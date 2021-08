ŠKORO ZA RUJAN PRIPREMA VELIKA IZNENAĐENJA! U Pokretu strahuju od još jednog neugodnog scenarija

Autor: Iva Međugorac

Nakon održane sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a premijer Andrej Plenković obratio se predstavnicima medija komentirajući mogućnost da se Miroslav Škoro vrati HDZ-u. Kako je rekao, politiku HDZ-a i stav prema drugim strankama, ali i potencijalnim partnerima, donosi vodstvo stranke.

“To što se zbiva u drugim strankama su njihovi problemi i teme. Danima se provlači nijednim argumentom poduprta teza da nevidljiva ruka HDZ-a radi kuršlus u Domovinskom pokretu. Mislim da su oni demonstrirali o čemu je tu riječ. Mogu samo reći da je jedini njegov pravi politički element koji će ostati jest taj da je Zoran Milanović danas predsjednik. To je njegova ostavština”, kazao je predsjednik HDZ-a koji se dotakao i Škorina rukoljuba bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

“Ne znam koji su bili njegovi planovi, mi smo imali detaljnu analizu je li to bio signal da se vrati u HDZ-ov krug, ali nismo uspjeli dekriptirati te poruke konkludentnih radnji. To što se zbiva u drugim strankama, to su njihovi problemi”, istaknuo je šef HDZ-a.

Od politike ruke ne diže

Međutim, po HDZ-ovim kuloarima po pitanju suradnje sa Škorom kruže različite verzije priče. Dok jedni tvrde kako nema šanse da Plenković surađuje sa Škorom, kao i s ostatcima Domovinskog pokreta, drugi ne odbacuju mogućnost da u doglednoj budućnosti bivši predsjednik Pokreta obnovi odnose sa HDZ-om te da im se pridruži kao jedan od potencijalnih žetončića. Male su šanse da Plenković u Saboru realizira suradnju sa zastupnicima Pokreta, no u lokalnim organizacijama i na lokalnoj razini ni ta se mogućnost ne odbacuje premda izvori bliski premijeru tvrde kako on očekuje da se odbjeglo članstvo samo vrati u redove njegove stranke.

Što se pak samog Škore tiče ni on sam za sada nije siguran u kojem će smjeru nastaviti vlastitu političku karijeru, no sigurno je da od politike nema namjeru dići ruke. Sačekat će, kako tvrde upućeni, rujan i povratak zastupnika u saborske klupe, a nakon toga bi vjerojatno trebao formirati zastupničkli klub s kolegicom Vidović Krišto i zastupnikom Vrkljanom.

Nada se kako bi mu se u tom Klubu mogao pridružiti poneki “spavač” iz Domovinskog pokreta u kojem ne strahuju od osipanja, ali polemiziraju o tome tko bi Škoru trebao zamijeniti na mjestu potpredsjednika Sabora budući da kako za sada stvari stoje oni i Most imaju istovjetan broj zastupnika, odnosno njih osam, čime i jednima, i drugima pripada pravo na tu značajnu poziciju.

Osim toga, u Mostu već otvaraju temu o odborima te tvrde kako Domovinski pokret obzirom na smanjeni broj zastupnika više ne ostvaruje pravo na jednak broj saborskih odbora pa će u svakom slučaju biti intrigantno pratiti nastavak događanja u redovima svih navedenih političkih opcija, a taj nastavak sam po sebi naznačava vruću i burnu političku jesen.