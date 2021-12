Škare Ožbolt: ‘Vlada se ne treba bojati referenduma, ne treba se bojati mišljenja građana. Ali, od ove inicijative neće biti ništa’

Nekadašnja ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt osvrnula se na najave promjene Zakona o referendumu. Naglasila je kako treba donijeti jedan moderan zakon o referendumu po uzoru na zemlje koje imaju dobro posložene zakonske odredbe o referendumu, poput Slovenije ili Švicarske.

“Nismo imali tradiciju referenduma, jedan jedini državni referendum koji je u pravom smislu uspio bio je onaj o neovisnosti. Kad gledate ovaj Zakon, on nema ni glavu ni rep”, rekla je Ožbolt za N1.

Poručila je kako nepropisivanje procedure otvara vrata mogućim manipulacijama.

O tome što se događa s potpisima prikupljenima za neke ranije inicijative kaže da se ne zna tko čuva potpise, gdje se oni deponiraju niti mnoge druge stvari vezane za to: “To samo pokazuje da ne treba raditi izmjene i dopune zakona nego potpuno novi zakon o referendumu gdje će se to sve do najsitnijeg detalja popisati”.

Naglasila je kako je potrebno napraviti cijelu proceduru, uključujući i propitivanje je li pitanje u skladu s Ustavom.

“Bilo je dosad inicijativa gdje sama pitanja nisu bila dobro postavljena i na koja je Ustavni sud reagirao. I ovdje imamo dva pitanja, jedno iz ustavne, drugo iz zakonodavne kategorije. Malo mi je čudo da se zakonodavno pitanje stavlja jer se ono može promijeniti u proceduri u Saboru. Ovo ustavno pitanje je moglo biti bolje složeno. Ja bih da se u novom prijedlogu zakona smanji prag od 10 posto potpisa. Mislim da je to visok prag”, naglasila je.

Od ove inicijative neće biti ništa

Poručila je da se Vlada se ne treba bojati referenduma, ne treba se bojati mišljenja građana.

"Vlada koja je usmjerena na interese građana prilagoditi tome svoje postupanje. Svaka se vlada treba zapitati ako se skupi 300 ili 400 tisuća potpisa. Ako referendum i ne prođe, to je dovoljna kritična masa da se zapita. Ta percepcijska varijanta je jako slaba u postupanju Vlade", naglasila je.









Istakla je mišljenje da će se referendunska inicijativa Mosta na kraju jednostavno otopiti.

“I njima treba jako puno vremena da dostave te svoje potpise i vladajući će to razvući koliko god je moguće i to će samo od sebe nestati i postati nepotrebno. Slično kao što je bilo povlačenje Zakona o radu i referendum više nije bio potreban. Mislim da ove inicijative neće biti ništa, ali ona je pomogla u percepciji. I Vlada može nešto naučiti iz toga, da vidi da treba nešto mijenjati u toj svojoj politici”, rekla je.