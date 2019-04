Skandal na HTV-u! Poznati novinar izazvao bojkot! Privatizirao je eter?

Autor: Dnevno

Splitski reporter HRT–a Šime Kovačević svojim “lajvovima” za javnu televiziju zna često izazvati prašinu i uzbuditi nemirne duhove. Posljednji put dogodilo se to 1. travnja kada je tijekom Regionalnog Dnevnika napravio javljanje s Marjana koje je na društvenim mrežama pogledano gotovo sto tisuća puta i izazvalo tolike reakcije da su neki napisali kako će zbog ovoga prestati plaćati pretplatu HRT-u, piše Slobodna Dalmacija.

”Sada nešto posve drukčije. Iako se vjerovalo da sanacija park-šume Marjan, koju je napao nametnik potkoranjak, dobro napreduje, čini se da ne ide sve prema planu. Na Marjanu su, naime, pronađeni divovski primjerci potkornjaka. Šime, kako to?”, upitala je Kovačevića voditeljica Mirjana Posavec.

Šime je na to rekao da je pronašao kraljicu potkornjaka koju je zatekao na ljetovanju u Splitu. Potom se u kadru pojavila zamaskirana osoba pokrivenu crnom maskom kukca kako govori: ”Ovdje me svi vole, nikome ne smetam”.

Nešto kasnije reporter je “ugostio” i izvanzemaljaca iz Avatara koji je došao obraniti Marjan od nametnika.

”Svima je to bila dobra baza, a ovo je pokušaj hajke, jer kad pročitate komentare vidite da je 70 posto ljudi za mene, znaju o čemu govorim. Zato me sve to ne pogađa, ali ne mogu razumjeti da su neki ljudi u Hrvatskoj cijepljeni od humora, sve mora biti mrtvo ozbiljno.

Svatko me ne može voljeti, to je normalno. Ipak, nisam očekivao da će neki kolege novinari koji se bave istim poslom, okrenuti tu priču da bi napravili senzaciju. Negativni komentari na društvenim mrežama dolaze od onih koji se ne potpisuju pravim imenom i prezimenom i skrivaju se iza raznih slika poput one Dina Dvornika.

To su gotovo uvijek iste osobe, nemaju pametnijeg posla u životu ni muda da kažu tko su” rekao je Šime.