SKANDALI KOJI SE U HRVATSKOJ PREŠUĆUJU! Pozadina najvećih afera u državi: Nećete vjerovati što im je zajedničko

Autor: Iva Međugorac

Nerijetko se u javnom prostoru u velikim aferama u pitanje dovodi trajanje sudskog postupka, ali i vještačenja te djelovanje Državnog odvjetništva, radi čega se često u pitanje dovodi i samo podizanje optužnica.

Da je nešto trulo u tom sustavu u razgovoru za naš portal ovih je dana otkrio bivši saborski zastupnik Branimir Glavaš koji gotovo dva desetljeća vodi svoju pravnu bitku.

No, potvrdilo se to i u slučaju Agrokor, u kojem se nekadašnjem vlasniku koncerna Agrokro Ivici Todoriću sa još 14 okrivljenika na teret stavlja zloporaba od stotinu milijuna kuna, bez obzira na sve to nedavno se u ovom slučaju dogodio značajan obrat pa tako pored toga što nije potvrđena optužnica DORH-a u pitanje dolazi i zakonitost ključnog dokaza. Naime, Vijeće Visokog kaznenog suda pod predsjedanjem suca Ivana Turudića dijelom je uvažilo žalbe obrane na odluku Optužnog vijeća što se tiče ključnog dokaza u predmetu Agrokor, a koji se odnosi na knjigovodstveno-financijski nalaz čiji je autor poljska podružnica KPMG-a. Visoki kazneni sud smatra da je nejasno tko je i u kojoj mjeri radio na izradi predmetnog vještačenja te zato nije bilo moguće utvrditi jesu li sudionici u izradi nalaza bili u sukobu interesa, kao što to tvrdi obrana. Ukoliko se dokažu teze obrane, to bi mogao biti povod za njihovim izuzećem.

Slučajevi na klimavim nogama

Inače vještačenje potpisuje djelatnik poljske podružnice KPMG-a Ismet Kamal, a obrana navodi da je na njemu radila hrvatska podružnica tvrtke koju je uz ostalo angažirala i tadašnja izvanredna uprava Agrokora, pa se to razumljivo u obrani smatra sukobom interesa, slijedom kojega vještačenje drže nezakonitim. Još je ovo jedan od propusta DORH-a koji je angažirao KPMG Poljska upravo zbog toga da vještačenje odrade neovisni stručnjaci, to je vještačenje iz proračuna plaćeno 8,6 milijuna kuna, a sada je ono dovedeno u pitanje.

Treba u kontekstu ove priče podsjetiti da je razvlašteni vlasnik Agrokora pobjedu protiv tužiteljstva već izvoljevao u takozvanoj aferi mali Agrokor u kojoj je nepravomoćno oslobođen optužbi, time su se potvrdile njegove teze o tome da nije kriv za izvlačenje 1,2 milijuna kuna iz Agrokora, u slučaju u kojem su s njim optuženičku klupu dijelili Ante Huljev, Piruška Canjuga i Nicole de Rossi, koji su također nepravomoćno oslobođeni optužbi. Nejasno je i danas zašto je tužiteljstvo pokretalo kazneni progon protiv Todorića i drugih bez čvrstih dokaza protiv njih, jer iz stava suda proizlazi da dokaza nije bilo ni u tragovima pa je slučaj završio fijaskom. Upravo radi toga i na Večernjem su se svojedobno propitkivakli jesu li tužitelji, suci pa i branitelji sposobni voditi ovakve složene financijske postupke u kojima se miješaju pravo i ekonomija pa su pritom podjsčali i na slučaj Mjenice u kojem je tužiteljstvo podiglo čak 13 istih optužnica protiv dobavljača Agrokora optuživši ih za lažiranje faktura, odnosno prodaju duga factoring kućama, pri čemu se prema tezama tužiteljstva prikriveno financirao Agrokor, te je teze sud u startu odbacio paralelno s optužnicama naglašavajući da se radi o valjanom postuku.

Slična saga odvija se i u slučaju bivšeg šefa Janafa Dragana Kovačevića. Naime, on i njegov branitelj Ivo Farčić nedavno su od USKOK-a zatražili biološko i daktiloskopsko vještačenje vrećice u kojoj je prema njihovim tezama poduzetnik Krešo Petek u prostorijama Kluba u zagrebačkoj Slovenskoij ulici predao Kovačeviću navodni mito pa se u međuvremenu uspostavilo kako USKOK-ov najvažniji dokaz, odnosno vrećicu sa spornim mitom nema pa bi slijedom toga ključna optužba protiv Kovačevića mogla pasti u vodu. Problematično je to što je temelj kaznenog progona i Kovačevićeva pritvaranja bilo upravo Petekovo donošenje sporne vrećice na Martinjski ručak koji se odvijao u prostorijama Udruge Slavonske ravnice gdje se nalazilo 20-tak ljudi koji su u svojem svjedočenju potvrdili kako nisu vidjeli nikakav novac već da je Petek u Slovensku donio vrećicu s vinom i bučinim uljem iz vlastitog uzgoja, što je Petek ujedno i sam potvrdio. USKOK je i u svojem dopisu u međuvremenu potvrdio da sporna vrećica s navodnim milijunskim mitom nije pronađena ni kod Kovačevića, ni kod ostalih osumnjičenika pa je i ova istraga na klimavim nogama.

I bivši ministar turizma Ivan Herak prošao je slično, 12 je godine vodio sudske procese pod sumnjom u počinjeno kazneno djelo zloporabe položaja da bi na koncu dočekao pravnu zadovoljštinu. U jednom od svojih posljednjih intervjua Večernjem Herak je iznio svoju verziju priče. ” Sada mi sve to djeluje nekako nestvarno. Tog dana sam do 14 sati bio među 20 najvažnijih ljudi u državi, a iste večeri među tisuću prezrenih i zaboravljenih. Istog dana, nakon posljednje sjednice Vlade, pio sam kavu iz porculanskih šalica, a navečer iz izraubanih plastičnih čaša. Pratio sam medije, s mojim su se imenom i prezimenom nabacivali i znani i neznani. Jakovčić i ekipa likovali su u medijima. Novi ministar unutarnjih poslova Šime Lučin 15 dana nakon što je policija podnijela kaznenu prijavu protiv mene dodijelio je odlikovanje trojici policajaca koji su protiv mene pisali kaznene prijave i tako javnosti poslao izravnu poruku o mojoj nedvojbenoj krivnji. Prethodno je isti ministar izbacio na cestu moju tadašnju suprugu i kćer iz dužnosničkog stana u Zagrebu, premda su po odluci Vlade imale pravo tamo biti još 30 dana, i uselio je sebe i svoju obitelj. Ivica Račan, novopečeni hrvatski premijer, uzgred i kolega s kojim sam osam godina dijelio saborske klupe i u paru nastupao na nekoliko Europskih parlamentarnih teniskih prvenstava, svojom me izjavom u Feralu da „smatra neprimjernim da jedan bivši ministar koji je sada u pritvoru dobiva plaću iz proračuna po sistemu 6 + 6” praktički proglasio krivim i otvorio sezonu lova na mene.

Nisam mu ostao dužan. U otvorenom pismu u Nacionalu prozvao sam ga kao nemoralnu, nesposobnu i lijenu osobu, nedostojnu premijerske pozicije. Istodobno, na Županijskom sudu u Puli protiv mene se vodio nezakonit postupak. Istražni sudac nekritički je prihvaćao svaki zahtjev za provođenje istrage koji mu je podnosilo županijsko Državno odvjetništvo, a da prethodno nije iz Ministarstva pribavio ijedan relevantan dokument, odbijajući saslušati bilo kojeg od svjedoka kojeg smo predlagali odvjetnik i ja. Na pritvorenike se vršio pritisak da me terete u zamjenu za slobodu. Istrage su se vodile, a kasnije podizale optužnice u odnosu na svaki virman koji sam potpisao. Sudilo mi se i za sponzoriranje hrvatske nogometne reprezentacije, Janice Kostelić, ATP turnira u Umagu. Zapisnici s istražnih ročišta svakodnevno su selektivno izlazili u utjecajnom regionalnom dnevniku, sve kako bi se pumpala negativna atmosfera u javnosti i pripremila „lomača“. Poslao sam bio i podnesak tadašnjem ministru pravosuđa Ivaniševiću, u kojem sam mu naveo sve nezakonite radnje koje se događaju u mojem kaznenom predmetu, no nikada nisam dobio odgovor niti je išta poduzeo. Isto je postupila i kasnija ministrica pravosuđa Ingrid Antičević-Marinović’’, tvrdio je bivši ministar kojemu se u međuvremenu život okrenuo naglavačke, po izlasku iz pritvora raspao mu se brak, na leđima je imao 12 optužnica, blokiran račun i sudsku zabilježbu na kompletnu imovinu.









Slučaj Vidošević

‘’U ljeto 2001. godine iz Poreča sam se preselio u Zagreb, gdje sam u Španskom unajmio mali podstanarski stan. Nakon toga slijedilo je deset godina povlačenja po sudnicama i nemoguće je u nekoliko rečenica opisati horor koji sam prolazio. Preokret je počeo kada sam odlučio angažirati privatnu detektivsku agenciju iz Zagreba te uspio dokazati da su ključni ljudi Županijskog suda u Puli, šef Odjela organiziranog kriminala PU istarske i županijski državni odvjetnik, ne samo u „mojim“ kaznenim predmetima nego i u brojnim drugim, svjesno kršili zakone i ponegdje u tim „aktivnostima“ ostvarivali i protupravnu imovinsku korist. Sve troje ključnih ljudi, predsjednika suda, županijskog državnog odvjetnika i šefa PU istarske za organizirani kriminal, sustav je nakon toga i izopćio’’, otkrio je Herak.

Nakon višegodišnjeg suđenja i bivši šef Hrvatske gospodarske komore Nadan Vidošević doveo je u pitanje vjerodostojnost USKOK-a koji je odustao od svojeg prvotnog zahtjeva da mu se oduzme sva imovina koju ne može dokazati. Naime, USKOK je zbog Vidoševićeva manevra bio primoran odustati od zahtjeva za proširenim oduzimanjem imovinske koristi Vidoševića i ostatka njegove obitelji, a taj potez tužiteljstva zapravo je potpuna logičan s obzirom na to da je bivši šef Gospodarske komnore uspio dokazati da je značajan dio svoje imovine stekao zakonito. Tijekom 2013. godine kada je protiv njega pokrenuta istraga provedeno je računovodsko vještačenje, a u tom nalazu utvrđen je nerazmjer između prihoda i rashoda koji su prema toj računici iznosili više od 33 milijuna kuna. Vodeći se tim financijskim nalazom USKOK je zahtjevao prošireno oduzimanje imovine Vidoševićevih vjerujući kako on nije u mogućnosti dokazati porijeklo svojeg vrijednog imetka. Tijekom sudskog procesa priča se okrenula i postala neugodna po USKOK, a pokazalo se i kako su vještaci u ovom kompleksnom slučaju odradili amaterski posao i vukli greške kakve bi se teško mogle potkrasti i djeci na vrtićkoj razini. Naime, u Vidoševićeve prihode vještaci uopće nisu uračunali svote koje je on zarađivao čak član niza nadzornih odbora i skupština što je tek jedan od propusta.

Drugi je taj što mu u prihode nisu uračunali isplate udjela u dobiti, a osim toga zanemarili su u prihode uračunati novac kojega je Vidošević dobivao od iznajmljivanja svojih nekretnina. Ono čime su se pravnici tijekom detaljnijeg uvida u nalaz zgrozili jest to što su vještaci pojedine dijelove Vidoševićeve imovine dva do tri puta uvrstili u tablicu vrijednosti, na taj način i jesu došli do nerazmjera od 33 milijuna kuna. U Vidoševićevom slučaju vještačenje se raspalo temeljem niza dokumenata koje je on dostavio sudu, a na temelju kojih je nerazmjer u prihodima i rashodima za sada spustio na svega devet milijuna kuna. Time je od prvotnih 33,4 milijuna kuna uspio dokazati da je više od 24 milijuna kuna svoje imovine zakonito stekao, a s obzirom na to da na daljnjim nadopunama još radi moguće je da se ova priča svede na staru narodnu u kojoj je vuk pojeo magare. Ispalo je tako da naši stručnjaci u Vidoševićeve prihode nisu uračunali naknade koje je dobivao kao član Uprave Kraša, a samo tu govorimo o naknadama koje su prelazile 700 tisuća kuna. Naknade je Vidošević dobivao i od HBOR-a, Ingre i Hospodarske komore pa je za pretpostaviti da se niti tu ne radi o malim iznosima.

Nedavno je pak u vodu pala optužnica protiv odbjeglog tajkuna Josipa Gucića koja je problematizirala NIK-ove kredite podizane u Zagrebačkoj banci, koji su neosnovano uplaćivani nizu trgovačkih društava sa sjedištem na Britanskim Djevičanskim otocima. U tom se slučaju spominjala pronevjera od 125 milijuna kuna, a godine istrage i sudski procesi doveli su do mijenjanja optužnice u više navrata pa se onda u pokušaju izbjegavanja zastare u optužnicu ubacuje kazneno djelo ratnog profiterstva, radi čega je u konačnici i Županijski sud prije nekoliko tjedana potvrdio presudu Općinskog kaznenog suda zakljućivši da tu nema elemenata ratnog profiterstva te da je tužiteljstvo počinilo niz formalnih propusta tijekom izmjene i dopune optužnice, što je česta praksa u hrvatskom pravosuđu, baš kao što je česta praksa to da se dva desetljeća istjeruje pravda u slučajevima nalik na ovaj Gucićev.









Priča slična ovoj Gucićevoj jest i ona Miroslava Kutle. On se za razliku od Josipa Gucića od hrvatskog pravosuđa “skrio” u susjednoj Bosni i Hercegovini, gdje kave ispija sa Zdravkom Mamićem, no on je u odnosu na Mamića na korak do potpune slobode, s obzirom na to da je cijeli niz njegovih slučajeva završio u zastari ili se pak ponovno problematiziralo optužnice u kojima se spominje ratno profiterstvo.

Evidentno je, dakle, da primjena Zakona o nezastarijevanju kaznenog djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije nije zaživjela u praksi ni deset godina od donošenja, sudovi odbijaju DORH-ove optužnice koje se odnose na ratno profiterstvo, a Državno odvjetništvo to je problematiziralo još prošle godine, no bez obzira na njihova upozorenja, ali i bez obzira na zakon koji je trebao doskočiti ratnom profiterstvu, u praksi Hrvatska to nije dočekala. Odbacivanje kaznenih prijava u slučaju Borg još je jedan od razloga za nepovjerenje hrvatskih građana prema Državnom odvjetništvu koje se svako malo susreće s nekim problemima i nepremostivim preprekama koje dovode u pitanje povjerenje prema sustavu koji bi trebao biti stup države.