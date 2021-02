SLATKE MUKE: Vučković sada tvrdi kako misli da cijena neće značajno rasti, nedavno je pak apelirala na trgovačke lance

Autor: Matea Vidić

Ministrica poljoprivrede, Marija Vučković gostovala je u Dnevniku HTV-a gdje se opet osvrnula na propadanje šećerne industrije. Nakon što je naime zatvorena virovitička šećerana, zatvaranje prijeti i osječkoj, a ostat će samo ona u Županji. To je dakako sektor kojem je potrebno hitno spašavanje, a iako je nedavno povukla potez očajnika pa apelirala na trgovačke lance da “nastoje izbjeći situacije u kojoj je cijena šećera, kada ne uzimamo u obzir PDV, a možemo i s PDV-om, u Hrvatskoj u njihovim trgovinama 30 do 40 posto jeftinija nego u istim trgovinama u inozemstvu”, Vučković sada tvrdi kako ne misli da će doći do značajnog poskupljenja cijene šećera.

Napominje također i kako je svakako u redu izbjegavati nepoštene trgovačke prakse.

Osvrnula se potom i na Zakon o sjemenu, o kojem se raspravlja u Saboru, a zbog koje je više od 90 udruga u poljoprivredi uputilo peticiju s 18 tisuća potpisa kojom traže da se donošenje Zakona odgodi dok se ne donese srodna europska regulativa. Ministrica ističe kako inicijativa o odgodi nije prihvaćena, no dijalog s udrugama je pokrenut.

Ponovila je što je Vlada učinila za poljoprivrednike na Banovini pa dodala kako je osim toga prije dvije godine promijenjena podzakonska regulativa kojom je olakšan postupak doniranja hrane. Ističe ipak, Hrvati godišnje bace 400 tona hrane.