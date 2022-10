ŠKORO UPRAVO IZDAO DESNICU? Bivši suradnici zatečeni izjavom: Pričao o Bleiburgu i krivcima ’45-te

Autor: Iva Međugorac

Što se događa sa nekadašnjim liderom hrvatske desnice i bivšim predsjednikom Domovinskog pokreta Miroslavom Škorom i je li po srijedi njegova politička i ideološka transformacija, pita se dio građana s desnog biračkog spektra koji su posljednjih godina pratili njegovo političko djelovanje, a koji su popratili Škorino nedavno gostovanje na N1 televiziji gdje se referirao na afere koje se događaju u našoj zemlji naglašavajući da smo mi prihvatili kulturu krađe te da su za nas lopovi sposobni ljudi.

“Bili su krivi”

“Demokracija je čudesna stvar, iza demokracije se valja jako puno loših stvari. Demokracija je najgori oblik upravljanja, ali, nažalost, nema boljega. Mi tu demokraciju ne znamo konzumirati, ne znamo piti to vino demokratsko jer na njega nismo naučili. Mi smo još u jednom drugom sistemu, s tim sustavom nismo razriješiti stvari. Tko je tukao ljude, tko je ljude vodio na Goli otok? Godine 1945. je nagrabusila jedna skupina ljudi koja je državu i narod vodila u krivom smjeru. Kako je nagrabusila? Nelegitimno u većini slučajeva, ali bili su krivi. Od ’45. puno ljudi fali, mnogi su bili u zatvorima, zašto! Tko je to napravio, što je Udbina prva, druga, peta, sedma uprava, tko su bili ti ljudi? Ti ljudi se ponekad i jave i nešto govore. Dobro je rekao kolega Vrkljan da je sustav kojim se mi služimo potrošen”, kazao je Škoro.

Kako doznajemo iz nekad mu bliskih krugova, njega izjava izazvala je prilično zgražanje budući da ljudi s kojima je nekada odlazio u političke bitke smatraju kako nitko na Blebiurgu nije zasluženo stradao bez obzira na to bili oni pripadnici ustaškog režima ili ne. Neki odlaze toliko daleko i tvrde kako je Škoro ovime zapravo izdao desnicu i pokazao svoje pravo političko lice.





Inače, ovo nije prvi put da Škoro govori o posljedicama Drugog svjetskog rata. Svojedobno je rekao kako bi otišao na Bleiburg iako sada govori da su mnogi poginuli bili krivi. To naravno i ne isključuje jedno drugo, ali ova posljednja izjava zapekla je njegove bivše pristaše koji o Bleiburgu imaju ipak tvrdokorniji stav.

“Došao bih i Bleiburg i Jasenovac”

“To je pozdrav pod kojim se moj vjenčani kum borio za ovu Hrvatsku 1991., to je pozdrav pod kojim je moj bratić poginuo i neće mi nitko kazati da je to pozdrav koji nekom smeta jer su ga koristili od ’41. do ’45. Koristili su i riječ Hrvatska, koristili su i himnu Lijepa naša, plaćali su kunama, javnica krugovalne postaje Zagreb je bila “u boj, u boj’, to je dio opere Nikola Šubić Zrinjski, i danas se izvodi”, govorio je Škoro svojedobno najavljujući da će ići i u Bleiburg i na Jasenovac. “Naravno da ću doći u Bleiburg, ali otići ću i u Jasenovac. I znate što ću tražiti? Tražit ću međunarodnu komisiju i ako treba prekopat ćemo sve”, tvrdio je Škoro i u svojim medijskim istupima i na svojim predizbornim skupovima.

Otkako je napustio Domovinski pokret Škoro u sabornici djeluje u suradnji s kolegom Ivicom Vrkljanom, najavljivalo se i osnivanje njegove nove stranke, no kako za sada stvari stoje od tog njegova plana za sada nema ništa, s nekom novom i drugačijom, iznenađujućom retorikom Škoro će po svemu sudeći odraditi ovaj zastupnički mandat, nakon čega će političke pozornice zamijeniti onima glazbenima, što je vidljivo i iz toga što ni u sabornici nije pretjerano aktivan.