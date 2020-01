ŠKORO JE KRENUO! Imamo veliki popis: Ovo su ljudi s kojima ulazi u bitku za Sabor

Baš kao što je naš tjednik 7dnevno najavio, Miroslav Škoro, odlučio se ovih dana ponovno politički aktivirati te je shodno tome u razgovoru za Jutarnji progovorio o vlastitim ambicijama..

“Dobijemo li 76 mandata ni o kakvoj suradnji ni s kim neću razgovarati. Ne dobijem li postoji i opcija ponavljanja izbora“, rekao je Škoro među ostalim u razgovor za navedeni medij, dodajući da ima namjeru stvoriti stabilnu treću opciju, koja kako se dade iščitati iz njegovih riječi, nema namjeru koalirati niti sa jednom od dviju velike političke stranke. Uistinu, i iz izvora bliskih ovom bivšem predsjedničkom kandidatu dopiru slične teze.

Škoro sa svojom nezavisnom listom u borbu za Sabornicu kreće iz rodnog Osijeka, nakon čega će se pozabaviti formiranjem ogranaka u rubnim djelovima Zagreba, a potom će se bazirati na Dalmaciji, gdje na predsjedničkim izborima nije ispunio sva svoja očekivanja. Kada je o potencijalnim suradnicima riječ, Škoro ne odbacuje mogućnost suradnje kako s Mostom, tako i sa djelom suverenista, među koje spada i njegova prijateljica Ruža Tomašić.

U Škorine potencijalne mlade snage spada vukovarski dogradonačelnik i šef HKS-a Marijan Pavliček, od istaknutijih suverenista tu je i Pero Kovačević te general Sačić, a osim toga šuška se kako bi suradnju mogao realizirati i sa Hrvojem Zekanovićem i Zlatkom Hasanbegovićem, potencijalnim kandidatom za zagrebačkog gradonačelnika.

Za pregovarački stol s Brunom Esh tek treba sjesti, dok će se navodno u Škorinom timu naći bivša ministrica Bernardica Juretić, kao i njegov prijatelj, poznati komičar Željko Pernar. Tu je dakako i njegov suradnik Mate Mijić, ali i volonteri i aktivisti koji su prikupljali potpise za referendumsku inicijativu Istina o Istanbulskoj, koji su s njime surađivali i u kampanji za predsjedničke izbore.

Uz to, važnu kariku trebao bi predstavljati profesor Željko Požega, s kojim Škoro godinama prijateljuje i blisko surađuje, a na popisu najužih suradnika s kojima kani graditi nastavak svoje političke karijere spominje se i Josip Budimir, nekadašnji HSLS-ovac i bivši član uprave Franka. Nadalje potrebno je spomenuti i ustavnog stručnjaka Matu Palića te menadžera Miljenka Curića, a baš kao u kampanji za predsjedničke izbore, tako će i u nastavku političke karijere jednu od značajnijih kariki u Škorinom timu igrati njegova sestra Vesna Vučemilović.

Uz to, kako saznajemo iz izvora bliskih Miroslavu Škori, on će u kreiran vlastite političke budućnosti priliku dati mladim ljudima, koji nisu pretjerano javno istureni te baš u tome vidi svoju priliku, jer mladi ljudi u prvom krugu predsjedničkih izbora ispostavili su se kao njegovi najdominantniji i najvjerniji birači, što i on osobno smatra velikim političkim kapitalom i zalogom za budućnost.