ŠKORO SE OGLASIO O VIDEU U KOJEM BANDIĆU I MOHENSKOM PJEVA ‘MOJA HERCEGOVINA’: ‘Nema u Hrvatskoj osobe koja je uhićena ili će biti uhićena, a da sa mnom nema barem sliku ili video’

Autor: Dnevno

Jučer se na Facebooku pojavila snimka iz restorana uhićenog “kralja Adventa” Denisa Mohenskog na kojoj je i predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro.

Na istom videu je i pokojni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kojem je Škoro otpjevao pjesmu “Moja Hercegovina”. Povod druženju bila je nogometna utakmica Hrvatske reprezentacija na Svjetkom prvenstvu u Brazilu.

Snimku je objavio Mohenski te 2014. godine na svom profilu na Facebooku, a Škoru je snimka ponovno stavila u žižu javnosti jer je 2018. i 2019. godine imao kućicu na zagrebačkom Adventu što je otvorilo pitanje je li bio u prijateljskim odnosima s Mohenskim, koji je uime Grada Zagreba iznajmljivao te kućice.

“Bitna je kronologija”

Škoro je danas za N1 televiziju komentirao spornu snimku objasnivši kako se uz njegovo ime otkad je u politici veže mnogo toga, “uglavnom na način da je on kriv za sve”.

“Najvažnije je reći kada se gleda kronologija. Nema u Hrvatskoj osobe koja je uhićena ili će biti uhićena, a da sa mnom nema barem fotografiju ili neki mali video. Ja se bavim takvim poslom, i sinoć su mi u jednom društvu tutnuli mikrofon pod njušku i morao sam pjevati. Jer ako ne pjevam, ispadam bezobrazan i bahat. To je moj posao i ponosan sam na svoje pjesme”, dogovorio je.

Što se tiče konkretne snimke napominje kako 2014. godine nije imao ni vinograd ni vino.

“Dakle, ni na kraj pameti mi nije bilo da ću ja 2019. godine uzeti adventsku kućicu, koju nisam dobio nego sam ju platio. Ne znam, gospodina Mohenskog možda sam u životu vidio kao i mnoge druge ljude, ali nikad s njim nisam popio kavu, nisam s njim ručao niti bilo što dogovarao. Gospodina Bandića sam znao, njega su svi znali jer je bio gradonačelnik 20 godina. Ne sjećam se jesam li u konkretnom slučaju možda za susjednim stolom jeo ćevape, pa su me oni pozvali da nešto otpjevam. Vrlo je ružno to stavljati u taj kontekst jer je puno javnih osoba imalo adventske kućice, i Maja Šuput itd. Svi smo mi te kućice platili. Taj model nismo mi smislili, nego netko u Gradu, drago mi je da se vode takvi procesi jer je taj posao s kućicama bio vrlo netransparentan, vrlo skup i pod vrlo čudnim uvjetima su se stvari događale. I to na način da si ti morao poslije toga ispoštovati hrpu njihovih nebuloza od nabavke robe i nadalje”, rekao je Škoro.









Nije nešto zaradio

Kaže kako je kućicu imao 2018. kada je ostvario 40.000 kuna dobiti, dok je 2019. izgubio, ali da je cilj bio promovirati vino.

“Taj sustav je Grad Zagreb tako postavio, da se posao s kućicama davao nekom posredniku za jeftine novce, a onda je on to dilao vrlo skupo. To nije problem ni moj ni vaš, to je problem tog modela koji treba istražiti. Žalosno je da sa svojih 59 godina stalno nešto moram demantirati i s nekim ići na sud. Nema problema ići ću na sud i dobivati sporove, ali po meni je to nepotrebno jer kronološki ne štima. Te 2014. niti sam imao vinograd niti sam znao da ću 2019. imati kućicu”, ponovio je.

Dodao je kako ne zna ni gdje je prije mjesec dana pjevao.

“Da mi netko stavi 10-15 slika i da pokažem tko je od njih taj gospodin Denis, ja ne bih znao. Da mi netko stavi metak u cijev i prisloni na čelo i kaže da zapjevam pjesmu od Cece, ja znam tko je Ceca, ali ne znam niti jednu njezinu pjesmu.









Što očekuje od istrage?

Kaže kako od istrage očekuje barem dvije stvari, prvo da te istrage budu učinkovite i da završe nekim rezultatom.

“Mi imamo puno istraga, ali često one na sudu padnu. Očekujem ishod, da znamo je li netko kriv. Drugo, očekujem da se nastavi s tim istragama, rak rana našeg društva su klijentelističke i koruptivne priče, kriminal, mi smo zemlja u kojoj to caruje. Naravno, dok je Bandić držao većinu nije se događalo ništa, ja sam u Saboru godinu dana i zastupnik Hrelja je izašao s nekom inicijativom koja mu nije prošla, riječ je o inicijativi za povećanje prava umirovljenika, ne treba biti puno pametan da se zaključi kako će mu već u sljedećem zasjedanju Sabora to proći. Uvjet da se Bandića ne dira bio je da drži štangu Plenkoviću, sad kad za tim više nema potrebe onda se to može raščistiti”, objasnio je Škoro.