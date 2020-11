ŠKORO O COVIDU, VUKOVARU, LOKALNIM IZBORIMA, ALI I HDZ-U: ’Ukoliko si nešto pogriješio ili je netko pogriješio, budi frajer, budi baja’

Potpredsjednik Sabora, Miroslav Škoro (Domovinski pokret) do nedavno je bio covid pozitivan, no na svu sreću oporavio se. Shodno tome vratio se svim obvezama koje su ga čekale, a kako se u vrijeme njegove izolacije sudilo Ivi Sanaderu u slučaju Fimi Media, Škoro je očito osjetio da prvi radni zadatak nakon povratka bude, ni više ni manje nego javna isprika za pristupanje stranci koja je u navedenom slučaju proglašena odgovornom.

“Ja se ispričavam što sam u tom trenutku bio u HDZ-u, u tom sazivu Sabora, što nisam uzeo niti jedne lipe, nego sam sve novce koje sam zaradio dao za jedinicu intenzivne njege u Osijeku. Ispričavam se što sam nakon osam mjeseci vratio mandat, nisam s njim trgovao, niti licitirao”, rekao je Škoro na današnjoj tiskovnoj konferenciji.

Gostujući u RTL Direktu Škoro se osvrnuo na borbu s koronavirusom ističući kako je imao srednje simptome, ali da i sada još teže diše. “Vidjet ćemo, ja slijedim upute liječnika”, tvrdi.

Upitan je i o stavovima o stožeru, za čije je mjere tvrdio kako je skeptičan.

“Skeptični smo na način na koji se nestandardizirane mjere provode. Poštujemo epidemiološke mjere, ali ne prihvaćamo da stožer jedan dan govori jedan, drugi drugo”, tvrdi.

Kako smo ranije naveli, Škoro se danas ispričao zbog HDZ-a.

“Ispričao sam se jer je u politici ključna stvar odgovornost. Politika je kao brod, ako ti uzmeš skupinu ljudi, bila ona HDZ, dobro je da se ispričao kada nešto pođe po zlu”, govori. “Ukoliko si nešto pogriješio ili je netko pogriješio, budi frajer, budi baja”, dodaje.

Tvrdi i kako se ne slaže sa stajalištem Plenkovića koji tvrdi da je ovo novi HDZ. “Ovaj HDZ platit će kaznu”, rekao je.

Upitan je o prepucavanjima predsjednika i premijera koja je vjerojatno, kako tvrdi, Šprajc, sada kada je bio u izolaciji, vjerojatno budno pratio.

“Ja sam dovoljno star, imam dovoljno iskustva da se nikad ne petljam u bračne svađe, u svađe prijatelja. Oni uvijek nađu način da se pomire pa ti ispadneš kriv”, rekao je pa dodao: “Oni zabavljaju javnost, nit će to dobro nit je produktivno”, ali govori, ne bi zauzimao stranu.

Naposljetku, upitan je i o odluci o ograničavanju sudionika u Koloni sjećanja, ali i tvrdnji predsjednika koji navodi da je za to odabrana politička elita.

“Ja nisam odabrana elita i nikada nisma pripadao toj eliti. To je dan kada bi politički trebali, ukoliko su pametni, šutjeti. Ja ću otići, ako će biti mjesta, ali neću se gurati”, tvrdi pa na pitanje o procjeni broja posjetitelja odgovara: “Ja sam svoju čarobnu kuglu stavio na čišćenje. Ne znam hoće li biti 500, ili tisuću”. “Nadam se da to neće postati žarište jer to ne bi dobro”, zaključuje.

Tvrdi kako jesu razgovarali o izlascima na lokalne izbore s Mostom, no ništa nije odlučeno. Hoće li on biti kandidat, nije rekao.