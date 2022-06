SJEĆATE SE KATASTROFALNIH POŽARA 2007. GODINE? Dalmacija je tada gorjela, vatra je došla i do Splita! Boranka već pet godina popravlja štetu

Šumsko bogatstvo jedno je od najvažnijih, ali ujedno i najugroženijih prirodnih bogatstava koja nas okružuju. Šume su često izložene protuzakonitoj i pretjeranoj sječi, ali i požarima koji ju strašno devastiraju.

Sjetimo se samo požara koji su 2017. godine poharali Dalmaciju te ušli u predgrađe Splita i Solina, uništivši tisuće hektara šuma i zelenila. Zato je važno voditi računa o ponašanju tijekom boravka u prirodi, pridržavati se pravila kako do požara ne bi došlo.

Nažalost, dolaskom ljetnih mjeseci neminovne su i nove šumske žrtve požara nakon kojih hektari zemljišta ostaju opustošeni, goli i bez stabala. Ipak, situacija se može popraviti zahvaljujući ljudima koji su spremni vratiti šumu tamo gdje je nekad bila.





Jedni od takvih entuzijasta koji već pet godina pošumljavaju područje Dalmacije dolaze iz Saveza izviđača Hrvatske. Poznati su po svojoj akciji pošumljavanja Boranka, za koju su dobili i nagradu Ponos Hrvatske.

“Boranka je vjerojatno naša najpoznatija kampanja koja se održava već petu godinu zaredom. Nastala je kao odgovor na katastrofalne požare koji su 2017. godine poharali Dalmaciju i ušli u predgrađa Splita i Solina, uništivši tisuće hektara šuma i zelenila. Mi kao izviđači organizirali smo naše volontere, ali i brojne partnere poput Hrvatskih šuma, HGSS-a, Ravnateljstva civilne zaštite, agencije Imago, a s vremenom su se uključili i brojni drugi.

Cilj nam je bio vratiti nove šume na požarišta, ali ne napraviti neku jednodnevnu akciju već čitavu kampanju koja će uključiti tisuće volontera i desetke partnera i institucija i koja će ostaviti trag”, prisjeća se početaka ove akcije Dan Špicer iz Saveza izviđača Hrvatske, voditelj projekta Boranka.

Tisuće volontera, na desetke akcija pošumljavanja

Tako su 2018. godine krenuli s akcijama pošumljavanja požarišta, a kreativni dio kampanje, koji je osmislila agencija Imago, sastojao se od toga da su proizveli boralice – male pastelne bojice napravljene od pepela izgorjelih borova i podijelili ih besplatno širom Hrvatske, pozivajući građane da korištenjem boralica crtaju svoja stabla, postave ih u digitalnu šumu, a za svako tako nacrtano stablo njihovi volonteri na požarištu zasadili bi pravu sadnicu.

Boranka je ubrzo okupila desetke tisuća sudionika, a u zadnje četiri godine uključilo se više od 8500 volontera koji su osobno sudjelovali u 30-ak akcija pošumljavanja požarišta – od Makarske, preko Splita, Solina, sve do Zadra.

“U tim akcijama posadili smo više od 100.000 stabala u sadnicama i drugom sadnom materijalu čime je Boranka postala najveća volonterska akcija pošumljavanja požarišta u čitavoj Europi. Zbog originalne ideje, učinkovitosti i dobre organizacije, Boranka je kao kampanja osvojila brojne nagrade u Hrvatskoj i inozemstvu od čega obavezno treba istaknuti nagradu Ponos Hrvatske, nagradu Europskog parlamenta te brojne druge. Boranka je u Bruxellesu osvojila i zlatni Euro Effie, što je glavna europska nagrada za marketinšku učinkovitost – prva ikad osvojena u Hrvatskoj.









Izuzetno nam je drago što su sve te nagrade i priznanja Boranke dovele do toga da su akcije pošumljavanja danas u Hrvatskoj postale izuzetno popularne i da se od pokretanja Boranke do danas pokrenulo desetke novih inicijativa pošumljavanja. To je izrazito važno ne samo zbog povećanja šumskog fonda već i zbog podizanja svijesti građana, a pogotovo onih najmlađih”, naglašava naš sugovornik te dodaje kako je važno da budemo svjesni da uništavanje šuma, bilo namjerno ili nenamjerno, šteti svima nama – i prirodi i životinjama i ljudima.

“Ne kaže se bez razloga da bez šuma ne bi bilo ni života pa je stoga izrazito bitno da se svi uključimo, ne nužno u akcije pošumljavanja već u brigu za naše šume. Bitno je i da našima najmlađima od najranijih dana usadimo u svijest da se trebaju brinuti o šumama te da, kao što bi netko čuvao svoju imovinu, obitelj ili kućne ljubimce, na isti način bismo trebali paziti i na šume i prirodu. Jer to je naša priroda, nije ničija tuđa već naša i ako se sami za nju nećemo brinuti, ne možemo niti očekivati da to čini netko drugi”, kazuje Špicer.

Važno je biti svjestan opasnosti od požara

Šumski požari veliki su problem, ne samo u Hrvatskoj već u čitavom svijetu, pogotovo kod nas na Mediteranu. Klimatske promjene, nažalost, direktno utječu na povišenje temperatura, sve dugotrajnije suše i nedostatak padalina, a sve to itekako doprinosi sve češćim i sve većim požarima. Naravno, u najvećem broju slučajeva uzročnik požara je čovjek, nekada namjerno, nekada slučajno, ali klimatske promjene dodatno utječu na sve veću opasnost od širenja požara čemu svako ljeto svjedočimo sve više.









Neodgovorno paljenje korova i trave u blizini šuma, paljenje otvorenog plamena i roštilja, ali i nehotično odbacivanje opušaka, stakla i drugog materijala koji može izazvati gorenje, glavni su uzročnici požara. Stoga je izuzetno bitno biti svjestan opasnosti koje takvo ponašanje može izazvati. I sami možemo utjecati na ostale koji to rade. Kao što nam ne bi palo na pamet da u vlastitom stanu bacamo opuške ili palimo vatru isto tako ne bismo trebali to raditi niti u blizini šuma ili lako zapaljive vegetacije. To se posebice odnosi na topla i sušna razdoblja, ali i na paljenje vatre u nekontroliranom okruženju gdje mala iskra može izazvati veliki požar s nesagledivim posljedicama.

“Izviđačima su šume i priroda drugi dom pa više-manje sve što radimo radimo na način da živimo u skladu s prirodom, a ne kontra nje. Izviđači i inače, gdje god da dođu ili borave, uvijek počiste okoliš, a istovremeno gledaju da prostor na kojem su boravili nakon njih ostane čišći nego što su ga našli. No sudjelujemo i u puno većim akcijama čišćenja, u suradnji s brojnim partnerima – od čega izdvajamo suorganizaciju velikih akcija poput Od izvora do mora i Rezolucija Zemlja.

Uz to, svake godine u ljetnim mjesecima organiziramo i volonterske akcije zalijevanja sadnica koje smo posadili, a to radimo uz pomoć Europskih snaga solidarnosti s volonterima iz čitave Hrvatske, ali i čitave Europe. Također, zgodno je navesti i najnoviju kampanju koju su upravo pokrenuli naši splitski izviđači – Junaci splitskih ulica. Ovo je odličan primjer kako bez ikakvih dodatnih sredstava, uz malo dobre volje i organizacije, možemo napraviti puno za očuvanje prirode.

Naime, Splitski skautski zbor upravo je organizirao ovu kampanju u koju se uključuju djeca i odrasli na način da lokalne ekipe, nakon završetka školske godine, u ljetnim mjesecima, svako večer u svojoj ulici zaliju gradsko zelenilo, biljke i stabla. Na taj način svi se možemo brinuti o svojem okolišu kojemu je voda u ovim mjesecima izuzetno bitna”, pojašnjava naš sugovornik.

Što se tiče akcije Boranka, doznajemo da ona ide dalje i ove godine i to peti put zaredom. Počinje krajem rujna pošumljavanjem požarišta na području Splita i Trogira.

“Kao i dosadašnjih godina, planiramo uključiti brojne izviđače, ali i školarce, studente, udruge građana i sve ostale zainteresirane koji su željni, uz malo fizičke aktivnosti, pomoći prirodi u oporavku. Mi kao organizatori, u suradnji s partnerima, za sve volontere osiguravamo prijevoz do sadilišta, sadnice i sadni materijal, alat za sadnju, vodu i hranu za volontere, radne rukavice i sve drugo što je potrebno. Naši partneri iz Hrvatskih šuma ujedno svim volonterima na požarištima održe i kratke edukacije kako je najbolje saditi, zašto se nešto sadi i gdje.

Treba naglasiti da nam se svake godine pridruži i sve više stranaca koji se zateknu u Hrvatskoj, a neki čak ciljano dođu na akcije pošumljavanja. Jako nam je drago da upravo naša Boranka spaja ljude iz čitave Hrvatske, ali i svijeta. I za kraj, jedna mala ekskluziva – u suradnji s našim prijateljima, izviđačima iz Makedonije, uskoro će Boranka krenuti i u Makedoniji. Žao nam je što za time postoji potreba, ali nam je istovremeno drago da naše napore i iskustva možemo podijeliti i van Hrvatske”, zaključuje Dan Špicer.