ŠKORINA SESTRA NEMA MILOSTI: ‘Ta je osoba zadnja koja će kadrovirati u Domovinskom pokretu, dokle god sam ja član Predsjedništva’

Miroslav Škoro jučer je iznenadio javnost nakon što je dao ostavku na mjesto predsjednika Domovinskog pokreta.

Iako je ostavka neopoziva, njegova sestra, ujedno i članica stranke, Vesna Vučemilović, jučer je dodatno šokirala javnost. Ona je rekla da će Škoro zasigurno promijeniti mišljenje i da članovi stranke sigurno neće prihvatiti njegovu ostavku.

U razgovoru za RTL Danas rekla je kako je razgovarala s bratom.

Nije u pitanju zdravlje

“Odluka me iznenadila kao i cijelu javnost, sve naše članove, simpatizere i volontere koji zovu od jučer i pitaju što se događa, što je razlog. Razlog je poznat samo njemu. Koliko znam, njegovo zdravstveno stanje nije ništa lošije nego je bilo prije. Čini mi se da je to pomalo emotivna i ishitrena odluka kojoj su kumovale ove tri kampanje u kojima se on istrošio i bio na jednoj meti, malo i na vjetrometini. I on i njegova obitelj”, rekla je Vučemilović dodavši kako joj nije rekao ništa više od onoga što je rekao jučer.

Smatra kako je sada na gospodinu Mariju Radiću, kao zamjeniku, da sazove Predsjedništvo i da se provede procedura koja je propisana statutom.

“Mene je ova odluka zatekla. Po prirodi nisam ishitrena osoba, kao ni pretjerano emotivna. Vrlo racionalno sugeriram što treba napraviti. I zahtijevam, kao član Predsjedništva, kao saborska zastupnica Domovinskog pokreta i jedan od osnivača Domovinskog pokreta da se u što skorijem roku sazove Predsjedništvo stranke, a potom i Domovinski odbor. Ako ovo nije situacija kada treba sazvati Predsjedništvo stranke, onda stvarno ne znam što bi se to trebalo dogoditi”, rekla je.

“Možda se i predomisli”

Dodaje kako ostavku treba podnijeti i Radić.

"Ne vidim razlog zašto to ne bi učinio budući da je glavni tajnik Dario Žepina podnio ostavku. To su funkcije koje se ne biraju nego predsjednik stranke imenuje glavnog tajnika i političkog tajnika. Logično je da oni njegovom ostavkom ponude i svoje ostavke jer to nisu izabrane nego imenovane funkcije. Vjerujem da će gospodin Radić, kao moralna osoba, to i učiniti. Ne vidim razloga zašto to ne bi učinio. On i dalje ostaje potpredsjednik stranke, samo neće biti politički tajnik", rekla je Vučemilović.









Na pitanje ima li ona ambiciju preuzeti stranku odgovara kako je prerano o tome govoriti.

“Možda nam se predsjednik i predomisli, nikada nije kasno da se predomisli”, dodaje.

Je li u putanju kazneni progon?

“Vidim i danas da mnogi analitičari koji nisu ni članovi stranke niti znaju što se u stranci događa, spekuliraju i s istragama i s ucjenama i s ovim i s onim. On je zadržao saborski mandat jer ima obvezu prema ljudima koji su glasali za njega. Nemojmo zaboraviti na prošlim lokalnim izborima je u gradu Zagrebu dobio više od 100 tisuća glasova. Mi imamo svi obvezu najprije prema našim biračima, a potom prema našim članovima, simpatizerima, volonterima i svim ljudima koji žive za taj Domovinski pokret. Domovinski pokret nije ničija imovina. Nije imovina ni Miroslava Škore, ni Marija Radića, ni Vesne Vučemilović ni Ćipe Mlinarića ni Stjepe Bartulice“, rekla je.

Samog Mlinarića je spomenuo i predsjednik Zoran Milanović, ali Vučemilović kaže kako je on "zadnja osoba koja će kadrovirati u Domovinskom pokretu, dokle god sam ja član Predsjedništva i jedan od osnivača stranke".









Budućnost Domovinskog pokreta

Smatra kako stranka ima budućnost.

“Domovinski pokret nije stranka koja počiva na jednom čovjeku i naravno da ima budućnosti. On je čovjek koji je jako puno dao za Domovinski pokret, založio se maksimalno, i sebe i svoju obitelj. Uložio je puno sredstava, kako financijskih, tako i svog vremena i truda i to treba respektirati”, zaključila je Vučemilović.