Škoro poručio: ‘S Plenkovićem se nisam čuo nikad u životu! Nemam namjeru odustajati od svoje retorike’

Autor: Zlatko Govedić

Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro izjavio je u HRT-ovoj emisiji “Tema dana” kako su mu se slegli dojmovi nakon izborne noći. Govoreći o osvojenim mandatima izjavio je kako vjeruje da će “oni ostati monolitni”.

– Gospodin Plenković je već najavio u kampanji da će formirati vlast sa svjetonazorski sličnim političkim strankama i da će to biti kontinuitet koji je HDZ vodio protekle četiri godine. Ništa neočekivano. U vladi su predstavnici manjine, jedan iz reformista i jedan iz HNS-a. To je svjetonazorski HDZ-u blisko. Malo me čudi što je gospodin Milorad Pupovac kao čovjek, čije novine prikazuju Franju Tuđmana kao dojilju, svjetonazor gospodina Andreja Plenkovića. Ali to će on morati objasniti svome članstvu i danas-sutra svojim biračima, rekao je.

“Nova-stara vlada neće biti u stanju provoditi strukturalne reforme”

Istaknuo je da se Domovinski pokret zalagao za reforme i promjene, a da “nova-stara vlada neće biti u stanju provoditi nikakve strukturalne reforme”, a ponajmanje reformu izbornog zakona.

– Postigli smo vrlo visoke standarde kada je riječ o zaštiti nacionalnih manjina. Njih ne treba dirati, ali bi trebalo razgovarati da vidimo kako je to uređeno u nekim drugim demokracijama, odnosno trebaju li baš manjine biti te koje će odlučivati o sastavu vlade tako da njihov glas bude presudan i trebaju li sudjelovati kada se izglasava proračun. Međutim, to je stvar promjena i reformi koje neće biti u slijedeće četiri godine ili će pak biti, vidjet ćemo, dodaje.

Naglašava da je strategija Domovinskog pokreta da inzistira na onim stvarima koje će donijeti radikalne promjene u društvu.

Škoro: Ne mislim mijenjati svoju retoriku

Rekao je i da se s Andrejem Plenkovićem nikada nije u životu čuo i da on nema namjeru mijenjati svoju retoriku.

– Naša retorika, svjetonazor i program su donijeli 16 mandata u Hrvatskom saboru. HDZ i gospodin Plenković su procijenili, i to dobro, da je ovo vrijeme idealno da ostvare rezultat koji su ostvarili, ali ja nemam namjeru odustajati od svoje retorike. Dapače, ona je na tragu onoga što mislim da bi bilo dobro za ovu zemlju, istaknuo je.

Odgovarajući na pitanje je li mu žao zbog izjava za vrijeme kampanje “kako Plenković više neće biti premijer kada završe parlamentarni izbori” Škoro je rekao da mu nije žao i da se nije radilo o ucjeni.

– To je jednostavno moj stav i stav Domovinskog pokreta. Koalicija oko Domovinskog pokreta je stava da gospodin Plenković nije rješenje problema. On je ustvari dobrim dijelom problem. To će vrijeme pokazati. Osim toga, bitno je pogledati genezu jer je Plenković još u svibnju rekao da može naprijed ići samo s onima koji žele ići naprijed. A onda je rekao da to nije Miroslav Škoro. Ja sam se prepoznao u imenu i prezimenu, prema tome, nisam taj koji je prvi započeo takvu vrstu retorike, istaknuo je Škoro.

Potom je nastavio i kazao da “Miroslav Škoro i Domovinski pokret znače počinjanje rješavanje problema. Kada budemo sudjelovali ili organizirali vlast, onda će se problemi rješavati. Neće se gurati pod tepih”.

“Zašto više od 50% ljudi nije zainteresirano za politiku u Hrvatskoj?”

Komentirao je i postotak odaziva na izbore te kazao kako mu nije jasno “zašto više od 50% ljudi nije zainteresirano za politiku u Hrvatskoj”.

– Možda već imaju spakirane kofere. A s druge strane, HDZ će imati stabilnu većinu, sa samo 17% osvojenih od ukupne količine glasova. To je ipak indikativno, kaže Škoro.

Naglasio je da će u Hrvatskom saboru poduprijeti sve ono što ide na dobrobit hrvatskih građana.

– Porez na dohodak nije stvarna promjena. To nije neka značajna stavka. Ono što je ključno je izborni zakon koji moramo promijeniti. Moramo vidjeti što ćemo učiniti s referendumom. Ljudi su željni participacije. Ova silna apstinencija nije dobra. Naše iseljeništvo nije uključeno onoliko koliko bi trebalo. I dalje nam ostaje gomila parafiskalnih nameta, a gospodarstvo ne funkcionira i ne diše. To su te promjene koje hrvatskom narodu trebaju. Ako se oni budu usudili ići na te strukturalne promjene, onda će dobiti našu potporu, izjavio je Škoro.

Govoreći o zastupnicima koji su s Domovinskim pokretom ušli u Hrvatski sabor spomenuo je i Ružu Tomašić za koju je rekao da će ona odraditi mandat u EP-u do svibnja iduće godine, a onda će ga prepustiti gospodinu Ilčiću.

Kampanja je završila, trebali bismo politički surađivati”

Kampanja je za izbore završila, rekao je i dodao da “bi trebali prestati silni napadi i pokušaji prikazivanja Domovinskog pokreta kao nečega što je totalno nepoželjno u političkom prostoru”.

– Trebali bi politički surađivati i raditi nadobrobit građana, a ne dalje voditi takvu kampanju jer neće razbiti Domovinski pokret, izjavio je.

Odgovarajući na pitanje što će biti s njegovom glazbenom karijerom, Škoro je rekao da zbog koronakrize kreativne industrije miruju već neko vrijeme. Kazao je da je građanima dužan dva koncerta u KD Vatroslav Lisinski, da je napisao jednu pjesmu, poželio ju je i otpjevati, ali je odustao jer u blizini nije bilo glazbenih instrumenata.