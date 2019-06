ŠKORINA TAJNA NAJVEĆA: Krije ju kao zmija noge! Sigurno vas zanima

Dugo hrvatsku političku scenu nitko nije uzburkao na način na koji je to posve spontano učinio svestrani glazbenik Miroslav Škoro. Naime, nakon što se njegovo ime pojavilo na trećoj poziciji, na anketama koje ocjenjuju rejting potencijalnih predsjedničkih kandidata, on je potvrdio kako će o toj opciji ozbiljno promisliti, a dok on promišlja, aktualna politička scena ne miruje.

Aktualnoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, baš i nije svejedno jer Škoro je taj koji bi u slučaju kandidature mogao zagrebati baš po njenom bazenu birača, s druge strane na njegovu kandidaturu s dozom respekta i opreza gledaju i dva bivša predsjednika Stipe Mesić i Ivo Josipović. Da razloga za brigu uistinu imaju, političke elite koje je prodrmala Škorina pojava potvrđuje i njegova raskošna biografija, ovaj potencijalni predsjednik rođen je u Osijeku, a djetinjstvo u gradu na Dravi proveo je odrastajući uz majku Nediljku i oca Ivana, ali i mlađu sestru Vesnu.

Priča koju ovaj bećar priča s posebnim ponosom ona je o ljubavi njegova života, supruzi Kim koju je upoznao davne 1998. godine na turneji po Sjedinjenim Američkim Državama. Kakva je to posebna ljubavna priča bila, možda ponajbolje otkriva podatak da su se njih dvoje vjenčali čak tri puta, prvo 1991. godine kod matičara, pola godine kasnije u brak su stupili u Osječkoj konkatedrali, a zatim se zaljubljeni par vratio u Kimunu rodnu zemlju gdje je također održano još jedno vjenčanje na kojem je inzistirao otac Škorine supruge.

Škoro i njegova tajanstvena Kim brak su okrunili s dvoje djece, a sin Ivan jedne je prilike s ocem i zapjevao na pozornici. Nedavno je Škoro zbog problema sa srcem primljen u KB Merkur gdje je zadržan na liječenju, ali izgleda kako je bećarsko srce te probleme ipak uspjelo ostaviti iza sebe. “Tajna je da ne plešete na svadbi. Ja nisam koordiniran i taj scenski pokret mi ne ide. Ja sam njoj rekao da je takav običaj da se ne pleše, da mlada ne ustaje u svatovima. Ona je to povjerovala jer je iz Amerike. Onda smo išli na drugu svadbu. Mlada je bila trudna i na stolu pa me pitala… Ja sam rekao to su drugi običaji, mi smo iz Višnjevca, oni iz Josipovca, to je sasvim drugi običaj”, ispričao je Škoro jedne prigode za Novu TV otkrivši tajnu svojega braka, a tada je progovorio i o svojoj djeci.

“Dobri su, zdravi su, živi su. Ja se nadam da će naći svoj put. Volio bih da imam unuke, sad imam i psa. Kako god već budem, šta budem, ako budem imao unuka ili unučicu, ja bih volio da me zove imenom. Di si Miroslave, šta ima, kako je, mada lijepo je to dida i tata i mama zato što ne možeš bilo koga tako zvati. Samo da im bog da zdravlje i da se to dogodi, ja ću biti sretan”, rekao je, a onda progovorio i o želji za unucima.

“Mog sina su zvali milo moje. Nije to njemu bilo, bio je mali i sitan. Ivana je bježala iz škole, ne zato da bi radila probleme. Imala je 200 opravdanih sati. Ja sam svjestan da djeca znaju biti zločesta, slušaju svijet oko sebe i upijaju, a mi znamo biti zločesti, ali s mjerom. Djeca slušaju ispod stola pa istovare na nekoga. Ja kao javna osoba sam svjestan da sam javna površina i to da me ne moraju svi voljeti i moja su djeca dobivala po lampi ozbiljno.”

Uz dva završena fakulteta, odnedavno se može pohvaliti i titulom doktora znanosti, no svoju naobrazbu nikada nije djeci gurao na nos.

Osim dva fakulteta, Škoro se okušao u politici, izradi čvaraka, ali i proizvodnji vina.