ŠKORO I PLENKOVIĆ DOGOVORIT ĆE KOALICIJU? HDZ-ovci: Samo tako njegov pokret ima smisla

Kampanja za unutarstranačke izbore u HDZ-u u punom je zamahu, a predvodnik Opcije za promjene Miro Kovač odlučio ju je začiniti tako što je premijera Andreja Plenkovića pozvao na sučeljavanje. Na tom sučeljavanju Plenkovića će podrobnije upoznati s glavnom okosnicom njihova programa.

Naime, u Kovačevom timu uvjereni su da HDZ s Plenkovićem nema koalicijski potencijal. Mantra je to koju ne misle koristiti samo na sučeljavanju, s njome su odlučili intenzivno krenuti u borbu za fotelje, a s tom boljkom upoznaju i HDZ-ovce s kojima se susreću na terenu. Da je baš to okosnica programa aktualne momčadi moglo se naslutiti i iz smjernice koju je ovih dana predstavio Davor Ivo Stier najavljujući donošenje i potpisivanje odluke kojom će se zabraniti koalicija s SDP-om, na istom tom tragu teze su Tomislava Tolušića, a u Kovačevu timu uvjereni su da vladajućoj stranci, ako Plenković ostane na njenu čelu ne gine velika koalicija.

”On je dokazao svoj koalicijski potencijal, surađuje s Vrdoljakom, Bandićem, Milankom Opačić, Pupovcem. Tu nema prostora ni za što drugo, osim za koaliciju sa SDP-om. Mi ćemo s takvom koalicijom posve izgubiti identitet, takva suradnja označila bi propast, potpuni slom HDZ-a. To moraju znati HDZ-ovci, jer to će s Plenkovićem i dobiti”, tvrdi naš sugovornik iz vladajuće stranke blizak Kovaču.

Na te njihove teze u Plenkovićevu bloku gledaju s dozom podsmijeha pa kažu da za sada u premijerovim redovima o koalicijama nitko ne govori. ”Kovač se zaletio, prvo se uhvatio za tezu da mu podmeću jer je uvidio da na terenu prikupljanje potpisa ne ide onako kako je on to sebi zamislio, a sada HDZ-ovcima prijeti velikom koalicijom. Pa mi s njime nećemo ni doći u poziciju sastavljanja Vlade, i kombiniranja koalicije. Politika koju zagovara i prezentira je zastarijela i prošla. Ljude to više ne zanima. Ako im smeta koalicija s HNS-om i Pupovcem, zašto su šutjeli sve ovo vrijeme? Pa Tolušić je bio član Plenkovićeve vlade”, objašnjava naš sugovornik blizak šefu Vlade.

U oba su stožera proteklog vikenda s velikom pozornošću pratili osnivanje Škorine stranke, a budući da taj bivši predsjednički kandidat nije odbacio mogućnost koaliranja s HDZ-om, Škoro se svjesno ili ne uvukao u njihovu kampanju. Naime, u Kovačevu timu uvjereni su da samo njihov kandidat može realizirati koaliciju sa Škorom i osnovati novu domovinsku koaliciju, koja bi spriječila dolazak SDP-a na vlast, ali i spriječila formiranje velike koalicije.

S druge pak strane, u Plenkovićevu stožeru kažu da je strpljenje najbolje riješenje. ”Treba sačekati. Do rujna ima još dosta vremena, Škoro bi se do tada mogao ispuhati, a i da se ne ispuše njegova stranka baš s Kovačem na čelu HDZ-a gubi smisao jer bi u tom slučaju težili k istom biračkom tijelu, a HDZ je ipak HDZ, stranka sa snagom, tradicijom, infrastrukturom i logistikom o kojoj Škoro može samo sanjati. I baš zato za Škoru bi bilo idealno da Plenković ostane na čelu HDZ-a, a on nije odbacio mogućnost suradnje s njime. Dapače, njih dvojica lako će se dogovoriti”, smatra naš sugovornik iz Plenkovićeva bloka, uvjeren da njegov šef na veliku koaliciju ni ne pomišlja.