ŠKORO SE PONOVNO OGLASIO Evo što je poručio

Autor: Dnevno

Nakon što je Miroslav Škoro jučer službeno objavio kandidaturu za predsjednika države putem Facebooka, danas se zahvalio na ogromnoj podršci koju je dobio sa svih strana. Iako danas nije mnogo govorio o politici, istaknuo je ipak kako je svima u društvu, napose u političkom vrhu, potrebno više razgovora i međusobnog razumijevanja, jer toga, kaže Škoro, u Hrvatskoj uopće nije bilo.

“Dragi moji, jučer sam, nakon objave, dobio doslovce na desetke tisuća poruka i poziva. Hvala vam. Očito je moje kratko i iskreno obraćanje da ovako dalje ne možemo izazvalo salve komentara i izljeva osjećaja. Jednako hvala onima koji su me kudili, kao i onima koji su me podržali. Jedino razmijenom stavova možemo napraviti bolji svijet. Ne mislimo svi isto i, vjerujte mi, to je dobro. Nastavimo razgovarati jer do sada nismo razgovarali uopće. Razgovarajmo i slušajmo jedni druge i to će nas odvesti na pravi put. Jučerašnje evanđelje po Luki govorilo je o tome kako je i Isus tražio potvrdu svog identiteta i obrazlagao smisao svog života. Na dobrom smo putu.