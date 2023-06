Skandalozno! Policija je znala za divljanja po zagrebačkim parkinzima! Građani ogorčeni: Ovo nije incident, to se događa svaki vikend

Ovo nije prvi put, tim riječima naša dobro upućena sugovornica koja živi nedaleko od trgovačkog centra Supernova Buzin progovara o divljanju na parkingu toga centra koje je rezultiralo velikom tragedijom odnosno prometnom nesrećom čiji snimci ne prestaju zgražavati javnost. Jesu li se po zagrebačkim parkinzima organizirale ilegalne utrke, je li itko za njih znao i ako jest zašto se ranije nije reagiralo kako bi se ovaj nemili događaj spriječio, sve su to pitanja koja smo uputili i Policijskoj upravi zagrebačkoj čiji odgovor ćemo objaviti po dospijeću. Imaju li saznanja o utrkama na parkiralištu njihova Centra upitali smo i u samoj Supernovi, čiji odgovor također objavljujemo po dospijeću.

Građanima divljanja nisu nepoznanica

No, ono što građani tvrde u najmanju je ruku zabrinjavajuće. Oni naime svjedoče kako se ovakva događanja i okupljanja organiziraju gotovo svakoga vikenda, a upućeni svjedoče kako je upravo trgovački centar u Buzinu mjesto na kojem se još okupljaju mladići zaljubljeni u brzu vožnju.

”Ne samo da se tamo okupljaju ti dečki, oni sada već imaju i publiku, voze brzo, maltretiraju posjetitelje centra, a sve vam to krene već u popodnevnim satima kada centar još uvijek radi, u blizini je i dječji park, možete samo zamisliti koliko je to opasno. U više navrata tamo je dolazila i policija, ali bez efekta. Divljanja se nastavljaju iz vikenda u vikend, a mi koji živimo u blizini vikendima od buke ne možemo ni spavati”, svjedoči naša čitateljica te tvrdi da je i sama jedne prilike prijavila događanja ispred Supernove i to nakon što se usred jedne ovakve vožnje s djecom zatekla ispred trgovačkog centra.





”Bila sam s djecom u ondašnjem restoranu Batak koji je okrenut prema samom parkingu, a oni su do te mjere divljali da sam bojeći se za sigurnost svoje djece i ostalih građana pozvala policiju. Oni bi se uglavnom tamo pojavili, upozorili ih da to ne rade i to je otprilike sve. Nikakve kontrole ti dečki nisu prolazili, ali to kod nas izgleda mora biti tako, dok se neka tragedija ne dogodi ništa se ne poduzima”, kaže naša sugovornica.

O skupovima bruje društvene mreže

Da naša čitateljica nije iznimka može se vidjeti i iz količine reakcija na društvenim mrežama gdje posjetitelji Supernove prenose slična iskustva.

”Bio je petak prije možda mjesec dana, sestra i ja smo se zatekle na toj lokaciji u večernjim satima, kad se dućani zatvaraju i po izlasku, na parkingu, vidjele hrpetinu ljudi koji se okupljaju i pozicioniraju kao publika dok nekolicina njih nabrijava aute. Znači nisu bili pješaci nego doista publika za te krkane. Ne kažem da su ovi sinoć stradali bili ta publika, nadam se da nisu. Bila sam tada u sto čuda i pitala se naglas je li moguće da to vidim, da to nije neki američki film, gdje je pamet tim “gledateljima” i odakle tim balavcima ti bijesni auti pa mi je sestra rekla da je već čula za to i da nije prvi put da se to tamo događa. Onda sam se pitala gdje je policija jer ako čuju ljudi, valjda su čuli i oni. Nemoguće je da ne znaju da je to parkiralište očito poligon za preserans tatinih sinova. Nek dođu svima kazne naplatiti i proračun napuniti

.Sad mi je žao što nisam otišla drugo jutro na policiju i prijavila. Išla sam za tim da ako takvo što ne prijavljuje nitko iz Buzina, Gorice, Novog Zagreba, tko više zna o svemu, nisam ni ja s Trešnjevke koja je to tamo prvi put vidjela ta koja bih trebala otići u svoju kvartovsku postaju Sad mi je žao što nisam otišla. Ne bih možda ništa postigla, ali bila bih mirnija kad sam jutros pročitala ovo. Nadam se da će ljudi biti dobro”, napisala je jedna građanka. Drugi pak tvrde da je parkiralište Supernove već dugo pretvoreno u trkalište, ali da do sada konkretnih reakcija policije naprosto nije bilo barem ne na način da bi se ovakvo nešto spriječilo.

”Javna je tajna u Zagrebu da se tamo godinama okupljaju ti momci sa bijesnim automobilima, kao što se zna i gdje se takvi utrkuju diljem grada, to su sve mladići u skupim automobilima, Mercedesima, bijesnim BMW-ima”, piše se nadalje po društvenim mrežama. Pita li se pak našu čitateljicu ovaj događaj nije incident nego pojava koja se dešava svakog vikenda, ali i pojava sa kojom su upoznati policija i gradski oci pa prema njenim riječima sve upućuje na nemar koji je rezultirao time da se građani koji sa svime nemaju veze osjećaju nezaštićeno, zbog čega bi kako kaže u normalnoj državi netko morao odgovarati i podnijeti ostavke. Hoće li do takvih scenarija doći, ostaje za vidjeti no ono što je već sada vidljivo jest da ni mladiću Janu Ehrlichu koji je skrivio prometnu nesreću ovo vjerojatno nije prva ovakva obijesna vožnja, što se da naslutiti i iz izjave koju je za Jutarnji list dao njegov otac Janko Ehrlich-Zdvorak koji je priznao kako je i sam šokiran nesrećom koju je skrivio njegov sin jedinac. Inače je otac 23-godišnjaka koji je skrivio nesreću ujedno i predsjednik udruge Spinalne ozljede Zagreb te je osoba sa invaliditetom kojemu je potrebna sinova pomoć.

Otac mladića potvrdio da je i ranije imao prometne prekršaje

Prema očevim riječima Ehrlich mlađi je student poslovnog menadžmenta koji se bavi preprodajom automobila, a auto s kojim je prouzročio nesreću kupio je kako bi ga preprodao. Novac za kupnju prvog automobila dao mu je upravo otac.









”Popriličan šok mi je ovo sve. Nisam se još čuo s njim i išao kod njega. Žao mi je zbog svega što se dogodilo. On je inače dobar i nije dosad imao ovakvih cirkusa. Ne radi gluposti, ne pije, ali znao mi je reći da se s ekipom zna naći negdje na parkiralištima gdje nema nikoga i da znaju brzo voziti”, kazao je otac Ehrlich potvrdivši da je njegov sin imao prekršajne kazne zbog prebrze vožnje, ali nikada se ništa slično nije dogodilo.

”Nadam se da ovakav šok koji je izazvao neće previše utjecati na presudu jer mi je jako potreban i pomaže mi u svakodnevnim aktivnostima”, kazao je otac uhićenog mladića koji po svemu sudeći nije posve kritično sagledao ono što je njegov sin napravio u skupocjenoj jurilici. Inače je Janko Ehrlich-Zdvorak povjesničar umjetnosti i polonist te član Družbe Braća hrvatskog zmaja, a diplomirao je na zagrebačkom Filozofskom fakultetu te je ujedno predsjednik Spinalnih ozljeda Zagreb i zagrebačkog ogranka Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara koji je svojedobno otkrio kako je ostao nepokretan.

“Bio sam s društvom na Jarunu te smo plivali na Otok ljubavi. I naravno, kao svi tinejdžeri, pravili smo se važni. Bila je u tom društvu i jedna moja simpatija, koju sam htio impresionirati. Skočio sam na glavu, i udario u dno. Bio je to udarac koji mi je promijenio život – ispričao je tada za tportal navodeći kako mu je u tom trenu puknuo šesti kralježak u vratu te stradala leđna moždina nakon čega je osuđen na kolica. “Istina, sve mi se promijenio. I znate, kada od normalnog života počnete živjeti u kolicima, teško je zadržati optimizam. Ja sam nakon toga uspio završiti i srednju školu, potom i studij na Filozofskom fakultetu, oženio sam se i dobio sina. Uz sve to, i danas radim, istina kao volonter, ali i vjerujem u bolje sutra”, ispričao je otac.









Policija prekinula presicu

Ponešto o ovoj temi ispričali su i zagrebački policajci na naglo prekinutoj konferenciji za tisak.

“Počinitelj je imao određene prekršaje, ali on nije za nas bio operativno interesantan. Nije bio recidivista. Mi smo dobili dojavu o događaju, a dolaskom na mjesto događaja nesreća se već dogodila. Mi smo svjesni ovih događaja. Policija zna za takva okupljanja, ovo nije jedini takav prostor gdje se okupljaju mladi koji imaju takav način izlaska. To je relativno nova pojava, od kraja pandemije. I to samo po sebi nije problem dok nema kršenja prometnih propisa. Policija reagira na svaku dojavu i obilazi takva mjesta. Ove godine i krajem protekle imali smo 10 ciljanih akcija na takvim prostorima i sankcionirali smo 105 vozila po prekršaju tehničke neispravnosti, odnosno zatekli smo vozila koja su nadograđivana mimo pravila. Preko 500 vozila prošlo je pregled policije. Uporno policija postupa, uporno obilazimo takve prostore gdje možemo očekivati ovakve događaje”, rekao je Krešimir Mišić, voditelj Službe prometne policije Policijske uprave zagrebačke dodajući da postoji veliki broj događaja koji nisu prijavljeni. “Svi smo svjesni da, ako osoba ima registrirano vozilo, ako ima vozačku i ako nije pod utjecajem alkohola ili droge, policija nema pravo represivno prema njoj postupati, dok ona ne počini nešto čime krši prometni propis.

Imamo veliki broj događaja, oni nisu prijavljeni, to je spontano okupljanje, oni se druže, pojedu i popiju. I onda svaki dolazak policije izaziva reakciju da je red i rad. Po dolasku policije rijetko se događa neki incident”, rekao je Mišić. Na upit zašto nije parkiralište zatvoreno ako je policija na vrijeme dobila dojavu da će se ovako nešto dogoditi, a posebno budući da se takvi skupovi događaju svaki vikend i to je već poznato svima, odgovara:

“Gotovo na svim parkirnim prostorima imamo ovakve pojave. Govorimo i na istoku, zapadu, jugu, sjeveru. Policija ih doista obilazi, postupa i preventivno i represivno. Ali ne možemo biti na svakom mjestu u svako vrijeme pored svakog vozača. Osobna odgovornost vozača donosi sa sobom posljedice”, kazao je i objasnio da se nesreća nije dogodila prije njihova dolaska što se danas malo kome čini pretjerano važno. Na upit je li se moglo preventivno djelovati budući da se okupljanja događaju svakog tjedna, kaže: “Mi i preventivno i represivno djelujemo. U protekla dva tjedna imamo stalno preventivne akcije i postupanja na vozače koji piju i voze neprilagođenom brzinom, Dan ljubaznosti u prometu… Sigurno policija i preventivno i represivno djeluje.” Na upit dolazi li i policija na parkirališta represivno odgovorio je da djeluju preventivno i da odlaze na parkirališta.Na novinarska pitanja zašto policija nije predvidjela sigurnosne rizike, djelovala na organizatore ili rasporedila svoje snage kao što to radi tijekom navijačkih okupljanja, iz policije su poručili da će “nastaviti s preventivnim aktivnostima” i prekinuli konferenciju.