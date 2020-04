ŠKOLA NA DALJINU UZNEMIRILA RODITELJE! Majka školarke: Kćer mi svaki dan plače

Škola na daljinu u punom je jeku, a mnogi profesori, učitelji i ostali prosvjetni djelatnici, baš kao i mnogi roditelji muku muče s gomilom pitanja. U strahu su od toga kako će se njihov rad u konačnici vrednovati, a osim toga pitaju se je li unatoč uloženom trudu ova školska godina izgubljena. Dobar dio roditelja s kojima smo razgovarali prilično je skeptičan, te kažu da je sav teret škole na daljinu pao na njih.

”Ja sam na rubu, imam radne obveze, moram skuhati ručak, imam dvoje djece koja ne idu u školu, glumim učiteljicu, zaista nam nije lako. Učiteljica se trudi, i tu nema dileme, no u sve smo ovo ušli stihijski, bez plana i jasnih smjernica, i to se itekako osjeti”, otkriva nam majka školarca koji pohađa peti razred. I nije jedina, jer su se brojni nezadovoljni roditelji okupili na društvenim mrežama pa tako Facebook grupa ‘Roditelji o koronaškoli’ broji gotovo 3000 roditelja koji ondje nižu komentare i kritike na račun škole na daljinu.

”To što se radi sasvim sigurno nije dobro za djecu, moj sin provede nekada preko 12 sati na računalo, i za tabletom, to uključuje učenje, rješavanje zadataka, i tome nema kraja, djeci je teško i pod strašnim su stresom, a o tome nitko ne progovara”, priča nadalje naša sugovornica. Jedna nam se majka školarca koji pohađa četvrti razred osnovne škole požalila na nekoordiniranost od strane učitelja.

”Oni se nisu dogovorili među sobom kako će nastava funkcionirati, i zato smo mi roditelji naprosto primorani po cijeli dan raditi s djecom, naravno da je to moja dužnost, ali to šteti djeci, ali što da radim? Djeca su zasuta zadaćama, zahtjevima koji se zbog ovih izvanrednih okolnosti ne mogu normalni iskomunicirati, cijeli dan smo samo u školi. Dogodilo nam se da učiteljica kaže da sin bude u jedno vrijeme na mreži, a onda kada su djeca to učinila učitelja nije bilo pa ih je napao da im to nije tako rečeno. Nemojte me krivo shvatiti, nismo razmaženi, i jasno nam je da se učitelji također prvi puta s ovim sreću, međutim nama se to dogodilo četiri puta”, žali nam se ova majka.

I majka djevojčice koja pohađa drugi razred osnovne škole podjednako je zbunjena. ”Nema reda, i nema plana. Prvo kažu da se radi po rasporedu, onda se svi jave u isti sat, pa djeca pitaju s kime da budu na chatu pa polude da otkuda im to da se radi prema rasporedu. Onda kad mi je kćer ne znajući kad je na redu otišla pojesti ručak, stigla joj je prijetnja da zašto nije na satu. Jednostavno luda kuća, nije to teško gradivo, ali to je tako teško pratiti, a najteže je sasvim sigurno onoj djeci koja su primorana kroz ovo prolaziti bez nadzora roditelja. Moja kćer uza svu mojui pomoć svaki dan plače jer je zbunjena, nezamislivo mi je kakva je tek konfuzija u većim razredima”, kaže naša sugovornica.