Slavni odvjetnik S. D. (77), pred sudom: Odrasli sin (48), hoće da mu plaća uzdržavanje

Autor: Dnevno

Poznati zagrebački odvjetnik S.D. (77), imao je dugu i bogatu advokatsku karijeru, a svoj je obol društvu dao i kao političar kao vijećnik u Skupštini Grada Zagreba i kao predsjednički kandidat. Kroz njegovu kancelariju prošlo je oko deset tisuća slučajeva, a neki od njih bit će zabilježeni za povijest. Kako i sam kaže svjedočio je nevjerojatnim stvarima ali život piše čudnovate i nepredvidive priče. Misleći da je vidio sve, aktera našeg priče, u kasnom dobu njegova života sustiže još jedan izazov.

I ovaj je pravne naravi ali ovaj put je i krajnje osoban. S ovim posljednjim i zadnjim slučajem će se morati uhvatiti u koštac ne samo kao odvjetnik, nego i roditelj, a među ostalim i kao javna osoba čiji je život često pod povećalom javnosti. Nakon svega što je vidio, ovaj legendarni odvjetnik za Dnevno komentira informaciju koja se ovih dana poput ljetnog požara proširila gradskim krugovima. U toj ga priči njegov 48-godišnji sin ima ozbiljnu namjeru tužiti ili ga je već tužio sudu za uzdržavanje, iako je slavni odvjetnik već godinama u mirovini i nema nikakve pravne dužnosti prema sinu. Nakon što je Redakcija iz nekoliko izvora čula o ovom slučaju, odlučili smo provjeriti te navode. Slavnom advokatu mora da se još jače stegnula leptir mašna oko vrata. Gdje ste to čuli? Ja takvo nešto u životu nisam čuo, da čovjek od skoro 50 godina tuži svog oca koji je debelo u penziji, uznemireno nam zbori prekaljeni odvjetnik. U nastavku odvjetnik sam priznaje da je istina kako je o sinu morao brinuti gotovo cijeli život. Ja sam njega uzdržavao cijeli život, pomagao sam mu kolikogod sam mogao, ne samo njemu nego i njegovoj majci, ali više ne mogu, u godinama sam u kojima to naprosto više ne mogu, a ion je odrastao čovjek. Kroz monolog i sam uviđa kako je posve moguće da se takva priča pojavila, ne može vjerovati da bi itko išao zbilja toliko daleko, pa čak ni sin s kojim nije u najboljim odnosima. “Vidite kako su ljudi zločesti, zlobni da o takvom nečemu govore, pa mene moj sin nema za što tužiti.”

“Brinuo sam o njemu cijeli život i on da mene tuži? Pa ja bi htio da ga mogu uzdržavati, ne treba on mene tužiti, ali ne mogu. Ja sam poznat po tome da sam cijeli život bio humanista, dao bih sve za svoje dijete, a ne da on mene tuži za uzdržavanje. To je takva zločestoća, da ne može biti veća.” Ipak, priznaje da njegov sin ima problema i da je moguće da je takvo što rekao u nekoj situaciji gdje nije bio sasvim svoj. Moguće da je popio negdje u nekoj birtiji i govorio loše o meni, priznaje odvjetnik koji kaže kako je navikao na to da sin govori loše o njemu pred drugima. Njihovi odnosi loši su godinama, a nisu razgovarali oko godinu i pol. Nije nam želio otkriti što je dovelo do toga, ali kaže nam kako se njegov sin nije snašao u životu. Moj sin je pomalo asocijalan i moguće je da sam i ja kriv zbog toga, možda sam mu i previše pomagao u životu, ali tu se više ništa ne može. U tim godinama, karakter je vrlo teško promijeniti. Na kraju svega teško je znati gdje leži istina, ali naš sugovornik osjeća se povrijeđenim i poručuje da se najviše brine za svog sina. Mene više nije briga, ni politički, ni profesionalno, ali on će dodatno nastradati i završit će još gore, a to ne bih htio, govori naš odvjetnik u nadi da priča nije istinita. Takva tužba nije ni moguća, odnosno sud bi je odbacio. Moguće je jedino ako je moj sin invalid, a to nije. Pa on bi mene po zakonu trebao uzdržavati, a ne ja njega, zaključuje razgovor šokirani odvjetnik.