ŠKORO: ‘NDH nije bila samo fašistička država!’ Evo što je rekao o pozdravu ‘ZDS’

Predsjednički kandidat Miroslav Škoro odgovorio je na niz aktualnih pitanja te ponovio svoje stavove o zabrani SDSS-a, NDH, pozdravu Za dom spremni i kampanji koja se, tvrdi, vodi protiv njega.

U velikom razgovoru za Slobodnu Dalmaciju, Škoro se predstavio kao Imoćanin po obiteljskim korijenima, koji je u Slavoniji, kako kaže, odrastao na raštiki. U predsjedničku utrku, uvjerava čitatelje, nije ušao jer je željan javnosti, vlasti ili novca.

“Izvadili su mi utrobu na stol, brojali krvna zrnca meni i mojoj obitelji. Stvarno su me rastrančirali, i pitanje je što će još napraviti do kraja kampanje. Sad su očajni i spremni na sve”, tvrdi Škoro koji smatra da mu se pokušava pripisati ulogu babaroge samo zato što je neovisan, prenosi tportal.

Upitan je li glas za Škoru glas za Zorana Milanovića, Škoro je odgovorio protupitanjem: Je li glas za Kolindu Grabar-Kitarović glas za Milorada Pupovca?

Na dodatno pitanje je li glas za Miroslava Škoru glas za Velimira Bujanca, Škoro odgovara kako ga s jedne strane zagovara Bujanec, a s druge strane o njemu s poštovanjem govore Rajko Ostojić i Ivo Josipović.

“To je samo pokušaj da me se diskreditira. Ja sam dio ovoga naroda, iza mene stoji samo narod. Nema tu nikakvog crnog mraka. Ja sam kršćanin, katolik, Hrvat koji vjeruje u uskrsno svjetlo. Mrak nije moja opcija”, kaže Škoro.

Na pitanje je li NDH bila fašistička tvorevina, Škoro odgovara: “Povijesne činjenice kažu da je bila. Ali nije bila samo to. Pitaju me često što mislim o pozdravu ‘Za dom spremni’. Točno je da se taj pozdrav koristio u NDH. Jednako se tako kao platežno sredstvo koristila kuna, a kao državna himna izvodila ‘Lijepa naša domovino’. Točno je i to da je u Domovinskom ratu postojala postrojba HOS-a kojoj je pozdrav bio ‘Za dom spremni’, da je tu insigniju na svojoj ruci nosio i moj kum dok je branio demokratsku Hrvatsku”, smatra Škoro.

Komentirao je i svoj prijedlog s početka kampanje da se zabrani Samostalna demokratska srpska stranka, ustvrdivši da ostaje pri onome što je rekao:

“Da se zadovolje zakonske pretpostavke za zabranu, ne samo SDSS-a nego bilo koje stranke, ne bih se libio kao predsjednik pokrenuti to pitanje. To je stvar odlučnosti i odgovornosti. Odluku o zabrani na kraju donosi Ustavni sud. Pupovac je svojim izjavama destabilizirao ustavnopravni poredak. Nedopustivo je u 21. stoljeću Hrvatima konstantno na nos nabijati prošlost i stavljati nas u kontekst fašizma. Dokle to? Pa upravo su Hrvati pobijedili posljednji fašizam u Europi – velikosrpski fašizam”, rekao je Škoro.