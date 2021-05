Škare-Ožbolt: ‘Pitanje je svađaju li se Milanović i Plenković zaista, politika je prljava priča, Đurđević je katastrofa po karakteru

Autor: Dnevno

Kandidatkinja za gradonačelnicu grada Zagreba Vesna Škare-Ožbolt u utorak je gostovala u Pressingu Ilije Jandrića na N1 televiziji, a tom prilikom govorila je o nadolazećim lokalnim izborima.

Govoreći o financiranju kampanje, Škare-Ožbolt tvrdi kako HDZ-ovog kandidata Davora Filipovića financira i HEP, a vezano za aferu sljemenska žičara, prilično se žestoko obrušila na Jelenu Pavičić Vukičević, Bandićevu političku nasljednicu i kandidatkinju za istu fotelju, a ustvrdila je i kako je “politika prljava priča”.

Škare-Ožbolt je otkrila kako je odluka o kandidaturi pala prošlo ljeto, te kako ju nitko, osim prijatelja, nije posebno nagovarao da se kandidira.

Rekla je i kako smatra da je gradska organizacija HDZ-a zaista HDZ 365: “To je koalicija koja vlada već dva mandata. To je jedna dobro uhljebljena ekipa koja gleda svoje poslove, uvaljena u svoje stolice. Uopće ih ne zanima grad”.

10 jumbo plakata, jedan za 350 kuna

Osvrnula se ponovno na financiranje kampanje, za što ju najviše napada upravo HDZ-ov kandidat Davor Filipović:

“Sama sam stavila jumbo plakate i to 10 plakata. Ja sam na kraju sezone, kad nitko ne objavljuje ništa stavila plakate. Jedan me koštao 350 kuna. Sama sam financirala.

Moj suprug i ja sami svoja sredstva uplaćujemo. To su zajednička sredstva. Mi financiramo sami svoju kampanju za razliku od Filipovića, Klisovića i Tomaševića. Filipoviću kampanju financira HDZ i HEP, javna kompanija. Pavičić Vukičević financira grad Zagreb, ona sad objavljuje neke oglase. Reklamira urede svoje, svog zamjenika, svoje pročelnike. Vesnu financira Vesna i njezini prijatelji. Ja na svog muža uvijek računam. Drago Diklić nije ništa isfinancirao, ali je zaštitni znak Zagreba”, kazala je.

Upitana je i postoji li mogućnost da i nju snađu žetončići, odgovorila je kako je “imidž žetončića tako jadan imidž da si to više nitko neće dopustiti, ni u parlamentu ni na gradskoj razini”.









Problem viška riješila bi radom u dvije smjene

“Meni će u gradskoj upravi pa i u Holdingu svatko biti problem tko je višak. Međutim ja neću davati otkaze jer bi to pokrenulo sudske postupke i opet bi opteretila proračun jer bi trebala plaćati odštete. Kada u uredu gradonačelnika imate 241 čovjeka je li to normalno? A treba vam 20. Kod mene će ljudi raditi u dvije smjene, od 8 do 20”, rekla je, na što ju je Jandrić zatražio pojašnjenje, a ona je rekla kako u Gradu ima jako puno posla.

Gradska zemljišta, na kojima su ljudi sagradili kuće, treba prodati jer od njih grad nema koristi, tvrdi.

Pavičić Vukićević preuzima veliku odgovornost

Škare-Ožbolt se osvrnula na rad suparnice Jelene Pavičić Vukičević ustvrdivši kako Bandićeva nasljednica ide njegovim stopama.

“Ona praktički ide njegovim stopama. Nije se ona ništa promijenila. Za zamjenika je uzela čovjeka koji za sobom vuče cijeli interesni milje, mislim na Lovrića. Ja bi se osobno jako uplašila kada bi ta ekipa dobila vlast. Znači, sve je isto, samo njega nema. Ona je nedavno izjavila da je žičara sigurna, mene je to zaprepastilo.









Je l’ to normalno da je netko samo zbog kampanje izjavio da je žičara sigurna, a izvješće je negativno. Još nije u funkciji i pitanje je kada će biti. Od 8 sigurnosnih držača njih 4 su u funkciji. Pitanje je koliko će se još platiti da bi se žičara stavila u funkciju. Pitanje je i tko će odgovarati za ovo dosad. Ona preuzima na sebe veliku odgovornost. Nadam se da i ona ima dvojno državljanstvo Švedsko…”.

Pametni rade za opći interes, glupi za sebe

Bez velike koalicije ću biti u oporbi i lijevima i desnima. Iza mene ne stoji nitko. Stvar je u tom da veliku koaliciju rade pametni ljudi koji gledaju opći interes. Glupi ljudi samo gledaju sebe”.

Govorila je i o događanjima u Borovu te o svađi predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića.

Pitanje je svađaju li se zaista Milanović i Plenković

“Nitko ne radi s tim ljudima. Ja sam bila predsjednica Nacionalnog odbora za normalizaciju života i onda se promijenila vlast. Ja sam svaki dan rješavala probleme ljudi na terenu. Uvjeti da bi netko živio zajedno su istina i pravda i onaj tko je počinio zločine mora odgovarati. Nakon 2000. ništa se nije radilo, došlo je do razbijanja ploča, politika nije čistih tuku, pogledajte što rade Milanović i Plenković.

Već sam ih dva puta pozvala, ja sam istinski mirotvorac, pitanje je svađaju li se zaista. Zašto se pred svaku kampanju posvađaju na mrtvo ime? Ako se svađaju zbog politike to je jadno, ako se svađaju zbog različitih mišljenja to je opet jadno. Da su oni 95. godine bili u prilici odlučivati o Bljesku, njega vjerojatno ne bi bilo jer se ne bi mogli dogovoriti”, rekla je.

Zlata Đurđević je po karakteru katastrofa, ali stručni besprijekorna

“Ako se ne izabere predsjednik ili predsjednica Vrhovnog suda do 1. srpnja ulazimo u krizu sudbene vlasti jer će to preuzeti zamjenik, ali to nije to. Da sam ja u Saboru ja bih ispoštovala ustavnu ovlast predsjednika. Meni je Zlata Đurđević po karakteru katastrofa. Teška je za komunikaciju, ali kao stručnjak je fenomenalna. Ona i Milanović su ideološki slični. Možda mi smeta ta njena istaknuta ideološka pripadnosti. U stručnom smislu je besprijekorna. Ima hrabrosti. Ali po karakteru je prilično teška osoba”, rekla je.