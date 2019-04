SKRIVENO OD JAVNOSTI! Tri osobe zaražene trihinelom: Ministarstvo negiralo slučaj

Autor: Dnevno

Krajem veljače u Potkonju, mjestu pored Knina, u obitelji B. M., kod tri su osobe utvrđeni klinički simptomi trihineloze, opasne bolesti koja nastaje konzumiranjem zaraženog mesa, najčešće svinjetine. Vijest o tome nije zabilježena u medijima, no Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede obavila je nadzor i podvrgla analizi pancetu, kobasice i suho meso zatečeno u pušnici B. M.

Iz zapisnika o uzorkovanju od 27. veljače ove godine, koji je obavila Veterinarska ambulanta Knin, s potpisom dvojice viših veterinarskih inspektora, Miljenka Jurjevića i Dragutina Premzla, vidi se kako je sumnjivo meso također pronađeno i u Kninu, u pušnici čiji je vlasnik M. B. Nakon što su analize pokazale prisutnost trihinele, svi su uzorci, kako to procedura nalaže, o trošku Ministarstva poljoprivrede, zapakirani u crne PVC vreće i zapečaćeni posebnom plombom, poslani na analizu u laboratorij Veterinarskog zavoda u Vinkovcima. I M. B. kao i B. M. veterinarskim su inspektorima rekli kako su meso kupili u mesnici čije se ime navodi u zapisniku. No, račun za meso, kupljeno oko Božića 2018., nisu imali.

Portal Telegram poslao je upit Ministarstvu poljoprivrede o trihineli u svježem mesu ili mesnim proizvodima u nekoj od klaonica ili mesnica. Odgovoreno je da “u mesnicama i klaonicama u 2019. godini nije utvrđen niti jedan pozitivan nalaz na trihinelozu”. Uz to, dodali su “svaka svinja mora se pregledati na trihinelu, u skladu s Naredbom o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovu financiranju u 2019. godini i Naredbi o obaveznom pregledu mesa svinja na prisutnost oblića roda Trichinella spp. kod klanja za osobnu uporabu u kućanstvu”.

Ministarstvo poljoprivrede, dakle, tvrdi da od početka godine do slanja upita ni u jednoj mesnici ili klaonici u Hrvatskoj nije pronađena prisutnost trihinele. Prema podacima do kojih je došao Telegram, mesnica koju spominju B. M. i M. B. ima istog vlasnika kao i klaonica u jednome mjestu na jadranskoj obali. Riječ je o prilično velikom pogonu u kojem se kolju goveda, ovce i svinje. Do kraja ožujka, a to su podaci kojima raspolažemo, u klaonici su obavljene tri kontrole: 27. siječnja, 16. veljače i 19. ožujka. Sve tri kontrole obavio je isti veterinar iz Benkovca, a jedine primjedbe odnosile su se na čistoću sanitarnog čvora, te, u drugoj prilici, zamjenu rasvjete.

Stručna osoba koja je iznimno dobro upoznata s načinom na koji se obavljaju kontrole u klaonicama i mesnicama (željela je ostati anonimna), potvrdila je za Telegram kako postoji više načina da zaraženo meso iz klaonica i mesnica dospije do potrošača. U legalnim klaonicama, tvrdi, provode se i takozvana “neevidentirana klanja” životinja, tako da se ne upisuju u službenu evidenciju “VetIs”, odnosno upišu se samo u slučaju ako u klaonicu, po pozivu, navrati ovlašteni veterinar. Tek se tada te životinje unesu u aplikaciju i legalizira se “neevidentirano klanje”. I naravno, tada se provedu sva propisana službena uzorkovanja.

No, ako ovlašteni veterinar nije navratio u klaonicu, ili nije stigao na vrijeme, meso iz “neevidentiranog klanja” otprema se mesnicama, ili ugostiteljskim objektima bez pregleda i bez evidentiranja u službenim evidencijama (aplikacija VetIs) Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Ako se radi o pojedinačno označenim životinjama (goveda, ovce, koze) kod “neevidentiranog klanja”, s njih se skida identifikacijska oznaka (ušna markica) i ta životinja unutar aplikacije VetIs postaje “plutajuća”, rekao je stručni sugovornik, osoba iznimno dobro upućena u rad veterinarske inspekcije.