SITUACIJA NA RUBU ESKALACIJE: U HDZ-u se već spominje Kujundžićev zamjenik

Situacija oko ministra zdravstva Milana Kujundžića uznemirila je HDZ-ovce, ali i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića kojega su u Davosu zapljusnuli medijski napisi o nekretninama čovjeka koji vodi jedan od ključnih resora.

Da je situacija s Kujundžićem i za Plenkovića, i za stranku ozbiljan problem, potvrđuje i nekoliko naših sugovornika iz HDZ-a, s kojima smo razgovarali o ovoj temi.

”Naravno da je problem, Kujundžić je neprestano problem, od Srebrenjaka, do Vinogradske, neprovedbe reformi, javnost ga percipira kao lošeg ministra, a to ni nama, ni Vladi, ni Plenkoviću ne koristi, uskoro su pred nama parlamentarni izbori, Bernardić se osokolio, slaže svoju vladu, želi postati premijer, a mi se bavimo nekakvim nekretninama ministra koji ionako nije napravio nikakve ozbiljne pomake, to nikome u stranci nije simpatično, i smatramo da bi Plenković morao održati razinu, kao što su iz Vlade ispraćeni Tolušić, Žalac i Marić, tako se treba oprostiti i sa Kujundžićem”, smatraju HDZ-ovci te napominje da je situacija do te mjere izmakla kontroli da se u stranci već lamentira s imenima njegovih potencijalnih zamjenika.

”Nezahvalno je sada mijenjati ministra, ali još je nezahvalnije ostaviti ga usred ovakvog pritiska javnosti, Plenković bi poziciju ministra mogao ponudili Viliju Berošu. On je Kujundžićev pomoćnik, s premijerom ima korektan odnos, upućen je u posao, i mogao bi to korektno obavljati do kraja mandata, ova situacija kojoj sad svjedočimo je u svakom slučaju neizdrživa, ako ga Plenković ne smjeni, bilo bi u redu da ode sam”, zaključuju HDZ-ovci.