SKANDAL USLIJED PANDEMIJE KORONAVIRUSA! Hrvatska NE SMIJE proglasit izvanredno stanje! Evo zašto

Pravnik i hrvatski suverenist Pero Kovačević upozorio je na nevjerojatan apsurd, naime, Hrvatska i da hoće ne može proglasiti izvanredno stanje uslijed pandemije koronavirusa budući da je SDP tu opciju ukinuo još 2002.godine.

”Saborski zastupnik SDP-a Peđa Grbin u četvrtak je izjavio da bi Sabor trebao donijeti odluku o izvanrednom stanju u državi i taksativno pobrojati koje se slobode i prava građana smiju i zbog čega ograničavati. Lijepo to zvuči, ali je zaboravio „prvi pravnik“ SDP-a da u Hrvatskoj nije moguće pravno proglasiti izvanredno stanje. Upozoravao sam na to Peđu Grbina i Zorana Milanovića još 15. studenoga 2015. za vrijeme migranske krize da u Hrvatskoj nije pravno moguće proglasiti izvanredno stanje. Naime, Hrvatska više u svom pravnom sustavu ne predviđa ili poznaje situaciju izvanrednog stanja čije proglašenje traži odnosno zagovara Peđa Grbin. Naime, u prvom Zakonu o obrani iz 1991. imali smo institut izvanrednog stanja u članku 3. zakona koji je bio definiran kao izvanredne okolnosti : “Pod izvanrednim okolnostima smatra se stanje u kojem su uslijed oružanog, terorističkog ili drugog nasilnog djelovanja dovedeni u pitanje sloboda, neovisnost, teritorijalna cjelovitost i ustavni poredak Republike Hrvatske, odnosno opća sigurnost stanovništva i materijalnih dobara izazvana elementarnim nepogodama i tehnološkim havarijama.” Uvođenje izvanrednih okolnosti odnosno izvanrednog stanja bilo je u ovlasti predsjednika Republike. Nakon dolaska na vlast Račana i SDP-a ta je odredba brisana u Zakonu o obrani 2002. godine, a nakon povratka na vlast HDZ to nije smatrao potrebnim vratiti. Jednako tako je mislila i Milanovićeva Vlada. Rijetka smo zemlja koja u svom pravnom sustavu ne poznaje izvanredno stanje ili izvanredne okolnosti. Očito je da u Zakonu u obrani moramo vratiti institut izvanrednog stanja”, objasnio je naš sugovornik.