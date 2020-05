ŠKOLSTVO U KOLAPSU! Djeca se od ponedjeljka vraćaju u škole: Roditelji i učitelji izbezumljeni

Tijekom gostovanja u emisiji Otvoreno javne televizije savjetnik ministrice znanosti i obrazovanja, Marko Košićek, objasnio je kako u ponedjeljak 25. svibnja sva djeca razredne nastave moraju u školu.

“Stav epidemiologa je da je to sigurno, stav Ministarstva je da svi učenici razredne nastave u ponedjeljak moraju biti u školi. Što se tiče nedolaska u školu kao i inače postoje ispričnice. U nekim realnim situacijama razlog bi bila bolest učenika, a u ovim se okolnostima objektivni razlozi mogu proširiti na to da je učeniku stradao dom u potresu pa sada živi negdje drugdje, ako je škola stradala u potresu, ako osnivači nisu u mogućnosti osigurati prijevoz do škole, to su sve objektivni razlozi za nedolazak u školu. Međutim, obzirom da je u pitanju specifična korona-situacija, svjesni smo da su i roditelji u strahu i ako oni imaju neke subjektivne razloge zašto dijete u ponedjeljak ne mogu poslati u školu – i to će biti opravdani razlog. Dakle, učenici bi u ponedjeljak trebali biti u školi, ali imat ćemo razumijevanja ako ih roditelji iz objektivnih ili subjektivnih razloga ne pošalju u školu”, poručio je savjetnik resorne ministrice Blaženke Divjak dodajući da ne bi želio spominjati rokove do kojih će se takva situacija tolerirati.

Na koncu emisije koja se emitirala u četvrtak Košiček je zaključio da sva djeca sada mogu u školu, štoviše, prema njegovim riječima ne samo da mogu već i moraju. Narednog dana Košiček je gostovao na N1 televiziji gdje je opet progovorio o povratku u školu. Ustvrdio je kako je u prvom epidemiološkom bloku koji još traje bilo navedeno da ne mogu svi slati djecu u školu, dok će u onom drugom koji starta od ponedjeljka svi moći slati djecu iz špkole.

“U ovom novom bloku svi mogu poslati djecu u školu, škole su ih spremne prihvatiti. Svi mogu doći i sve će biti spremno za učenike”, dodao je tvrdeći da će za izostanak iz škole biti uvaženi svi subjektivni, ali i objektivni razlozi.

“U ovoj specifičnoj situaciji tih objektivnih razloga može biti više – specifikum Grada Zagreba, recimo, škola je razrušena ili ako je nekome nastradao dom u potresu. Postoje i subjektivni razlozi. Jedan od tih subjektivnih razloga je recimo kada se majka ne osjeća sigurnom poslati dijete u vrtić tj. školu. Kada bi ovo bila normalna situacija, taj strah bi bio neopravdan. Uzimajući u obzir koronu i da sve svi bojimo, uvažavamo i te razloge”, kazao je te dodao: “Cilj nam je pokazati da je to uistinu sigurno, da će se ta majka do srijede, recimo, ili početka lipnja osjećati sigurnom poslati dijete u vrtić, tj. školu”.

Uz to napomenuo je da su početkom koronakrize naglašavali kako je bitno da se nastava nastavi te kako je nastava na daljinu u tom trenutku bila najbolje rješenje za učenike, ali ako moraju birati između virtualne ili stvarne nastave – izbor uvijek pada na stvarnu nastavu. Roditelji mogu odbiti poslati svoje dijete u školu ako ih je strah, a za niže razrede traje i Škola na Trećem. No subjektivni razlozi ne primjenjuju se na učitelje i nastavnike.

“Subjektivne smo razloge uvažili za roditelje, ne nastavnike. Objektivni razlozi vrijede za nastavnike, ako je škola uništena ili nema prijevoza do škole. Subjektivni ne vrijede za nastavnike, učitelje”, istaknuo je uz opasku da će se Škola na Trećem nastaviti do početka lipnja kako je prvotno zamišljeno, a sve škole bi trebale završiti do 26. lipnja, ovisno koji su plan nadoknade nastave izabrale. Kurikularna reforma ide dalje, bez obzira na izbore i njihov rezultat.

Inače, po novim preporukama na nastavi u istoj učionici može biti između 15 i 20 djece, ali može i više, udaljeni su od drugih oko 1,5 metar, a dijete u školu može dolaziti samostalno. Nema posebnog vremena ulaska u školu za različite grupe dok je i dalje najvažnije pridržavati se strogih higijenskih mjera. I dok iz Ministarstva pozivaju na povratak u školske klupe, u školama još nemaju potpunih podataka o tome koliko će djece doista u ponedjeljak doći na nastavu, no, neki ravnatelji osobno su sugerirali roditeljima kako je u njihovoj školi nemoguće osigurati povratak svih učenika prema uputama koje zahtjeva Hrvatski zavod za javno zdravsto, u priču se uplela i Divjak koja je održala konferenciju s ravnateljima objasnivši im dodatno uvjete rada.

Ove konfuzne preporuke uznemirile su prosvjetare, ali i roditelje koji više ni sami ne znaju što im je činiti. ”Ministrica nas poziva u školu, iz škole nam sugeriraju da se ne vraćamo jer za to nema uvjeta, opet je sve palo na roditelje, mi smo ti koji moramo preuzeti odgovornost, a nadležni se nisu usuglasili, mislim da svoju kćer u ponedjeljak neću poslati u školu, razumijem da neki roditelji nemaju izbora, i da moraju raditi, ali sve ovo što nam rade je mrcvarenje”, komentira jedna majka iz Zagreba.

Dio djece doista se veseli povratku u školske klupe i među svoje prijatelje, no profesori i učitelji ni sami nisu sigurni kako će u konačnici to izgledati.