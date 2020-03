ŠKORO TEK KREĆE U PRAVU AKCIJU! Interes je ogroman: Priprema se veliko ujedinjenje desnice

Otkako je prije desetak dana osnovao svoju stranku koju je simbolično nazvao Demokratski pokret popularni glazbenik i bivši predsjednički kandidat Miroslav Škoro ne silazi s naslovnica. No, ne bave se analitičari i predstavnici medija Škorinim planom i programom, već ih je eto zaintrigiralo Škorino parkiralište pokraj bolnice Merkur gdje je sat parkiranja 15 kuna. Međutim, sam Škoro detektirao je kako se tu ne radi o napadima zbog parkinga, već je pozadina priče znatno dublja. Oktrio je i kako se spreman povući iz svih poslova, no ne i iz politike. “Nije to napad na mene, to je napad na projekt koji će definitivno ukinuti duopol u hrvatskoj državi između HDZ-a i SDP-a koji je uhvatio u kliješta i zarobio hrvatsku državu u zadnjih 20 godina”, ustvrdio je Škoro u izjavi novinarima nakon predstavljanju izbornog programa Hrvatskih suverenista prozivajući interesne skupine koje ga pokušavaju diskreditirati. ”Ništa u politici nije slučajno, naravno da je Škorina pojava ugrozila obe velike stranke, i HDZ i SDP pa ga na sve načine misle diskreditirati.

Mislili su da od njegove stranke neće biti ništa, nadali su se urušavanju, a nama se u dva dana javilo preko 11 tisuća ljudi koji bi se željeli pridružiti našem pokretu, rastemo i rasti ćemo, a to ne odgovara SDP-u, ali još manje odgovara HDZ-u u kojem se održavaju unutarstranački izbori, u kojima se koplja lome ponajviše oko toga tko bi mogao koalirati sa Škorom”, objašnjava naš sugovornik blizak Škori te dodaje da podmetanjima smatra i teze o tome da pregovori između Mosta i Suverenista neće početi te da ih je Škoro izigrao. ”Pregovori će svakako početi ovih dana, to ne ide na ‘horuk’, prvo smo se mi između sebe, u najužem timu morali konsolidirati, sada su na redu razgovori, i defirniranje programa.

Neće ići glatko, ali nećemo odustati. Škoro je dokazao da može pokrenuti narod i predstavljati promjenu, to je ono najvažnije, i zato ne smijemo i ne mislimo odustati od ujedinjenja, ali ni od svojih partnera s predsjedničkih izbora”, zaključuje naš sugovornik.