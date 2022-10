SKANDAL NAD SKANDALIMA! Spominju se Plenković, Milanović i Banožić: Slom nacionalne sigurnosti

Autor: Iva Međugorac

Sudeći prema riječima premijera Andreja Plenkovića direktor Zrakoplovno tehničkog centra (ZTC) Zdravko Klanac trebao bi biti smijenjen zbog sastanka s predstavnicima ruske tvrtke Aero Technik Service ATS nakon što je Europska unija uvela sankcije Rusiji, a prema tvrdnjama upućenih ova priča nije nepovezana s nedavnom eliminacijom ravnatelja VSOA-e Ivice Kindera. Oko njegove smjene su se usuglasili predsjednik Vlade Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović koji i za ovaj slučaj u ZTC-u proziva ministra obrane Marija Banožića, uz kojega je stao premijer Plenković.

Na konferenciji za medije premijer je kazao kako je ministru Banožiću naložio smjenu direktora ZTC-a zbog nesuvisle procjene da u sadašnjim okolnostima prima na sastanak predstavnike ATS-a.

Iako Plenkovićevu objavu opisuju kao racionalnu, upućeni podsjećaju da je Plenković još ljetos podržavao Klanca oko kojega je sada zaratio i sa oporbenim saborskim zastupnicima i sa predsjednikom Milanovićem, što doduše nije neuobičajena pojava. ”Ovo što se dogodilo u ZTC-u je najblaže rečeno veliki skandal. Tu se postavlja pitanje odgovornosti SOA-e u VSOA-e, ovo nije prvi put da nam se događaju ovakvi propusti i skandali, netko je morao znati za taj sastanak koji je trajao preko sat vremena, uostalom na tom sastanku dogovoreno je da Rusi u Goricu pošalju ponudu za prodaju dijelova koji trebaju ZTC-u”, navodi naš dobro upućeni sugovornik te dodaje da to jest veliki problem i za premijera Plenkovića čija se Vlada zalaže za žestoke sankcije Rusiji.





Plenkovićevi ljudi upiru prstom u Milanovića

”Sve to djeluje kao opstrukcija Plenkovića, njemu doista nije lako, on poduzima sve da pomogne Ukrajini u borbi protiv Rusije. Mi Ukrajincima šaljemo vojnu pomoć, a nama dolaze na razgovor ljudi koji nam nude rusku vojnu opremu. Plenković je zgrožen time, vijest ga je zatekla, ali to se ne bi smjelo događati. Plenković mora propitati ljude s kojima surađuje, jer ta zatečenost ne može biti izlika za sve što se događa u državi, posebice ne za ovako velike stvari”, smatra naš sugovornik koji opravdanja iz ZTC-a smatra besmislenima, iako oni tvrde da je do susreta došlo na rusku inicijativu naš sugovornik uvjeren je da se to nije smjelo dogoditi i da su u upravi ZTC-a morali znati koji je stav Hrvatske i EU na ovu temu.

”To što oni tvrde ne drži vodu, na sastanku se tražio način na koji bi se izbjeglo sankcije, a jedna od ideja je bila da roba iz Rusije u Hrvatsku ide preko Republike Srpske. Zato u Plenkovićevom timu smatraju da prste u ovoj priči ima Zoran Milanović i netko iz njegova tima jer bi samo oni mogli dogovoriti takvu transakciju s Miloradom Dodikom”, kaže naš sugovornik te tvrdi da je rusko-ukrajinski rat i na ovom polju otvorio brojne probleme o kojima se ne progovara.

Kadrovi Brkića i Karamarka

Naime, ruska kompanija ATS poznata je tvrtka koja se bavi proizvodnjom dijelova za helikoptere MI-8. a Hrvatska je s njima i ranije poslovala njihove dijelove već koisti Hrvatska vojska, a ranije su surađivali sa ZTC-om.

”Hrvatska je po pitanju opremanja s tim dijelovima do rata korektno surađivala s Rusima, ali to više nije važno, pravila se znaju, to što Milanović, Plenković i Banožić tvrde da o svemu ovome ništa nisu znali je znatno veći problem od samog sastanka. Mi po svemu sudeći imamo problema sa nacionalnom sigurnosti, ne radi se ovdje samo o ovom sastanku, sjetite se da su nedavno nad Kninom letjeli neki dronovi. Nitko o tome ništa nije znao, do danas se ne zna što je sa dronom koji je pao pored studentskog doma u Zagrebu, to su samo neke priče koje su dospjele u javnost, a u pozadini se u ZTC-u, VSOA-i i SOA-i nižu skandali o kojima se ne progovara, u SOA-i rat za prevlast traje već neko vrijeme, to su sve sukobi Milanovićevih i Plenkovićevih kadrova, a osim toga ne zaboravite da su ovo službe u kojima su aktivni kadrovi Plenkovićevih prethodnika Brkića i Karamarka”, nabraja naš sugovornik koji napominje da je Banožić imao detalje o ovom spornom sastanku s Rusima. ”Možda nije znao sve o sastanku, ali je znao da se sastanak odigrao, Klanac je s njime korektno surađivao, i malo je vjerojatno da mu za to nije rekao”, navodi naš sugovornik te podsjeća da su i prije par mjeseci prodani motori za ruske helikoptere i to za tri milijuna eura oko čega se provode izvidi.

Zašto nije raspisan međunarodni natječaj?

”ZTC je nasljednik vrlo vrijedne imovine, ali bez obzira na to zbog lošeg vodstva i politike nisu uspjeli izgraditi svoju poziciju na tržištu, a to bi moglo izaći na vidjelo i uskoro kada u Hrvatsku stignu francuski borbeni avioni budući da oni za to nisu osmislili nikakve konkretne planove. Na tu temu se nije održavaju konkretni sastanci, a ZTC bi trebao biti nositelj osnovnog održavanja novih aviona, međutim postavlja se pitanje kako i gdje pronaći minimalno 30-tak inženjera i tehničara. O tome također nitko ne govori, a u Ministarstvu obrane godinama probleme guraju pod tepih, nedostaje odgovarajućih propisa za održavanje vojnih zrakoplova, ZTC nije iskoristio svoje kapacitete, odlaze licencirani kadrovi, što su samo neki od problema koji nisu riješeni, i koji se nisu ni pokušali riješiti”, tumači naš sugovornik uz napomenu da je bazični problem u funkcioniranju ZTC-a taj što ministar obrane ima diskrecijsko pravo na njegovo čelo postaviti bivše li aktivne časnike i dočasnike, umjesto da se vodeću poziciju dovede netko tko ima menadžerska ili stručna, zrakoplovna znanja.

”ZTC plaća cijenu političkih kadroviranja, nitko u MORH-u nikada se nije sjetio da se na primjer raspiše međunarodni natječaj za direktora ZTC-a koji nakon izdvajanja iz vojnog procesa nije prošao kroz restrukturiranje i nije se prilagodio tržištu. Ovo što se sada dogodilo s Rusima samo je jedan sloj problema, to što Milanović i Banožić rade je smijurija, od njihovih prepirki nema nikakve koristi. Obojica se bore za vlastite pozicije, obrana je u svakom pogledu zanemarena, nemaju njih dvojica pijma o ZTC-u, to je istina koju si moramo priznati”, zaključuje naš sugovornik.