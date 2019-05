Skandalozno! Bivši direktori Uljanika dobili više zaostalih plaća nego radnici

Autor: Dnevno

Da je Hrvatska zemlja apsurda i potpunih nelogičnosti pokazuje i slučaj odnosno afera Uljanik. Po odlasku Uljanika u stečaj i puštanjem na slobodu osumnjičenih u aferi Uljanik isplivali su an površinu i neki novi podatci i činjenice. A oni će najbolje reći kako je u Hrvatskoj nešto što se čini nelogično i nepravedno nije baš tako.

Nisam ni ja vidio niti lipe osim minimalca. Najradije bih da smo ikako mogli to spriječili, no nije bilo nikakve pravne osnove. Ljuti smo i jadni jer očito da pravo i pravda opet nisu isto.

Kaže nam to Samir Hadžić, predstavnik radnika u nadzornom odboru Uljanika d.d. koji je od ovog mjeseca u stečaju. Hadžić je ljut jer su trojica članova uprave, za razliku od radnika, dobili svoje pune zaostale plaće, dok radnici nisu imali za kruh. Radi se o bivšem predsjedniku uprave Gianniju Rossandi te članovima uprave Marinku Brgiću i Veljku Grpcu.

Rossanda i kompanija dobili su tako tri-četiri zaostale plaće više nego ostali radnici unutar grupe Uljanik, objavio je prvi Glas Istre. Najbolje je prošao Rossanda s obzirom na to da je on dobio plaću i za siječanj ove godine. Kako je njegova plaća iznosila oko 40.000 kuna neto, to znači da je ukupno za četiri mjeseca dobio 160.000 kuna za vođenje tog brodogradilišta koje je propalo.

Nisu objavljeni iznosi ostalih članova uprave i koliko su oni imali plaće, a samo neslužbeno se nagađa da su i oni imali izuzetno visoka primanja, osim toga uživali su razne povlastice i bonuse, piše 24sata.