SKANDAL U RESORU NOVE MINISTRICE! Upali im europski eksperti: Tko je ‘zamračio’ milijune za poljoprivrednike?

Tjednima na parkingu Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u zagrebačkoj Vukovarskoj ulici, stoji službeni automobil A4 koji je ljetos vozila ravnateljica Agencije Matilda Copić, a koji je na putu prema Dalmaciji, potpuno uništen. Kako javlja ‘Telegram’, do problema je došlo zbog neodržavanja i neredovitog servisiranja na vozilu zbog čega je pukao zupčasti remen. Izmjene tog dijela motora stoje oko 2500 kuna, ali šteta na motoru navedenog auta osjetno je veća pa ga se ne isplati popravljati. Leži tako na plaćenom parkingu ispred Agencije gdje zauzuma mjesto gostima za koje je isto to parkirno mjesto predviđeno. No, i mimo ovog automobila vozni park Agencije u najmanju je ruku impresivan, pa tako posjeduju 45 službenih automobila, ali na tome se ne misle zaustaviti. Naime, po srijedi je nabavka kontigenta novih vozila za Agenciju, a taj potez pravdaju dotrajalošću postojećih službenih automobila. Nije međutim precizirano koliko i kakvih službenih auta nabavljaju u ovoj Agenciji koja zapošljava oko 850 osoba. Kako saznaje ovaj medij, u Agenciji odgovor izbjegavaju ponuditi jer žele sakriti luksuznija vozila koja nabavljaju, a u planu nabave za ovu godinu vozila su u iznosu od 3,2 milijuna kuna bez PDV-a. Inače, šefica Agencije Matilda Copić i bez ove nabavke automobila prilično je zanimljiva osoba. Prema podacima u njezinoj imovinskoj kartici ona osobni automobil ne posjeduje, a neposjedovanje vlastitog auta riješavala je tako da vozi službeni od 0-24 sata, što je pravo koje joj ne pripada, pa je tako svojedobno njezin službeni Audi snimljen u dvorištu obiteljske kuće njezina oca. Kada je o Copić riječ, valja naglasiti kako je ona probleme stvorila i novoimenovanoj ministrici poljoprivrede Mariji Vučković koja se na samom početku mandata suočila s neobičnim slučajem. Europski ured za borbu protiv prevara istražuje ozbiljne optužbe protiv Copić, koja upravlja Agencijom i raspolaže s dvije milijarde eura iz europskih fondova. Ministrica Vučković tu je priču nastojala ignorirati, no europski eksperti su neumoljivi, a ova priča, po svemu sudeći, poprima međunarodne razmjere budući da se za nju zainteresirao Olaf koji je ujedno i ključni ured Europske komisije za suzbijanje korupcije i nelegalno korištenje europskih fondova. U ovoj europskoj instituciji postoji sumnja da je zlorabljen fond EU-a te da su se u Ministarstvu poljoprivrede preko ove Agencije na prevaru domogli dva milijuna eura koji su bili namijenjeni poljoprivrednim proizvođačima. Olaf se navodno posebno zainteresirao upravo za ravnateljicu Coprić zbog sumnje da su preko nje, mimo pravila, isplaćivana sredstva iz fondova na njezin OPG. Inače, Coprić je na čelu Agencije još od Tolušićeve ere, ona je slovila za jednu od njegovih najbližih suradnica, a on ju je ujedno i postavio na ovu rukovodeću poziciju te se tijekom cijelog mandata za nju zauzimao.

