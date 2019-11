SITUACIJA SE OTIMA KONTROLI! PADAJU GLAVE U HDZ-U: Potres u najvažnijem ogranku

Ima li kraja, mora da to pitanje postavlja prvi čovjek HDZ-a Andrej Plenković, u stankama između druženja s čelnicima Europske pučke stranke, koji su se sjatili u Zagreb. Dok se oni ‘druškaju’ po Zagrebu, baš u zagrebačkom ogranku Plenkovićeve stranke ozbiljno ključa. Nedavno je tako nezahvalan zadatak pripao šefu zagrebačkog ogranka stranke Andriji Mikuliću, koji podsjetimo, vodi kampanju predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za Grad Zagreb. Naime, on se morao obračunati sa stranačkim kolegama koji su po drušvenim mrežama kritizirali šefa Plenkovića, a u duhu demokracije, taj je posao odrađen tako da izbačenoj družini nitko nije dao pravo glasa niti priliku da se brane. Time se problemi nisu sanirali, dapače, čini se kako je taj čin bio uvertira u nove nedaće. Naime, Mikulić je ovih dana primio potpisanu ostavku Ivana Kujundžića, akademskog kipara koji je odstupio s mjesta gradskog zastupnika. Neobično je međutim, što se Kujundžić povlači nakon što ga je prije petnaestak dana Gradski obodr HDZ-a Grada Zagreba imenovao predsjednikom Kluba zastupnika HDZ-a u Gradskoj skupštini, no baš je taj potez izazvao burne reakcije u vladajućoj stranci, jer Kujundžić nije odabranik premijera Andreja Plenkovića. On je na tu funkciju namjeravao progurati Mislava Hermana. Što se događa iza stranačkih kulisa u tekstu ostavke pokušao je razjasniti i sam Kujundžić koji je kazao da od izbora do danas nije svjedočio niti jednom pozitivnom trenutku, niti se razgovaralo o novom konstituiranju HDZ-ova Kluba. ”Naprotiv samo destrukcija i pokušaji difamiranja mog izbora, a time i nepoštivanja najvišeg političkog tijela Gradskog odbora HDZ-a kao i mene osobno, izabranog na tu funkciju. Ovim svojim činom želim skrenuti pozornost na moral i etiku u politici, važnost življenja po savjesti, a tako isto i glasanja po savjesti, a nikako po nametnutoj kolektivnoj svijesti bez dijaloškog okvira, u kojem su zabranjena sva propitivanja vrijednosnog sustava i svakog problema. Onu svijest koja nas sa zebnjom evocira na partijsku kolektivnu svijest”, napisao je Kujundžić u svom tekstu ostavke koji je Mikuliću servirao svega par dana od izbacivanja svojih kolega iz stranke. Osim što Kujundžićeva ostavka upozorava na netrepeljivosti u zagrebačkom ogranku vladajuće stranke, ona stiže u vrijeme kada se HDZ priprema za predsjedničke, ali i za unutarstranačke izbore. Osim toga, ona bi mogla biti problematična i zbog Plenkovićevih dogovora s Bandićem. Naime, ona dolazi u trenutku u kojem se još ne zna sudbina gradskog proračuna u kojem bi glavnu ulogu uz Bandićevu stranku trebali odigrati upravo HDZ-ovci. Istodobno Bandićevi žetončići u Saboru čuvaju leđa Plenkoviću i održavaju na životu njegovu Vladu.