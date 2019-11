ŠKORINA VOJSKA: Tko su ljudi koji će odraditi najvažniji posao u njegovoj kampanji?

Igre prijestolja mogu početi, tako bi se nekako mogla opisati kampanja za predsjedničke izbore, koja se odvija pred očima hrvatske javnosti. Osim što u tu neizvjesnu utrku kreću prepoznatljive političke figure Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović, iznenađenje za dobar dio javnosti bila je kandidatura Miroslava Škore.

No, čini se da popularni glazbenik za svoju kampanju ima pomno skovan plan te da baš ništa neće prepustiti slučaju, pa tako ni prikupljanje potrebnih popisa. Na tome će projektu raditi vojska od gotovo 5000 volontera, koji će svoj obol Škorinoj kampanji dati i tako što će promatrati izbore.

Plan je da se volonteri rasporede po svim županijama, a da sve bude po planu, pobrinuli su se ljudi iz Škorina tima koji su s volonterima odradili i edukaciju. Zanimljivo je spomenuti kako su to mahom ljudi koje su građani već imali prilike sresti, mladići i djevojke koji su prikupljali potpise za referendum o Istanbulskoj konvenciji. Osim volontera, Škoro, u kampanji namjerava proputovati Hrvatsku te organizirati skupove na kojima će svojim potencijalnim biračima elaborirati svoju ponudu. Škoro, kako se može čuti iz njegova tima, nema namjeru biti napadan, već će se ponašati u blagdanskom duhu, ne misli održavati koncerte, iako će se njegove pjesme izvoditina na skupovima.

Usto, važnu ulogu u Škorinoj kampanji igrat će i njegovi kolege estradnjaci poput, primjerice, dečki iz Opće opasnosti i glumca Vedrana Mlikote koji su mu dali potporu. Škoro ima namjeru zaći u svaki kutak države, no kad je o okupljanjima riječ, već sad ima poteškoća – naime, u pojedinim je sredinama, mahom onim HDZ-ovima, dobio odbijenice, no to ga neće pokolebati. Štoviše, u njegovu timu taj oblik opstrukcije opisuju kao motivaciju za pobjedu na izborima.