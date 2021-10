SITUACIJA IZMIČE KONTROLI, HRVATSKA PRED KORONA KOLAPSOM! Izvor iz Vlade: Pokušavamo spasiti što se spasiti da!

Autor: Iva Međugorac

Premijer Andrej Plenković izvijestio je javnost, kako će idućeg tjedna u četvrtak i petak nastava za sve škole i razrede biti održavana online putem, što je, kako sumnja dio naših sugovornika iz Vlade, tek uvertira.

Navodno se uistinu razmišlja o tome da se ovisno o epidemiološkoj situaciji ovakav oblik održavanja nastave produži na barem dva tjedna.

”Dugo su se oko toga lomili u Vladi, ministar Fuchs je uistinu bio protiv toga, on od početka zagovara nastavu u živo, ali gotovo da nema škole u kojoj nema zaraženih, situacija ne da izmiče kontroli, već je već izmakla kontroli, on je morao popustiti. Božinović je na tome inzistirao, a Plenković se složio s ministrom, jer mi drugog izbora niti nemamo. Strahujemo od novog kaosa, i od urušavanja ionako krhkog zdravstvenog sustava”, prepričava naš sugovornik te kaže kako smo mi na korak do ozbiljnih problema.

Novi lockdown ne možemo si priuštiti

”Bojim se da ćemo i sa cijepljenjem stajati tu gdje jesmo, građani za to jednostavno ne pokazuju interes, bez obzira na neumorne pozive na cijepljenje. Plenkoviću u ovoj situaciji fali odlučnosti, nema hrabrosti presjeći i reći ‘ok covid-potvrde su obvezne’, strahuje od pobuna i prosvjeda, a to u ovoj situaciji nije dobro, to je opasno”, smatra naš sugovornik te priznaje kako razumije roditelje koji su revoltirani odlukom o online nastavi, jer dobar dio onih sa školarcima u nižim razredima na ovo nije bio spreman.

”To vam i je pokazatelj kaosa, i toga da mi više ne znamo što radimo, roditelji su pravodobno o ovome trebali biti obavješteni, ali mi borbi s pandemijom trenutno pristupamo neorganizirano i stihijski, što je prilično opasna igra”, ocijenjuje nadalje naš sugovornik te smatra da su pokazatelj kaosa i redovi onih koji u Zagrebu čekaju na testiranje. ”U Rijeci se korona probila u bolnice, u Osijeku se spremaju na veći broj oboljelih, situacija jednostavno nije dobra, a mi ni nemamo što poduzeti, jasno je da si novi lockdown ne možemo priuštiti, niti je vjerojatno da ćemo opet ići u to, to bi doista bio slom. Mi svjedočimo potpunoj dezorganizaciji, previše smo se opustili i sada nam to dolazi na naplatu, a Plenković spašava što se da spasiti zato se i zatvaraju škole, financijski je to najmanji gubitak”, smatra naš sugovornik te kaže da je idući korak kojega se može očekivati zasigurno intenzivnija kampanja i intenzivnije cijepljenje djece školskog uzrasta.

”Definitivno i bez mislosti kreće se u ozbiljnije kontrole, kažnjavati će se svi koji se ne drže pravila, provjeravati će se veliki skupovi, ovo nije vrhunac pandemije i o tome treba voditi računa. Imamo visok udio zaraženih među testiranima, brojke ne misle stati tako skoro, situacija je jako ozbiljna, a mi je ne shvaćamo dovoljno ozbiljno”, zaključuje naš sugovornik.