SKANDALOZNO! FUMIĆ: ‘Domovinski rat je građanski!’ MESIĆ: ‘Tuđman s Miloševićem raskomadao Jugoslaviju’

Autor: dnevno.hr

U 130 godina Srbi su od statusa autohtonog i konstitutivnog naroda prošli put do statusa manjina, poruka je to izrečena na predstavljanju knjige ‘Biološki slom i nestajanje Srba u Hrvatskoj (1880.-2011) koju potpisuje Svetozar Livada. Promocija je održana prije nekoliko dana u prostorijama zagrebačkog ogranka Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske pa ne čudi da se okupljenima u uvodnom govoru obratio Ivan Fumić naglasivši kako su u knjizi argumentirane određene faze koje je srpski narod prolazio na hrvatskom teritoriju od 80-te do danas. Prema njegovim riječima, srpski narod na hrvatskom teritoriju nije od jučer, riječ je u autohtonom narodu.

“Počeli su se naseljavati još prije dolaska Turaka, sudjelovali su u svim ratovima koji su vođeni i dali veliki doprinos društvu i kulturi Hrvatske i Austrougarske. U Drugom svjetskom ratu nad Srbima je izvršen genocid, a jedan od prvih zakonskih akata koji su donijele ustaške vlasti bila je zabrana ćirilice. To podsjeća na današnju zabranu ćirilice u Vukovaru”, istaknuo je Fumić uz opasku da je veliki broj Srba stradao u ratu devedesetih- od Gospića pa sve do Vukovara, i Siska te drugih mjesta, mnogo ih je izbjeglo, a postotak Srba u stanovništvu spao je sa 12 posto iz 91-e na 4,36 posto prema popisu iz 2011.godine.

“U ratu, koji je za mene građanski rat jer nije bilo vanjskih utjecaja, osim traljavog angažmana UN-a, uklanjane su knjige na ćirilici, knjige srpskih autora kao i one koje govore o socijalizmi i antifašizmu. Uništavana je spomenička baština. Danas se smanjio i broj Hrvata pa su cijeli krajevi prazni, a za sve je kriv klerikalizam, nacionalizam i primitivizam s ekonomskim interesom u pozadini”, smatra Fumić te napominje kako su u ratu više od Srba i Hrvata stradali Muslimani, odnosno Bošnjaci. Pohvale na račun knjige iznio je i karlovaški socijolog Vladimir Lay naglasivši da Srbi od 14.stoljeća naseljavaju hrvatski prostor, a prema njemu opadanju je pridonijela i prenominacija identiteta, odnosno prestanak izjašnjavanja kao Srbi.

“Gledajući stanje po regijama, u Lici je 1880. živjelo 88.000 Srba, a 2011. 8.000. dok je na Kordunu 1880. živjelo 60.000 Srba, a 2011. njih 11.000. Ako se zemljom nastavi upravljati na ovaj način smanjit će se i broj Hrvata”, rekao je sociolog, a na promociji je sudjelovao i bivši predsjednik Stipe Mesić.

“Možemo okriviti Slobodana Miloševića za komadanje Jugoslavije, ali to ne bi uspio bez Franje Tuđmana”, rekao je Mesić.