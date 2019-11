ŠKORO OPET RAZBJESNIO DESNICU: Hrvati su ponosni na antifašizam

Autor: dnevno.hr

Tijekom gostovanja u emisiji Dogmatica Željka Matića na Z1 televiziji predsjednićki kandidat Miroslav Škoro kazao je među ostalim da su Hrvati ponosni na antifašizam te da Dan antifašističke borbe treba ostati kao državni praznik.

– Ako ste dio zajedničkog teritorija i ako je cilj nesmetan promet ljudi, roba, usluga, kapitala, ideja, to je dobro. Nama je Europa puno stvari savjetovala i neke čak nismo ni poslušali.

Ne govorim o tome da bi Hrvatska, ne daj Bože, trebala istupiti iz te asocijacije, nego govorim da je to različito, govorimo različitim jezicima, imamo različitu kulturu, kod nas se ide po mladu, trubi se kroz selo, imamo djevojačku večer, momačku večer, pa se slavi do jutra, a u Njemačkoj sve skupa gotovo u 11 sati ta Europa i taj svijet potiču te raznolikosti, insistiraju na njima, a mi se svojih raznolikosti stidimo i idemo u neku poziciju da se zatire to naše- rekao je Škoro dodajući da korupciju imaju svi.

-Svugdje ima korupcije, ali oni je kažnjavaju, a kod nas se potiče.

Ali nešto drugo sam htio reći kad je u pitaju ta različitost Naime ta Europa je ponosna na svoj antifašizam i , ako se ne varam, i mi smo.Silno smo ponosni na to. Ta Europa je donijela dvije rezolucija kojima se osuđuju totalitarni režimi. No, gle čuda, izjednačili su fašizam i komunizma i traže od zemalja da otvore arhive, da se suoče s tom svojom prošlošću i pomognu rasvjetljavaju svih tih zločina. Žrtva je žrtva posebice ako se dogodila bez suda.





Mi smo narod koji je u puno toga podijeljen, ali ovo je primarna podjela u kojoj mi nismo napravili ništa. Europa nam je dala da mi ideološki raščistimo te probleme.

Sad imao rezoluciju iz devetog mjeseca o kojoj se kod nas ni ne zna. U medijima imamo percepciju da je jedino Hrvatska nekakva fašistička tvorevina, to se javno govori i nitko drugi s fašizmom ništa nema pa čak ni Španjolci koji su do 1976. ima fašistički režim.

Nikako da se suočimo s nekakvim komunističkim zločinima koji su se dogodili i to je kod nas nula na toplomjeru ovom slučaju bi trebalo poslušati Europu i provesti te dvije rezolucije. Svi su to napravili osim nas i Slovenaca. čak i nekakav laganu lustraciju, Učinili su i Makedonci, a mi nismo- naveo je predsjednički kandidat dodajući da Dan borbe protiv antifašizma treba ostati i apsolutno biti državni blagdan.

– Kažem da treba biti Dan antifašističke borne. apsolutno da. To je u Hrvatskoj tradiciji, to je u tradiciji Europe kojoj pripadamo. Zaboga, zar ćemo se dičiti nečim drugim”, zaključio je Miroslav Škoro.