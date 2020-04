ŠKORIN SURADNIK SMIRUJE PANIKU NA DESNICI: ‘Nismo odustali, evo što se događa’

Kada god da se raspišu parlamentarni izbori, Miroslav Škoro biti će spreman, tvrde to članovi njegova najužeg tima, smirujući nervozu koja je nastala na desnici, nakon što se saznalo da bi se pod palicom premijera Andreja Plenkovića uskoro mogao raspustiti Sabor, a shodno tome izbori održati već u srpnju.

”Škorina stranka i dalje je treća politička opcija u zemlji, bez njega neće biti moguće sastaviti vladu, a pregovori na desnici i okupljanja još traju, no mi nismo od toga odustali”, objašnjava naš sugovornik iz Domovinskog pokreta.

Ipak, u djelu Suverenista, pa i među pojedinim Mostovcima s dozom rezerve progovaraju o pregovorima te poručuju da je veliko pitanje hoće li se uspjeti okupiti, ako ih Plenković s izborima zatekne početkom srpnja.

U HDZ-u pak zbog novonastale situacije likuju i tvrde kako je koronakriza u drugi plan gurnula Škoru te osjetno srezala njegove šanse za uspjeh na parlamentarnim izborima. No, u Škorinom Domovinskom pokretu ne djele to mišljenje. ”Kako vrijeme bude odmicalo građani će uviđati HDZ-ove propuste u ovoj krizi koju ne treba politizirati, kao što to čini Plenković. Mi na izbore sigurno izlazimo i to s većim šansama nego što se misli, sjetite se da nam ni za predsjedničke izbore nisu davali previše šanse pa smo napravili povijesni uspjeh”, poručuje naš sugovornik blizak Škori dodajući da su se fokusirali na izgradnju stranačke infrastrukture i pozicioniranje iste.

I dok u Suverenistima Škori još ostavljaju prostora za suradnju, među Mostovcima je sve više onih koji se zalažu za samostalan izlazak na izbore, jer bi to, kako tvrde osnažilo njihovu stranku, a osim toga dio njih ne želi se svrstati na desnicu. S ideologijom pak Škoro nema problema, u njegovom pokretu smatraju da ona sada uopće ne bi trebala biti tema već da će surađivati sa svima onima koji se zalažu za bolju i kvalitetniju budućnost.