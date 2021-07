ŠKORINA SESTRA NAPRASNO NAPUSTILA SASTANAK! Doznajemo što joj je zasmetalo: Spominjalo se ime Škorina nasljednika

Autor: Iva Međugorac

Bez riječi, ozbiljno i pomalo namrgođeno nakon svega pola sata saborska zastupnica Domovinskog pokreta Vesna Vučemilović napustila je Predsjedništvo stranke, koje se sastalo nakon što je njen brat Miroslav Škoro odlučio napustiti rukovodeću poziciju u Pokretu. Upućeni svjedoče kako je Vučemilović s Predsjedništva naprasno išetala jer su već u startu krenule analize i prozivke na njen račun, a posebice je bila prekorena radi toga što je stranačke probleme i nesuglasice iznosila javno kako u medijima, tako i na društvenim mrežama.

Bez obzira na to, Predsjedništvo joj je za sada odlučilo dati vremena da se pribere i stane na loptu kako bi se umanjila šteta koja je za stranku nastala ne samo radi njenih istupa već i radi iznenadnog Škorina odlaska. Upućeni svjedoče kako u Pokretu za sada izbacivanja neće biti, a o sudbini Škorine sestre moglo bi se odlučivati tek u rujnu nakon što se stranka konsolidira i nakon što se provedu unutarstranački izbori te donese odluka o tome tko preuzima Škorinu poziciju.

Vrlo je važno ‘domovincima’ održati svoj zastupnički klub i spriječiti osipanja, no kažu kako je sa Škorinom sestrom zbog njenog tvrdog karaktera prilično teško surađivati te napominju kako je ona mogla imati uvid u razloge radi kojih se Škoro odlučio napustiti svoju poziciju, budući da je on sam to najavljivao u više navrata nakon lokalnih izbora. Kako tvrde naši sugovornici iz Domovinskog pokreta, sada je primarno izabrati novog predsjednika, a članstvo je u tom smislu najsklonije vukovarskom gradonačelniku Ivanu Penavi.

Premda Penava nije član stranke i iako sa rezervom progovara o preuzimanju Domovinskog pokreta navodno su nagovaranja oko kojih se i on sam lomi već počela. Mnogi vjeruju kako je Penava odličan izbor za predsjednika prije svega zbog svojih jasnih stavova o braniteljima, ali i zato što on ima izborni legitimitet i političko iskustvo, no prije nego što preuzme stranku Penava bi se morao pridružiti Domovinskom pokretu, što doduše i nije neki složen proces.

Kao potencijalni predsjednik stranke spominje se i bivši ministar kulture Zlatko Hasanbegović, no upućeni naglašavaju da on za razliku od Penave nije operativac. Da nema ambicija za preuzimanje Škorine pozicije jasno je dao do znanja Mlinarić Ćipe, ali i Mario Radić, dok Damira Vanđelića više nitko niti ne spominje pa je za očekivati da bi se potraga za predsjednikom Pokreta mogla nastaviti još neko vrijeme.