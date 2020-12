ŠKORO PRUŽIO RUKU MOSTU, ALI I DODAO: ‘Spreman sam biti kandidat za gradonačelnika Zagreba!’

Predsjednik Domovinskog pokreta i saborski zastupnik Miroslav Škoro gostovao je na RTL televiziji kod Mislava Bage gdje je komentirao trenutnu političku, ali i epidemiološku situaciju u Hrvatskoj.

O kandidaturi za gradonačelnika Zagreba tvrdi kako će imati svog kandidata.

“Nisam o tome razmišljao, no DP će ponuditi kandidata, ako to bude trebalo spreman sam to biti i ja. U Zagrebu smo na prošlim izborima dobili 14,5 posto. Danas smo utemeljili podružnicu Grada Zagreba i 17 ogranaka”, jasan je Škoro.

Za dogovor s Mostom tvrdi da je još na stolu. “Probali smo u nekoliko navrata razgovarati, ali nije bio pomaka jer su oni tražili ekskluzivitet. Politika je umijeće mogućega, a ne trgovina. DP je spreman izaći na izbore sam i u Zagrebu, i u cijeloj Hrvatskoj. Imamo plan do kraja tjedna napraviti svih 21 podružnicu”, kaže.

“Most nas je doveo do zida, istaknuli su kandidata i sad mi to moramo prihvatiti. Mislim da oni imaju puno boljih kandidata među sobom da zajednički srušimo duopol SDP-a i HDZ-a. Mi bi trebali imati jednog kandidata jer ako će biti više kandidata zna se kome to ide na ruku”, rekao je Škoro.

“I ovom prilikom ih pozivam na razgovor”, dodao je.

Na pitanje o trenutnoj epidemiološkoj situaciji tvrdi kako treba slušati stručnjake.”Ono što ja znam o znanosti čini mi se da te mjere mogu postati samo strože. Sada smo u fazi zatvaranja koja je uvjetovana političkim odlukama. Vlada koja za sve krivi narod sigurno će posegnuti za novim mjerama, a bojim se da mi to ekonomski nećemo izdržati”, kaže Škoro.

“Ja se ne bih petljao u rad Stožera. Ako je neko premijer i ministar ne mora značiti da je dobar epidemiolog. Struka treba biti nezavisna. Oni su zakasnili s mjerama. Opet će se uvesti propusnice, a prošli put kada smo ih imali izdano ih je 2 milijuna te su se ljudi i dalje kretali”, dodaje.

“Važno je napraviti mjeru. Postoje stručnjaci iz ekonomije, psihologije i drugih grana. Ja jesam doktor ekonomskih znanosti, ali to su pitanja koja treba postaviti gospodinu koji je pobijedio koronu u svibnju. Mi smo najgori u Europi po svim pokazateljima i nemamo gospodarstvo koje je spremno to iznijeti jer imamo deficite, a nikakvih suficita”, zaključio je Škoro.