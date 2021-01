SKANDAL U POLICIJI NA JUGU HRVATSKE! Što se doista događa s načelnikom Klarićem?

Protiv načelnika Postaje granične policije Gruda Matka Klarića u Splitu je započet disciplinski postupak, a kao što je poznato tereti ga se za seksualno uznemiravanje četiriju policijskih službenica, kao i za diskriminatorno ponašanje prema službenicama u više navrata. Na popisu diskriminiranih službenica našla se i jedna trudna policajka.

Inače, protiv načelnika Klarića lani u proljeće podnijeta je prijava za seksualno uznemiravanje, a na adresu našega portala pristiglo je i očitovanje pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u kojem se također progovara o ovoj problematici.

Upućeni svjedoče kako je postupak krenuo tek sada nakon što je slučaj dospio u medije, a u prijavama policijske službenice otkrivaju detalje iz uvredljivih poruka seksualnih konotacija koje im je slao. Prema njihovim tezama, mlađe službenmice pozivao je na piće, pisao o njihovom tijelu i fizičkom izgledu, a neke od njih nakon radnog vremena pozivao je na piće, dok je mlađim kolegicama nalagao da s njim odlaze u obilaske granice.

I nakon što je slučaj prijavljen unutarnjoj MUP-ovoj kontroli Klarić se nije zaustavio, ali nakon nove prijave unutarnjoj kontroli i Pravobraniteljici priča se počela rasplitati, a sama pravobraniteljica potvrdila je kako je Klarić diskriminirao trudnicu tjerajući je da u odori sa službenoim opasačem radi po 12 sati.

Neobičnim mnogi smatraju to što Klarić nije suspendiran unatoč brojnim prijavama, no dok ga jedni osuđuju, drugi dio Klarićevih kolega šalje mu potporu i organizira prosvjede u kojima navode kako se protiv njega vodi medijska hajka te se pitaju kome se morao zamjeriti da bi se pokrenuo linč na njega.









Niz pitanja, ali i niz sumnji pobuđuje i to što je nakon medijskog otkrića o Klarićevim prijavama on sve do pokretanja postupka ostao na poziciji šefa policijske postaje. Za to vrijeme na društvene mreže procurile su navodne fotografije jedne od službenica koja je podnijela prijavu. Je li bilo zataškavanja, je li i netko nekoga štitio i što se uistinu događalo u policiji na krajnjem jugu zemlje trebalo bi pokazati vrijeme, a utvrditi istraga.