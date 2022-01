SJEĆATE SE KADA SU PUPOVCA GAĐALI LIMUNOM? Radić da, i ima jasnu poruku za SDSS-ovca: ‘Svaki put kad se negdje ide, treba učiniti ovo’

Autor: Dnevno

Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić danas je na konferenciji za medije komentirao izjavu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića o razlozima odlaska Milorada Pupovca u Banja Luku.

“Osvrnuo bih se na izjavu gospodina Plenkovića koji je jučer na pitanje zašto je gospodin Pupovac otišao u Banja Luku rekao da je otišao tamo u svojstvu predsjednika Srpskog nacionalnog vijeća. To nam rješava puno problema, sada nam je jasno kako treba riješiti taj problem. Taj problem treba riješiti na način da bi gospodin Pupovac, kada god ide negdje na bilo koji skup, trebao nositi natpis koji Pupovac ide. Ima ih očito više. Kao što su, recimo, za vladavine njegovog predsjednika Glavne skupštine SDSS-a i glavnog čovjeka SDSS-a Vojislava Stanimirovića u Vukovaru ljudi bili označeni bijelom trakom, pa je tako i veliki dio moje obitelji osjetio blagodati vladavine SDSS-a u tome gradu”, rekao je Radić.

Radić smatra da bi se puno problema riješilo da je, svaki put kad bi Pupovac nekamo otišao, imao nekakav natpis.

Podsjetio je da ga je, kad je Pupovac bio gađan koricom limuna, čovjek tada gađao kao profesora Filozofskog fakulteta, jer je Milorad Pupovac tada, po riječima tog čovjeka, seksualno uznemiravao njegovu djevojku.

“To je mislio čovjek koji ga je gađao. Međutim, to nije bilo pravo pitanje. On je tada, kad je dobio koricu limuna u glavu, rekao da je u tome trenutku bio ugroženi Srbin. Svaki put kad se negdje ide, recimo u Frušku Goru, Milorad Pupovac treba samo staviti natpis je li vodeći čovjek SDSS-a. A mi bi rekli da je on, prije svega, u svakome trenutku, član vladajuće koalicije, predstavnik hrvatske Vlade i parlamenta. I njegova uloga ne može biti nijedna druga osim te. Mi ćemo im službeno poslati sve ove natpise, da ne bi više bilo zabune”‘, zaključio je Radić.