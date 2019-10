ŠKORO I MILANOVIĆ IMAJU JEDNU DODIRNU TOČKU: Hoće li Kolinda na ovome dobiti izbore?

Kada je prije pet godina, svjetske pozornice zamijenila onim hrvatskima, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u bitku protiv Ive Josipovića ušla je kao netko tko nije imao pretjerane šanse za pobjedu. Upućivale su na to ankete koje su Josipoviću tri mjeseca prije izbora davale značajnu prednost koja je dovela do euforije i opuštanja u njegovome timu, a bivši predsjednik svojoj je konkurentici pristupio s dozom uvreda i pomalo podcjenjivački, ali nimalo džentlmentski.

Sučeljavanja, HDZ-ova mašinerija, ali i gard koji je tada Grabar-Kitarović pokazala doveli su je do pobjede. I danas, kada o predsjednici govorimo, situacija nije posve drugačija, podcjenjivačkim tonom obraća joj se Zoran Milanović dok se Miroslav Škoro pravi da ona ne postoji sipajući lavinu komentara na račun Plenkovićeve Vlade, što je taktika na koju se bazirao i Milanović. Ono što se Grabar-Kitarović spočitava jest potpora Andreja Plenkovića i HDZ-a, koji su je istini za volju, udaljili od dijela konzervativnog biračkog tijela. Niša je to koju bi, kako zasad stvari stoje, trebao popuniti Škoro.

No birači centra oni su koji se svrstavaju u kategoriju neodlučnih i to je područje po kojem će predsjednica morati ozbiljno zagrebati. Zapravo je intrigantno to da Škoro i Grabar-Kitarović prema anketama zajednički imaju oko pedeset posto potpore, drugim riječima, oboje će u drugom krugu pobijediti Milanovića. Prođe li predsjednica u drugi krug, što je izvjesno, podržat će je i oni koji su potporu dali Škori, a isto vrijedi i za Škoru. No, prođe li Milanović u drugi krug, on svoj birački bazen teško može proširiti.

Uz to, ne treba zanemariti niti glasove dijaspore, koji će se vrlo vjerojatno sliti na adresu aktualne predsjednice. Govorimo o oko 50 tisuća glasova koji su joj na prošlim izborima ‘zacementirali’ pobjedu.

Upravo zato, potezi koje vuku Škoro i Milanović mogli bi se ponajprije na njih same negativno odraziti, jer podcijeniti predsjednicu, bez obzira na ankete, nije nimalo mudro.