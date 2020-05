SKUPA SURADNJA ZA BERU: Njegovi savjetodavci vjeruju da će HSU i HSS označiti relativnog pobjednika izbora

Autor: Dražen Krajcar / 7Dnevno

Davoru Bernardiću ne pada na pamet odustati od svoje ambicije, on, naime, i sada kada Hrvatsku pritišće pandemija koronavirusa po svaku cijenu želi postati premijer. No, čini se da mu zvijezde nisu pretjerano naklonjene. Iako se nakon pobjede na predsjedničkim izborima činilo da je SDP stabilizirao svoj rejting te da Beru samo mali korak dijeli do premijerske fotelje, entuzijazam je splasnuo, a rejting -agencije daju blagu, ali u ova krizna vremena itekako značajnu potporu Plenkovićevu HDZ-u. Uz to što mu brojke na anketama trenutno ne idu u prilog, SDP sve više problema ima i s formiranjem velike, kobasica-koalicije, s kojom su namjeravali izaći na parlamentarne izbore. IDS s pregovorima odugovlači te na suradnju s Berinom strankom u ovom trenutku zapravo ne pristaju. U HSS-u su također porasli apetiti pa žele više mjesta na ulaznim listama za Sabor, inače prijete raskidom ranije potpisanih sporazuma, a kao tvrd kamen pokazao se i prvi čovjek Hrvatske stranke umirovljenika Silvano Hrelja, s kojim Bernardić ne uspijeva pronaći zajednički jezik. Umirovljenici su, naime, odlučili da će na suradnju sa SDP-om pristati ako im se omogući formiranje saborskog kluba zastupnika, što znači da bi preko SDP-ovih lista u sabornicu trebali progurati tri svoja zastupnika.

Taktika čekanja

Takva ideja izazvala je lavinu negativnih reakcija u SDP-u, što je u jednu ruku i razumljivo, jer zapravo nije jasno što to točno oni dobivaju suradnjom s tolikim brojem malih stranaka, pa se u jednom dijelu Partije mjesecima zaziva samostalan izlazak na parlamentarne izbore, o čemu smo ranije pisali. Da to ipak nije mudar potez te da bi baš HSU i HSS mogli označiti relativnog pobjednika izbora, vjeruju Bernardićevi savjetodavci, koji ga i guraju u tu skupu suradnju. Kada je pak o pregovorima s umirovljenicima riječ, valja reći da SDP Hrelji doista i nudi tri mjesta za ulazak u Sabor, konkretnije treće u osmoj izbornoj jedinici te peto mjesto u devetoj i četvrtoj jedinici, što znači da dobivaju tek jedan siguran saborski mandat, a na takvu ponudu nemaju namjeru pristati pa prst upiru u Beljakov HSS koji je dobio tri ulazna mjesta te jedno rubno, no i oko toga u SDP-u ima prijepora jer se u najvećoj oporbenoj stranci vjeruje kako se na taj način kockaju sa svojim mandatima, što im, smatraju, nije potrebno. Inače, sa SDP-om bi se, po svemu sudeći, saborskih klupa ponovno mogao domoći Goran Aleksić iz Snage, koji će dobiti ulazno mjesto u prvoj izbornoj jedinici, dok se problemi naziru i u pregovorima s Glasom Anke Mrak-Taritaš jer i oni imaju velike ambicije i zahtjeve, među ostalim i da SDP na lokalnim izborima u Zagrebu ponovno podrži njezinu kandidaturu, što bi moglo izazvati ogorčenje u SDP-u u kojem se Gordan Maras polako brusi za kandidaturu.

I dok se liste slažu, a pregovori vode, o izborima se zapravo javno ne pregovara. Bernardić je, naime, pravodobno spoznao da je za njega najbolje da se izbori održe što kasnije pa se zato u njegovim redovima priprema zanimljiv manevar. Naime, da bi Plenkovićev HDZ mogao ići na izbore usred ljeta, potrebno je raspustiti Sabor, nakon čega predsjednik Milanović raspisuje izbore koji bi se potom trebali održati najkasnije za 60 dana. Za to će Plenkoviću trebati saborska većina koju tvore HNS-ovci i Bandićevi žetončići, odnosno ljudi kojima je ovo vrlo vjerojatno posljednji saborski mandat pa je teško povjerovati da će ga se odreći prije roka. To pak znači da bi na izbore prije prosinca, ili rujna, morali pristati SDP-ovci koji su se odlučili za promjenu strategije, uviđajući da im je isplativije stati na loptu i sačekati rasplet korona-krize koja će se, po njihovim projekcijama, negativno odraziti na HDZ-ov rejting te im bez previše truda donijeti pobjedu na izborima za koje se u radionici Branka Grčića i Borisa Lalovca priprema zanimljiv gospodarski program u nekoliko točaka. Prva bi trebala uključivati oporavak potrošnje, a kroz tu točku, zaštitom radnih mjesta i plaća, SDP će nastojati pokrenuti gospodarstvo. Osim toga, pozabavit će se i likvidnošću trgovačkih društava, reformom javne uprave, a bazirat će se i na samoodrživost kroz poljoprivredu, koju smatraju granom na kojoj treba graditi budućnost, uz nove smjernice za ostanak turizma.

Milanovićeva pomoć

Mnogo je u SDP-u planova, želja i ambicija, a uza sve to Davor Bernardić kritičare mora uvjeriti da je sposoban i spreman biti premijer jer polemike na tu temu još traju, posebno među bivšim Milanovićevim ministrima koji su donedavno na tu poziciju gurali Biljanu Borzan. Zasad novih potencijalnih premijera nema, no zato su ponovno zadovoljni djelovanjem svojeg predsjednika Zorana Milanovića koji im je suptilno pripomogao kada im je rejting počeo kopnjeti, pozivajući banke na moratorij, ali i namećući na dnevni red ideološke teme i razdore do kojih je došlo nakon njegova odlaska u Jasenovac, gdje je ustvrdio da HOS-ovu ploču treba baciti. Istog je trena protiv njega ustao niz braniteljskih udruga i konzervativnih saborskih zastupnika, dok su mu u obranu priskočile bivše kolege iz SDP-a, i sve to, po svemu sudeći, kao dio već viđenog igrokaza, u sjeni kojega se Bernardić priprema za preuzimanje premijerske fotelje, na što Plenković nipošto neće pristati. Njegov plan uključuje izbore u srpnju, ili pak u što kraćem roku, dok se nacionalni stožer, ali i ministri Beroš i Božinović, imaju čime pohvaliti. Sve u svemu, korona-krizu uskoro bi mogle zamijeniti one iste stare, dobro nam znane političke prepirke i prepucavanja, i koliko god nas takva prepucavanja ponekad živcirala, sada će se mnogi vjerojatno složiti da je dobro što je tako.