ŠKORO SE ODREKAO DESNICE? Rečenica koja bi ga mogla skupo stajati

U intervjuu za Hinu dušu je otvorio predsjednički kandidat Miroslav Škoro, otkrivši djelove na kojima će bazirati svoju kampanju. Baš kao što je naš portal ranije izvještava, ovaj slavonski bećar odlučio je distancirati se od ideoloških tema pa tako poručuje da on nije taj koji okuplja desnicu. Cilj mu je u svoj bazen privući sve građane željne promjena, a teze da je nečiji projekt žestoko odbacuje premda se u javnom prostoru uvelike razglabalo o tome da iza njegove kandidature stoji ekipa bliska Mati Radeljiću.

”Ostvaren sam čovjek na svim poljima i nikad si ne bih dozvolio biti nečiji projekt. Upravo je intervju na koji se pozivate dokaz da iza moje kandidature nema nikakvog zavjereničkog plana jer, da ima, onda bih ja u travnju, pa i puno ranije, otvoreno politički nastupao i gradio si imidž političara. Ja to nisam radio jer u tom trenutku nisam znao da ću se kandidirati. Jedino što sam znao je da želim doprinijeti razvoju naše države, a potom se iskristalizirala ideja da bih to mogao učiniti s predsjedničke funkcije”, otkrio je Škoro. Iako je karijeru gradio i kao saborski zastupnik HDZ-a te njihov kandidat za osječkog gradonačelnika danas Škoro poručuje da nije uzgojen u stranačkim inkubatorima.

”Ja sam narodni čovjek koji je sam izgradio svoje ime i prezime i možda postao dio elite kada je u pitanju hrvatska suvremena pop glazba. S druge strane, dužnosti koje sam obnašao prihvatio sam zato što su mene političari tražili pomoć, a ne ja njih. Kad sam vidio da sustav ne dozvoljava promjene, zahvalio sam se i vratio mandat. Nisam bio ‘žetončić’ i parazitirao na račun poreznih obveznika. Takvu praksu smatram sramotnom i zato želim mijenjati izborni sustav”, navodi predsjednički kandidat koji se referirao i na prijedlog promjene Ustava kojim bi se proširile predsjedničke ovlasti.

”Predsjednik države tako će postati protuteža šefu najveće stranke koji u velikoj mjeri određuje sastav Sabora i iza zatvorenih vrata bira ustavne suce, glavnog državnog odvjetnika, ravnatelja HRT-a i zaposlenike na naplatnim kućicama u Šestanovcu. Trodioba vlasti kod nas postoji samo na papiru, a predsjednik kao korektiv može jamčiti neovisnost i stabilnost demokratskih institucija”, poručuje Škoro koji je objasnio i kako misli postići to da društvo ne bude podijeljeno premda se okružio desničarima’. ”S velikim zanimanjem svakodnevno pratim medije da vidim što radi taj zločesti Miroslav Škoro kojega su stvorili ti isti mediji. Taj neki ekstremist, osvetnik, mrzitelj i divljak koji oko sebe okuplja zlikovce kao iz filmova. Ali osim imena i prezimena nas dvojicu ne spaja baš ništa. Nikad nisam bio čovjek podjela i ne planiram to postati. Ako su Most i Zeleni radikalna desnica, onda vaša i moja definicija radikalizma i desnice nije iz iste knjige”, kaže Škkoro napominjući da smo svi hrvatski državljani bilo da je riječ o domoljubima, ili pak vjernicima. ” Svi smo mi hrvatski državljani i među nama ne smije biti diskriminiranih, ali ni privilegiranih. Domoljublje je velika pokretačka snaga koja nas vodi prema zajedničkom cilju koji kao nacija moramo imati, a svatko neka ga iskazuje na svoj način. Vjerske slobode važna su odlika upravo građanskoga društva i moramo ih čuvati”, precizira potencijalni predsjednik, koji nije izostavio niti komentar na aktualnu predsjednicu.

”Djela govore više od riječi. Od Kolinde Grabar-Kitarović čuli smo puno toga, ali praktički ništa o rezultatima njezina rada. Zato što ih nema. S jedne strane pravda se da s postojećim ovlastima više nije mogla, a s druge se protivi proširenju ustavnih ovlasti predsjednika. Pa kako će išta napraviti u budućnosti ako, po postojećem modelu, do sada nije napravila ništa? Ona želi novi mandat da može nastaviti s neradom, a ja želim suštinske promjene. I siguran sam da će ljudi birati promjene zato što vide da s postojećim elitama propadamo”, smatra Škoro koji se referirao i na istraživanja prema kojima se 64 posto građana slaže s njegovom teorijom o tome da predsjednik mora imati veće ovlasti. Uvjeren je da je narod taj koji odlučuje o tome tko će biti pobjednik izbora.





” Ja ovo ne radim zato što moram, nego zato što želim. Za razliku od njih, imam puno toga za raditi i izvan politike, a u nju ne ulazim radi sebe, nego da dam svoj obol u stvaranju bolje budućnosti za Hrvatsku”, kazao je govoreći o svojim prednostima u usporedbi sa Grabar-Kitarović i Milanovićem.

”Obraćam se svim hrvatskim državljanima i biračima. Poštujem njihovo stranačko opredjeljenje, ali je ono meni kao nezavisnom kandidatu sporedno. Oko sebe okupljam široki pokret ljudi i stranaka različitih uvjerenja s ciljem da Hrvatsku konačno učinimo funkcionalnom državom na korist svih njezinih državljana”, smatra Škoro. Dotakao se predsjednički kandidat i vjernika te njihove eventualne potpore.

”Prema posljednjem popisu stanovništva, 93 posto građana izjasnilo se vjernicima, a katolika je među njima više od 90 posto. Tako da naravno da računam na potporu vjernika, bez nje ne bih imao nikakve šanse. Isusovci su me odgojili, a kršćanske vrijednosti i tradicije davno sam opjevao u svojim pjesama i zagovaram ih u javnom prostoru. Siguran sam da je vjernički puk to već prepoznao”, britko je replicirao, a zatim načeo i temu pozdrava ZDS.

”NDH je za mene prošlost. Što se tiče zabrane ZDS-a, taj pozdrav stoji na službenim insignijama HOS-a kao legalne vojne formacije iz Domovinskog rata koja se borila za demokratsku Hrvatsku. Imam osjećaj da se inkriminiranjem tog pozdrava, koji čak ni pokojnom Ivici Račanu nije naročito smetao, želi baciti ljagu na HOS, a time i na cijelu Hrvatsku vojsku i Domovinski rat. Takvo što ne smijemo dopustiti”, navodi Škoro, koji se osvrnuo i na zabranu SDSS-a.

”Kao što sad odgovaram na vaša pitanja, tako sam odgovorio i na novinarsko pitanje o potencijalnoj zabrani SDSS-a. Nema tu nikakve velike zavjere. I iza svojih riječi i dalje stojim – ako bi se stekli uvjeti za zabranu rada SDSS-a ili bilo koje druge stranke, kao predsjednik Hrvatske uputio bih zahtjev Ustavnome sudu koji jedini može donijeti odluku o zabrani. Isto tako, ako već hoćete, ne mislim da je dobro to što sudionik u vlasti odlazi na četničke derneke po instrukcije, u zemlju koju ne možemo nazvati prijateljskom i koja nije članica euroatlantskih integracija, te potom na temelju tih instrukcija destabilizira našu državu. To je pitanje nacionalne sigurnosti i predsjednik tu mora pokazati odlučnost”, istaknuo je, pa prokomentirao odlaske na komemoracije na Bleiburg i Jasanovac.

”Ne dozvoljavam si različiti tretman žrtava. Moje je srce zbog svih tih žrtava žalosno. Predsjednik i tu mora pokazati da je faktor stabilnosti koji ljude spaja, a ne razdvaja. Smatram da svaki zločin moramo jasno osuditi, a svaku žrtvu jednako dostojanstveno komemorirati”, rekao je nadalje. Kada je riječ o vjeronauku i građanskom odgoju u školama Škoro drži da jedno ne isključuje drugo.

”Smatram da je duhovna dimenzija čovjeka iznimno važna i zato vjeronauk mora ostati u školama koje nisu samo obrazovne, nego i odgojne ustanove. Ali jednako tako potreban je i građanski odgoj da djeca budu dobro informirana o pravima i obvezama svakog državljanina, radu demokratskih institucija i funkcioniranju modernog društva”, mišljenja je Škoro, koji bi se zalagao za rješenja koja su u najboljem interesu djece, kada je riječ o pravu istospolnih parova na usvajanje djece. ”Kod ovog pitanja prioritet nisu prava odraslih, nego interes djece, a ja smatram da je u interesu svakog djeteta odrastanje u obitelji s majkom i ocem”, kaže Škoro. Jedan od zanimljivijih odgovora onaj je o zabrani pobačaja.

” Prema odluci Ustavnog suda iz 2017. to bi bilo neustavno. Zakonsku regulaciju ovog pitanja može donijeti samo Hrvatski sabor. Ja sam protiv pobačaja i kao predsjednik Republike zagovarat ću pravo svakog čovjeka na život”, objasnio je, a onda vrlo otvoreno naglasio da on ne okuplja desnicu.