SJEDNICA VLADE: Plenković pred sobom ima važne papire, kreće postupak za Finsku i Švedsku u NATO-u

Danas se održava sjednica Vlade.

Na dnevnom su redu prijedlog zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te izmjene i dopune Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanju.

Vlada će usvojiti i Izmjene i dopune Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine, a donijet će i odluke o proglašenju dvaju projekata strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske – projekta “Marina Cavtat & Resort” i projekta “Frapa Resort Medine”.





Na dnevnom su redu i odluke o pokretanju postupka za sklapanje Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Republike Finske te Kraljevine Švedske.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (EU)

3. Nacrt prijedloga zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje

5. Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2021/784 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

6. Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (EU)

7. Nacrt prijedloga zakona o zdravlju životinja (EU)

8. Nacrt konačnog prijedloga zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (EU)

9. a) Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Republike Finske

b) Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Kraljevine Švedske

10. Prijedlog odluke o proračunskom okviru za razdoblje 2023. – 2025.

11. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

12. a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa „Investicijski zajmovi iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti“ Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa „Subvencija kamatne stope iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti“ Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

13. a) Prijedlog odluke o proglašenju projekta „Marina Cavtat & Resort“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

b) Prijedlog odluke o proglašenju projekta „Frapa Resort Medine“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

14. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja

15. Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Stupnik Općini Stupnik, u svrhu izgradnje Poduzetničke zone Stupnik

16. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Osijeku za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb

b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Velikoj Gorici za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb

c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Malinska-Dubašnica za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

17. a) Prijedlog zaključka u vezi sa Zajedničkom izjavom s petog sastanka Koordinacijskog odbora uspostavljenog Memorandumom o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike

b) Prijedlog zaključka u vezi sa Zajedničkom izjavom o resursima Jadranskog mora

18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta deklaracije iz Lugana

19. Prijedlog izvješća o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 1. siječnja do 31. svibnja 2022.

20. a) Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o elektroničkim komunikacijama

b) Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

c) Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

21. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad manifestacijom obilježavanja stote obljetnice djelovanja Saveza Čeha u Republici Hrvatskoj.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće

2. Kadrovska pitanja