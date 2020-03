Škoro progovorio o pravom odnosu s Mostom i otkrio: ‘Najviše se veselim promjenama Ustava’

Autor: Dnevno

Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro gostovao je u N1 Studiju kod Sandre Križanec. Komentirao je razne aktualnosti pa i odgovor Vlade na situaciju s koronavirusom.

“Ozbiljno je, nikome nije lako”

“Tu bi trebalo biti fleksibilan i odlučan jer očito virus nije pod kontrolom, a stručnjaci nemaju kvalitetan odgovor. Najbolje je pročitati što imaju za reći stručnjaci epidemiolozi, recimo Igor Rudan je govorio o dvjema opcijama – restriktivnom i liberalnom pristupu. Treba napraviti mjeru, ali brojke su neumoljive. Ako na sto tisuća oboljelih, umre dvije tisuće ljudi, to je dva do tri posto. Ako Angela Merkel kaže da se očekuje 60% oboljelih u Njemačkoj, onda su to zabrinjavajući iznosi. Ne možemo još i kvalitetno sagledati posljedice u gospodarskom smislu. Ako se odlučimo za radikalno, onda je to karantena od dva mjeseca, a gospodarstvo ne može stajati dva mjeseca. Ozbiljna je situacija i nije lako Vladi, nije lako nikome i ovom prigodom bih pozvao na jedinstvo. Mi smo mali narod s mnogim drugim problemima”, rekao je Škoro dodajući da nam 20% BDP-a ovisi o turizmu koji će zasigurno biti ugrožen.

“Nismo suvereni ni u čemu. Zemlje koje nisu samodostatne, imat će velikih problema. Nemamo dovoljno ničega. Nismo ulagali u nove tehnologije, nemamo znanstveno-istraživačkih timova, naša industrijska proizvodnja je nikakva”, rekao je. I njegov koncert u KD Vatroslav Lisinski je zbog novonastale situacije odgođen, no Škoro kaže da je to najmanji problem.

Politička oligarhija

Rekao je da radi na imovinskoj kartici i pojasnio detalje oko osnivanja i ciljeva Domovinskog pokreta:

“Slagao sam sa svojim ljudima program, smjernice i ciljeve Domovinskog pokreta. Mi jesmo registrirani kao stranka jer ne postoji zakon o pokretima, ali razlika između pokreta i stranke postoji. Stranka ima svoje smjernice, cilj i put u dugoročnom smislu, a pokret se osniva s jednom nakanom. Naša osnovna nakana je da se vrati odgovornost u politiku i da se makne vladajući duopol i politička oligarhija koja vodi zemlju u krivom smjeru. U to više nitko ne sumnja.

Kod nas postoji klika ljudi koja se uhvatila u kolo i njima je dobro. U takvoj situaciji nas vode u gospodarsku, demografsku i socijalnu provaliju, a to će se zaustaviti osnivanjem ovog pokreta koji želi biti pokret da mu se mogu priključiti svi oni kojima je želja maknuti oligarhiju.

Formalno pravno nije se još nitko priključio, ali mnogi se javljaju, razgovaramo sa svima, no ne možemo djelovati odlučnije jer nemamo rješenje o registraciji. Kad dobijemo rješenje, ići ćemo u imenovanje koordinatora za izborne jedinice, graditi strukturu”, istaknuo je Škoro.

Partneri

Rekao je da su dezinformacije da se članovi Mosta “ljute” te da se čuo s Božom Petrovom, a da te dezinformacije “dolaze iz zlonamjernih krugova koji pokušavaju omalovažiti vrijednost Domovinskog pokreta”. Na pitanje bi li razgovarali s HDZ-om, ako Andrej Plenković ostane predsjednik stranke, kazao je:

“Ne bi trebalo biti zapreka da zajedno radimo, pozdravimo se i budemo uljuđeni. U političkoj areni to tek učim i puno sam naučio u zadnji sedam, osam mjeseci, mislim da sam naučio bolje komunicirati. U špekulacije ne želim ulaziti prije nego što ispregovaramo s koalicijskim partnerima, a nakon toga ovisno o rezultatu na izborima pregovarat ćemo u interesu državljana Hrvatske, države i ciljeva koje ćemo iskomunicirati.”

Napomenuo je da će im u razgovorima i pregovorima prvenstveno biti važni ciljevi, neovisno s kojeg spektra potencijalni partneri dolaze.

“Postoje stvari na kojima treba inzistirati bez obzira s kojeg političkog spektra dolazite. Recimo korupcija i nepotizam – to mora prestati i svatko tko dolazi s nakanom da pregovara s nama, dobrodošao je. Spomenimo nedavnu aferu s državnim odvjetnikom, žalosno je da netko odlazi s te pozicije ne zato jer je neučinkovit, nego iz drugih razloga. Ministri ne odlaze zbog neučinkovitosti nego kvadrata. Ako izvršna vlast postavlja državnog odvjetnika, u kojoj je mjeri on neovisan? Pritom je državno odvjetništvo postavljeno kao vojska – svi moraju raditi kako glavni odluči. Nije bitno tko će biti izabran, nego je bitno kako dolazi na tu poziciju, koje su mu ingerencije i što radi”, rekao je, a potom se osvrnuo na ideju promjene Ustava koju je promovirao još u predsjedničkoj kampanji.

Promjene Ustava

“Najviše se veselim promjenama Ustava. Ustav nije sveto pismo, nego temeljni dokument i lista želja koju treba rješavati. Zašto ne bismo promijenili Ustav da dođem do onoga što je nužna pretpostavka, nulta točka za razvoj države i pokretanje najbitnijeg – gospodarstva. Živimo u pravnoj sigurnosti u državi u kojoj Porezna uprava može provoditi represiju jer Hrvatski sabor donosi zakon, a onda ga tumači Porezna uprava. Po meni, ako zakon netko donese, taj ga treba i protumačiti. I onda ga tumače po svome, a ako i pogriješe, nema odgovornosti.”

Ponovio je da treba promijeniti ovlasti predsjednika “jer on je sad fikus” dodajući: “Trošimo novce da netko bude fikus.” Spomenuo je da se sam kandidirao za tu funkciju kako bi upravo to promijenio.

Komentirajući predsjednika Zorana Milanovića i njegove prve poteze, rekao je da nije vidio neke velike poteze, a da ne želi komentirati to što je dosad izgovorio i napravio.

“Pet godina je pred njim. Indikativno je da su neke stvari kontradiktorne, primjerice odluka o vojnicima u Afganistanu. Mislim da to ne ide tako i u Hrvatskoj nema suvereniteta ni u čemu, tako se on odnosi prema svijetu, ali svijet to ne doživljava tako. Evo još jedna želja – naš parlamentarni sustav je takav da naš saborski zastupnik postaje stručnjak za sve. 400 tisuća ljudi direktno ovisi o državnom proračunu, pa neće otpiliti granu na kojoj sjede”, rekao je.

Smanjenje PDV-a

Kao jednu od smjernica programa Domovinskog pokreta spominjalo se smanjenje broja ministarstava i njihovo izmještanje što je Škoro potvrdio:

“Možemo gurati glavu ispod tepiha, zato imamo 12 milijardi proračunskog deficita. Ne može 900 tisuća ljudi u realnom sektoru hraniti 400 tisuća u javnom. Ne bojim se to reći. Ne može biti 20 ministarstava. Političkom trgovinom je napravljeno sve da bi se zadovoljili nečiji apetiti. Mi smo pravili ministarstva da bi zadovoljili nečiju ambiciju. Neka ministarstva treba dislocirati, npr. ministarstvo turizma ili poljoprivrede.”

“Smanjit ćemo PDV, ali zna se da PDV puni proračun na razini 70-ak milijardi kuna. To bi bilo smanjenje od 20-ak posto. U tom slučaju moramo reći ljudima javno – državni proračun tako funkcionira. Nije problem porezne politike taj da se uvođenjem dodatnih poreza priskrbljuje novac niti da se drastičnim mjerama ukidanja ili smanjivanja podilazi ljudima. Porezna politika mora funkcionirati kao fini švicarski sat. Mora postojati fiskalna odgovornost.”

Komentirajući svoju izjavu tijekom predsjedničke kampanje da bi pomilovao osuđenog Tomislava Merčepa, rekao je da je to samo dokaz da postoje institucije koje rade svoj posao. Spomenuli su i parking ispred bolnice Merkur u njegovom vlasništvu, na što je Škoro pozvao nadležna tijela da sve ispitaju. U Domovinskom pokretu zasad nema puno poznatih imena, na što Škoro kaže da ne bi valjalo ni da je napravio nešto drugačije:

“Što god da sam napravio, ne bi valjalo. Da sam okupio članove stranaka koje su u odumiranju, onda bi bilo zašto je ovaj ili onaj. Dovedem Vedrana Mlikotu koji je napravio s manje novaca više za hrvatsku kulturu u Zagvozdu na rođendanu nego hrvatska ministrica kulture skupa sa stotinama milijuna kuna i cijelim ministarstvom. Ni to ne valja. Bitno je da narod to prepoznaje.”

Napomenuo je da su u pokret dobrodošli svi koji nisu kontaminirani u političkom smislu, a za unutarstranačke izbore u HDZ-u rekao je da se neće dogoditi veliki potresi nakon ovih izbora “jer to je stranka u kojoj postoje interesi i oni su jači od bilo čega drugog”.

Na koncu je naglasio da nije ničiji politički projekt, da je u politiku ušao da mijenja stvari na bolje i da je spreman na sve procese i istrage kad je u pitanju njegova imovina jer je sve stekao legalno i “čistih ruku”.