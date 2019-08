ŠKORO BRUTALNO IŽIVCIRAO PLENKOVIĆA: On bi ga mogao zauvijek eliminirati

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović probudila se iz višemjesečnog sna pa je nakon razdoblja mira i stabilnosti ponovno odlučila kritički se osvrnuti na rad Vlade, iste one kojom upravlja njezin prijatelj Andrej Plenković i stranka koja bi je trebala podržati u utrci za još jedan mandat. Upravo ti posljednji napadi na Plenkovićeve ministre u dijelu javnosti izazivaju konfuziju, ponajviše zbog toga što predsjednica, osim pokoje otrovne strelice, zapravo ništa konkretno ne poduzima. Jer da je doista htjela nešto postići, pristala bi na zahtjeve oporbe i sazvala izvanrednu saborsku sjedinicu na kojoj bi se govorilo o sudbini ministra zdravstva Milana Kujundžića, za kojega je i sama rekla da žali što ga rekonstrukcija nije zahvatila.

No, što javnost ima od žalovanja? Zašto predsjednica ne djeluje u skladu s ustavnim ovlastima i zašto doista kritizira Plenkovićevu vladu? Pozadina je, po običaju, tipična za hrvatsku političku elitu, a brojke iz ankete definitivno ne idu u prilog šefici države koja u posljednje vrijeme nije popularna. Rejting joj je pao ispod 50 posto, a koliko je to loše, govori činjenica da se to čak ni Ivi Josipoviću gotovo nikad nije događalo. Osim predsjedničina, na niskim je granama i rejting Vlade, baš kao i Plenkovićev, dok istodobno kopni i popularnost HDZ-a, dakle, loše predsjedničine brojke i dalje su bolje od Vladinih i HDZ-ovih, s kojim bi trebala zakoračiti u bitku za još jedan mandat. Upravo je u tome srž priče o napadima na Vladu – predsjednica je prisiljena distancirati se od Vlade, kojom, kakvog li apsurda, ravna stranka koja će je podupirati na izborima. I ljudi iz njezina najužeg tima tvrde da Grabar-Kitarović mora poduzeti sve kako je javnost ne bi poistovjetila s Vladom, jer bi takvo što rezultiralo dodatnim padom i u pitanje dovelo pobjedu na izborima, kojoj se u njezinu timu nadaju, ali o kojoj govore s velikom dozom opreza jer konkurencija nikada nije bila ljuća. Napad s Pantovčaka na Banske dvore tek je uvertira u razdoblje koje je pred nama, a u kojem počinje i službeni dio kampanje…

U tom će se periodu predsjednica nastojati približiti javnosti kritizirajući Vladu, a osim toga, mimo Plenkovićeve volje nastojat će se ponovno zbližiti sa svojim nekadašnjim biračkim tijelom, desnicom koja nije naklonjena Plenkoviću. S druge strane, ni Plenković nema previše izbora jer o predsjednici i njezinu rezultatu ovisi njegova sudbina. Ono od čega Plenkovića hvata jeza eventualna je pobjeda Miroslava Škore koja bi ga trajno eliminirala iz hrvatske politike i oživila desnicu kojoj je on podrezao krila. Stoga je spreman prijeći preko predsjedničinih kritika, ali pitanje je do koje je razine ona s kritikama spremna ići, jer su sve kritike na račun ministara ujedno i kritike su na Plenkovićev račun. On je taj koji je provodio rekonstrukciju, on je taj čija je politička volja izostala na pitanju rekonstrukcije i Kujundžića pa nije jasno što će Plenkoviću donijeti predsjedničina pobjeda koja bi se temeljila na kritikama njegove Vlade.