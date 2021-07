ŠKORO PRIPREMA JOŠ JEDNO IZNENAĐENJE! Nećete vjerovati što upravo radi: Odlučio se na zaokret

Autor: Iva Međugorac

Bez obzira na to što je niz istaknutih članova Domovinskog pokreta i nakon rasula u stranci javno pozivao Miroslava Škoru da se vrati, šanse za to su minimalne. Upućeni svjedoče kako je Škoro, što se tiče politike, ta vrata definitivno zatvorio te da mu ni samome nisu posve jasni postupci njegove sestre Vesne Vučemilović, koju u Domovinskom pokretu označavaju kao glavnu protagonisticu unutarstranačkog razdora pripisujući to njenom karakteru.

Premda je Škoro zadržao svoj zastupnički mandat, on se za politiku više ne misli zanimati.

”Otkako je odstupio njemu je laknulo, on se umorio od svega i svih, prošao je kroz svašta, bilo je tu raznih pritisaka sa svih strana, a sada je odlučio zatvoriti to poglavlje života i posvetiti se supruzi i djeci”, svjedoči naš sugovornik blizak bivšem šefu Domovinskog pokreta pa kaže da je Škoro prije svega glazbenik, a da je svoju glazbenu karijeru zanemario zbog one političke te je sada odlučio to prekinuti.

”Već se počeo interesirati za snimanje novih spotova, i novih pjesama. Čovjek se umorio, fale mu koncerti, on je od toga živio i za to je živio, pa on više od godinu dana nigdje nije kako spada nastupao. Naravno da se politika odrazila na taj dio njegove karijere.

Sjetite se da zbog angažmana u Domovinskom pokretu nije mogao nastupati u nekim gradovima na čijem je čelu HDZ. To bi mu doduše i sada mogao biti problem, ali on je odlučio odmoriti se, doći sebi i nakon toga se glazbeno aktivirati.

To što je zadržao mandat ništa ne znači, jednostavno je odlučio odraditi taj posao do kraja, no nije nemoguće da i sa time završi i da odustane i od toga dijela, o tome će odluku donijeti nakon ljeta. S dijelom svojih kolega u stranci je još uvijek u kontaktu, ti su ljudi i njegovi prijatelji, on to ne zaboravlja”, konstatira naš sugovornik.