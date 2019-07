SKANDALOZNO! Puhovski usporedio Penavu sa Šljivančaninom: ‘Primitivni patriotizam’

Autor: dnevno.hr

Ostavka ministra Gorana Marića, ali i rekonstrukcija Vlade te generalno pozicija u kojoj se našao premijer Andrej Plenković bile su teme koje je tijekom gostovanja u RTL Direktu prokomentirao politički analitičar Žarko Puhovski koji djeli mišljenje bivše premijerke Jadranke Kosor, koja smatra da nije pitanje tko će u Vladi sljedeći otići, već je pitanje tko će ostati. Premda u Vladi navode da je premijer prije nekoliko dana razgovarao s Marićem te da je bio upoznat s njegovom ostavkom, u javnosti se stječe dojam da Plenković nije bio upoznat s načinom na koji će se to odviti.

“Premijer hoće pokazati da je to znao, ali sigurno nije znao kako se to dogodilo. To je potpuno jasno. Jasno je i da se nije snašao. Poslao je jadnog gospodina Frku-Petešića da se ne baš spretno izvlači iz te gužve jer on hoće reći: ja sam taj koji te dovodim i ja sam taj koji te odvlačim odnosno izbacujem”, kaže Puhovski i dodaje kako davanje ostavke znači “da sam ja otišao”. Marićevo ministarstvo prema Puhovskom bilo je dobro, i napravilo je velike stvari, a analitičar pak strahuje od toga da bi ga premijer mogao ukinuti.

. “Ako on to ukine, dat će novi zamah korupciji koja je ovdje vladala. Zanimljivo je da je to korupcija koja se ne plaća. Znači, ja imam državni stan koji ne plaćam i to je korupcija”, istaknuo je analitičar, uz opasku kako je Plenković koji se predstavlja kao uglađeni europski političar uspio sklopiti Vladu u kojoj je veliki broj ministara opterećen aferama, a uz to podcijenjivao je lokalne situacije. ”Prvo lokalne kao Hrvatske, a drugo lokalne unutar Hrvatske. Smatrao je da se ne mora brinuti pa je sastavio Vladu po principu: tebi dvojicu iz Dalmacije, tebi dvojica iz Slavonije pa trojica koje ja znam. On polovinu tih ljudi uopće nije poznavao nego su oni odgovarali nekim strukturama u HDZ-u. Sada opet mora na taj način: jednog sam maknuo od ovih pa moram staviti jednog od tih da ne bi došlo do poremećaja. I tu se zapravo uopće više ne radi o ljudima, kao što se ni kod njihovog smjenjivanja ne radi o ljudi. Jer ispada da su oni svi jako dobro radili posao, ali su usput imali malo previše nekretnina pa ih mičemo”, mišljenja je analitičar, koji zanimljivo smatra da je Kuščević bio katastrofalan ministar, ali Marića pak ne stavlja u tu kategoriju, po njemu najlošija je ministrica Nada Murganić koja je dvaput rekla da ne zna što je obitelj, a ravna tim resorom. .”Ali ona je dobra i pristojna i ništa joj se ne događa jer se ne govori o kvaliteti rada nego o skandalima koji mogu doći u javnost i biti zanimljivi”, analizira nadalje i upozorava na premijerov rejting. Naime, on je trenutno na razini onoga kakvog je Kosor imala prije no što je izgubila izbore, a Plenković se uoči rekonstrukcije Vlade dovodi u tešku poziciju jer ne može ići na izbore. “Ako će postavljati ljude kao što je gospodin iz Šibenika kojeg nitko ne zna pa nema nikakve repove, to će se ponoviti kao problem njegove liste za Europske izbore. Doveo je ljude za koje nitko ne zna kao svoj tim u kojem je on važan, ali tada on uzima svu odgovornost na sebe”, prokomentirao je Puhovski koji se na koncu dotakao i vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave, prema kojem je bio posebno kritičan jer dobija postupiti po odluci Ustavnog suda o ćirilici. “Penava je vrh jedne ledene sante nečega što bi se moglo nazvati primitivnim patriotizmom. Ponaša se kao Šljivančanin. Htio bi da Vukovar ne potpada pod ustavni poredak Hrvatske i to u ime patriotizma. To je želio i Šljivančanin, ali u ime jugoslavenskog patriotizma”, zaključio je Puhovski.