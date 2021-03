SITUACIJA SE OTELA KONTROLI! Plenković je ovdje imao tajne dogovore: HDZ-ovci šokirani posljedicama

Autor: Iva Međugorac

“Sve je to odgovornost Andreja Plenkovića“, tako šokirani i ogorčeni HDZ-ovci komentiraju činjenicu da ih je u svega nekoliko dana napustilo više od 30 članova, među kojima su i neka zvučna imena. Iako se iz Plenkovićeva kruga pravdaju tvrdeći da ih odlasci nisu potresli te da je dobro da se stranka uoči izbora pročisti kako bi sve maske spale, iza zatvorenih stranačkih vrata stanje je daleko od optimističnog.

Sukobi i nervoza osjete se na svakom koraku, a mnogi sada u predsjedniku stranke vide krivca za osipanje budući da je uoči unutarstranačkih izbora prisiljavao pojedine članove da povuku svoje kandidature u korist onih članova za koje se osobno zalagao. ”Sve nam to stiže na naplatu, cijena će biti velika, jako velika, Plenković to zna, a znaju to i ovi njegovi klimavci koji su sada ušutili i drže se po strani”, ljutito nam prepričava jedan HDZ-ovac te kaže da bi stranka već sada mogla otpisati svoje dvije utvrde.

“Situacija se nastoji banalizirati”

”U Vukovarsko-srijemskoj županiji napustilo nas je tridesetak članova, to bi se sigurno moglo odraziti na rezultate izbora, u Lici nas je napustilo 400 ljudi, znate li vi koja je to brojka, to je zastrašujuće, a još je strašnije što se takvo nešto nastoji banalizirati, ljudi su očito nezadovoljni, a Plenković zna zašto su nezadovoljni”, kaže nadalje ovaj HDZ-ovac te napominje da su u slavonskoj organizaciji ljudi nezadovoljni Banožićem i njegovim kadrovskim križaljkama, dok je u Lici nezadovoljstvo izazvala kandidatura Ernesta Petryja za župana, ali i kandidatura Marija Stilinovića za gradonačelnika. Međutim, u dijelu HDZ-a priča se i o dogovorima ispod stola koji su postignuti između Plenkovića i župana Milinovića, bivšeg HDZ-ovca.

“Dogovori ispod stola”









“Nije nemoguće da HDZ Petryjem osigurava svjesno Milinoviću prostor za još jedan mandat na čelu županije, oni i sada surađuju, iako su Plenković i Milinović zaista ratovali nakon njegova izbacivanja iz stranke, oni su se prošlog ljeta sastajali i sasvim ugodno razgovarali, izgladili odnose. Milinoviću je u Lici nuđena suradnja s drugim desnim opcijama, ali on na to nije pristao, u HDZ se nije htio vratiti jer bi to bilo diskreditiranje i njega, i Plenkovića i zato je dogovoren ovakav oblik suradnje, ali izgleda da se Plenkoviću i ovdje situacija otela kontroli pa mu ljudi masovno odlaze iz stranke”, zaključuju u HDZ-u.