama. Voće i povrće valja temeljito oprati, posebice ono koje se jede sirovo.

Inače, razdoblje inkubacije traje od 24 do 72 sata. Moguća je pojava temperature oko 39 stupnjeva, mučnine, kašaste stolice, uz grčeve i bolove u trbuhu, i ti simptomi, kaže dr. Perić, opisuju srednje tešku bolest. Može biti i blaža, bez temperature i kao takva ne zahtijeva anbitiotsku terapiju. No, kod težih oblika salmonele, kaže predstojnica, salmonela može prodrijeti u krv te izazvati upalu zglobova, kosti, pluća i mozga. Izraženi opći infektivni simptomi zahtijevaju antibiotsku terapiju, a uz teške simptome tu je još i obvezna dijeta u trajanju od osam do deset dana te nije uputno unositi hranu koja će dodatno oštetiti upaljenu sluznicu tankog crijeva.

”Čak i kad dođe do metastaza salmonele u druge organe, primjenom antibiotika prolazi kao i svaka druga bakterijska bolest” naglašava dr. Perić za Glas Slavonije.